فيلم اللعبة الشهيرة يتصدّر شبّاك التذاكر الأمريكي

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تصدر‭ ‬فيلم‭ “‬دانجنز‭ ‬أند‭ ‬دراغنز‭: ‬أونر‭ ‬أمونغ‭ ‬ثيفز‭” ‬إيرادات‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬الصالات‭ ‬الأميركية‭ ‬الشمالية‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت،‭ ‬محققا‭ ‬عائدات‭ ‬قدرها‭ ‬38،5‭ ‬مليون،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬ديفيد‭ ‬ا‭. ‬غروس‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬فرنشايز‭ ‬إنترتاينمنت‭ ‬ريسرتش‭” ‬إن‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬أنتجته‭ “‬باراماونت‭” ‬و‭”‬إي‭ ‬وان‭ ‬فيلم‭”‬،‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬اللعبة‭ ‬الشهيرة‭ “‬دانجنز‭ ‬أند‭ ‬دراغنز‭”‬،‭ ‬حصد‭ ‬عائدات‭ ‬قدرها‭ ‬33‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬ما‭ ‬يحمل‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لهذا‭ ‬العمل‭ ‬البالغة‭ ‬ميزانيته‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وفيما‭ ‬تواجه‭ ‬الأفلام‭ ‬المستندة‭ ‬إلى‭ ‬ألعاب‭ ‬فيديو‭ ‬صعوبات‭ ‬على‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬عادة،‭ ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬فيلم‭ “‬سوبر‭ ‬ماريو‭ ‬براذرز‭” ‬عائدات‭ ‬من‭ ‬الأقوى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬عرضه‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبلة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إغفال‭ ‬ذكر‭ ‬فيلم‭ “‬باربي‭” ‬المقرر‭ ‬طرحه‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬المقبل‭.‬

وحل‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت،‭ ‬فيلم‭ “‬جون‭ ‬ويك‭: ‬تشابتر‭ ‬4‭”‬،‭ ‬متصدر‭ ‬تصنيف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬مع‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬28،2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وقد‭ ‬نال‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬التشويقي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كيانو‭ ‬ريفز،‭ ‬إعجاب‭ ‬النقاد‭ ‬خصوصا‭ ‬بفعل‭ ‬مشاهد‭ ‬المجازفة‭ ‬والرقصات‭ ‬اللافتة‭ ‬التي‭ ‬وُصفت‭ ‬بأنها‭ “‬مذهلة‭”.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فيلم‭ “‬سكريم‭ ‬6‭” ‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬باراماونت‭” ‬و‭”‬سباي‭ ‬غلاس‭ ‬ميديا‭”‬،‭ ‬مع‭ ‬عائدات‭ ‬بلغت‭ ‬5،3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬إيراداته‭ ‬المحلية‭ ‬إلى‭ ‬98،2‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬متخطياً‭ ‬بذلك‭ ‬عائدات‭ ‬الجزء‭ ‬السابق‭ ‬من‭ “‬سكريم‭” ‬الذي‭ ‬حصد‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬81‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وفق‭ ‬موقع‭ “‬فراييتي‭”.‬

وأعقبه‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬فيلم‭ “‬هيز‭ ‬أونلي‭ ‬سان‭” ‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬اينجل‭ ‬ستوديوز‭”‬،‭ ‬مع‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬5،3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬عرضه‭ ‬الأول،‭ ‬وهي‭ ‬نتيجة‭ ‬لافتة‭ ‬لعمل‭ ‬لم‭ ‬تتخط‭ ‬ميزانيته‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭. ‬ويستند‭ ‬الفيلم‭ ‬إلى‭ ‬القصة‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الكتاب‭ ‬المقدس‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬النبي‭ ‬ابراهيم‭ (‬يؤدي‭ ‬دوره‭ ‬الممثل‭ ‬اللبناني‭ ‬نيقولا‭ ‬معوض‭) ‬التضحية‭ ‬بابنه‭ ‬اسحق‭.‬

أما‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬فكان‭ ‬لفيلم‭ ‬الملاكمة‭ “‬كريد‭ ‬3‭” ‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬يونايتد‭ ‬أرتيستس‭”‬،‭ ‬مع‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬وتولى‭ ‬مايكل‭ ‬ب‭. ‬جوردان‭ ‬إخراج‭ ‬العمل‭ ‬وأدى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬فيه‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬باقي‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭:‬

6-‭ “‬شازام‭! ‬فيوري‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬غادز‭” (‬4،7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭).‬

7-‭ “‬إيه‭ ‬ثاوزند‭ ‬أند‭ ‬وان‭” (‬1،8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬

8-‭ “‬65‭” (‬1،6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬

9-‭ “‬أنت‭ ‬مان‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬واسب‭: ‬كوانتم‭ ‬مانيا‭” (‬1،2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬

10-‭ “‬جيزس‭ ‬ريفولوشن‭” (‬مليون‭ ‬دولار‭).‬