فيلم المحاربات الأفريقيات يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تصدّر‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬وومان‭ ‬كينغ‭” ‬الذي‭ ‬تدور‭ ‬قصته‭ ‬حول‭ ‬جيش‭ ‬من‭ ‬المحاربات‭ ‬الإفريقيات‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬مع‭ ‬تحقيقه‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬19‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬بحسب‭ ‬الأرقام‭ ‬الصادرة‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭. ‬وتؤدي‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬سوني‭”‬والذي‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬حقبة‭ ‬تاريخية‭ ‬حقيقية‭ ‬فايولا‭ ‬ديفيس‭ ‬الحائزة‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار،‭ ‬وتجسد‭ ‬فيه‭ ‬دور‭ ‬قائدة‭ ‬شرسة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬جيش‭ ‬معروف‭ ‬باسم‭ ‬أغوجي‭ ‬يحمي‭ ‬مملكة‭ ‬داهومي‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬قبل‭ ‬أيام،‭ ‬قالت‭ ‬ديفيس‭ ‬إنها‭ ‬شعرت‭ “‬بتضارب‭” ‬لأنه‭ ‬إذا‭ ‬فشل‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬وتهيمن‭ ‬عليه‭ ‬نساء،‭ ‬سيلحق‭ ‬ذلك‭ ‬ضررا‭ ‬بآفاق‭ ‬مساع‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فيلم‭ ‬الرعب‭ ‬المنخفض‭ ‬الموازنة‭ “‬باربيريان‭” ‬الذي‭ ‬أنتجته‭ “‬توينتيث‭ ‬سينتشوري‭” ‬و‭”‬نيو‭ ‬ريجنسي‭” ‬والذي‭ ‬يتناول قصة‭ ‬امرأة‭ ‬تجسّدها‭ ‬الممثلة‭ ‬جورجينا‭ ‬كامبل،‭ ‬تستأجر‭ ‬منزلا‭ ‬لإقامة‭ ‬قصيرة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬سيء‭ ‬السمعة‭ ‬في‭ ‬ديترويت،‭ ‬لكن‭ ‬يتبين‭ ‬لها‭ ‬عند‭ ‬وصولها‭ ‬أن‭ ‬شخصا‭ ‬آخر‭ ‬حجزه،‭ ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬6,3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬

وحل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ “‬بيرل‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬فيلم‭ ‬جديد‭ ‬منخفض‭ ‬الميزانية‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬إيه‭ ‬24‭” ‬مسجلا‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬3,1‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬وتؤدي‭ ‬ميا‭ ‬غوث‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬قصة‭ ‬دموية‭ ‬تتضمن‭ ‬استخداما‭ ‬وحشيا‭ ‬لفأس‭ ‬ومذراة‭ ‬على‭ ‬الحيوانات‭ ‬والبشر‭. ‬وجاء‭ ‬فيلم‭ “‬سي‭ ‬هاو‭ ‬ذاي‭ ‬ران‭” ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الاول‭ ‬لإطلاقه‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬وحقق‭ ‬عائدات‭ ‬بلغت‭ ‬3,1‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬

وحل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬فيلم‭ ‬الحركة‭ “‬بوليت‭ ‬تراين‭” ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ “‬سوني‭” ‬وبطولة‭ ‬براد‭ ‬بيت‭ ‬مع‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬2,5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬الأفلام‭ ‬الخمسة‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭:‬

6‭ – “‬توب‭ ‬غن‭: ‬مافريك‭” (‬2،2‭ ‬مليون‭)‬

7‭ – “‬دي‭ ‬سي‭ ‬ليغ‭ ‬أوف‭ ‬سوبر‭-‬بيتس‭” (‬1،7‭ ‬مليون‭)‬

8‭ – “‬ذي‭ ‬إنفيتيشن‭” (‬1،7‭ ‬مليون‭)‬

9‭ – “‬مينيز‭: ‬ذي‭ ‬رابز‭ ‬أوف‭ ‬غرو‭” (‬1،3‭ ‬مليون‭)‬

10‭ – “‬مونج‭ ‬دايدريم‭” (‬1،2‭ ‬مليون‭)‬