فيلم خيال علمي كوميدي يهيمن على جوائز للسينما المستقلة

سانتا‭ ‬مونيكا‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حصد‭ ‬فيلم‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي‭ ‬الكوميدي‭ “‬إفريثينغ‭ ‬إفريوير‭ ‬آل‭ ‬أت‭ ‬وانس‭” ‬سبع‭ ‬مكافآت‭ ‬جديدة‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ “‬سبيريت‭ ‬أووردز‭” ‬للسينما‭ ‬المستقلة،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم،‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬حفلة‭ ‬الأوسكار‭.‬

وبرز‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الروائي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الفئات‭ ‬التي‭ ‬رُشح‭ ‬لها،‭ ‬خلال‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬نُظم‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭ ‬في‭ ‬سانتا‭ ‬مونيكا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس،‭ ‬والذي‭ ‬يكرّم‭ ‬الأفلام‭ ‬ذات‭ ‬الميزانيات‭ ‬المنخفضة‭ ‬والمتوسطة‭. ‬وقال‭ ‬دانيال‭ ‬شاينرت،‭ ‬أحد‭ ‬مخرجَي‭ ‬الفيلم،‭ ‬لدى‭ ‬تسلّم‭ ‬الجائزة‭ ‬الأخيرة‭ ‬خلال‭ ‬الأمسية‭ “‬هذا‭ ‬كثير‭ ‬علينا‭. ‬نحن‭ ‬محظوظون‭ ‬للغاية‭!”. ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬مكافأة‭ ‬الممثلتين‭ ‬ميشيل‭ ‬يوه‭ ‬وستيفاني‭ ‬هسو‭ ‬وكذلك‭ ‬الممثل‭ ‬كي‭ ‬هوي‭ ‬كوان،‭ ‬في‭ ‬فئات‭ ‬تنافس‭ ‬فيها‭ ‬الفنانون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تمييز‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الحدث‭. ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬المخرجان‭ ‬الأميركيان‭ ‬دانيال‭ ‬شاينرت‭ ‬ودانيال‭ ‬كوان‭ ‬بجائزتي‭ ‬أفضل‭ ‬إخراج‭ ‬وأفضل‭ ‬سيناريو،‭ ‬وحصل‭ ‬فيلمهما‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬توليف‭ ‬سينمائي‭. ‬ويروي‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬المستقل‭ ‬الذي‭ ‬أنتج‭ ‬بميزانية‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬قصة‭ ‬مالكة‭ ‬مغسلة،‭ ‬أدّت‭ ‬دورها‭ ‬الممثلة‭ ‬الماليزية‭ ‬ميشيل‭ ‬يوه،‭ ‬أنهكتها‭ ‬مشكلاتها‭ ‬الإدارية‭ ‬مع‭ ‬سلطات‭ ‬الضرائب،‭ ‬وانغمست‭ ‬فجأة‭ ‬في‭ ‬عوالم‭ ‬موازية‭. ‬وحقق‭ ‬الفيلم‭ ‬نجاحاً‭ ‬ساحقاً‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬جمع‭ ‬إيرادات‭ ‬قاربت‭ ‬مئة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ورُشح‭ ‬11‭ ‬مرة‭ ‬لجوائز‭ ‬الأوسكار‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬حفلة‭ ‬توزيعها‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬ويُعتبر‭ “‬إفريثينغ‭ ‬إفريوير‭ ‬آل‭ ‬أت‭ ‬وانس‭” ‬الأوفر‭ ‬حظاً‭ ‬فيها‭.‬

كما‭ ‬يمكن‭ ‬لأفلام‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬بزخم‭ ‬أكبر‭ ‬إلى‭ ‬حفلة‭ ‬الأوسكار‭ ‬بفضل‭ ‬جوائز‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ “‬سبيريت‭”‬،‭ ‬خصوصاً‭ “‬آل‭ ‬ذي‭ ‬بيوتي‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬بلودشد‭” (‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭)‬،‭ “‬أفترصن‭” (‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬أول‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ “‬تار‭” (‬أفضل‭ ‬تصوير‭ ‬سينمائي‭).‬