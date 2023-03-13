فيلم الرعب سكريم 6 يطيح كريد من صدارة شباك التذاكر

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نجح‭ ‬فيلم‭ ‬الرعب‭ “‬سكريم‭ ‬6‭” ‬في‭ ‬إطاحة‭ “‬كريد‭ ‬3‭” ‬من‭ ‬صدارة‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية،‭ ‬إذ‭ ‬حققت‭ ‬عروضه‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬44‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬بحسب‭ ‬التقديرات‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬الأحد‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭. ‬وأظهرت‭ ‬الأرقام‭ ‬الأولية‭ ‬للعروض‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬أن‭ ‬الجزء‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أفلام‭ ‬الرعب‭ ‬الشهيرة‭ “‬سكريم‭” ‬حققت‭ ‬أفضل‭ ‬انطلاقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السلسلة‭ ‬التي‭ ‬تنتجها‭ ‬شركة‭ “‬باراماونت‭”‬،‭ ‬منذ‭ ‬باكورتها‭ ‬عام‭ ‬1996‭.‬‮ ‬‭ ‬وتمكّن‭ ‬يومها‭ ‬فيلم‭ ‬ويس‭ ‬كرايفن‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬من‭ ‬إنعاش‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬السينمائي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬الرعب‭ ‬والسخرية‭ ‬الذاتية،‭ ‬وهي‭ ‬وصفة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ “‬سكريم‭” ‬يعتمدها‭.‬

وتظهر‭ ‬شخصية‭ “‬غوست‭ ‬فايس‭” ‬المرعبة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬الذي‭ ‬تتولى‭ ‬بطولته‭ ‬الممثلة‭ ‬كورتني‭ ‬كوكس‭ ‬التي‭ ‬رافقت‭ ‬السلسلة‭ ‬منذ‭ ‬بدايتها،‭ ‬فيما‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬أيضاً‭ ‬نجمة‭ ‬مسلسل‭ “‬ونسداي‭” (‬Wednesday‭) ‬جينا‭ ‬أورتيغا‭.‬‮ ‬

أما‭ ‬فيلم‭ “‬كريد‭ ‬3‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬الجزء‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ “‬روكي‭”‬،‭ ‬والأول‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مشاركة‭ ‬سيلفستر‭ ‬ستالون،‭ ‬فتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بإيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬27‭,‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬‮ ‬‭ ‬ويتناول‭ ‬الفيلم‭ ‬مجدداً‭ ‬قصة‭ ‬أدونيس‭ ‬كريد،‭ ‬نجل‭ ‬أبولو،‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬عن‭ ‬اعتزاله‭ ‬ليخوض‭ ‬مواجهة‭ ‬مرتقبة‭ ‬جداً‭ ‬مع‭ ‬صديق‭ ‬قديم،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬من‭ ‬أخراج‭ ‬مايكل‭ ‬ب‭. ‬جوردن‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭.‬

وحلّ‭ ‬ثالثاً‭ ‬فيلم‭ ‬التشويق‭ ‬والخيال‭ ‬العلمي‭ “‬65‭” ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬آدم‭ ‬درايفر،‭ ‬محققاً‭ ‬12‭,‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وتلاه‭ “‬آنت‭-‬مان‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬واسب‭: ‬كوانتومانيا‭” (‬Ant‭-‬Man‭ ‬and‭ ‬the‭ ‬Wasp‭: ‬Quantumania‭) ‬من‭ ‬سلسلة‭ “‬مارفل‭” ‬بسبعة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬ثم‭ “‬كرايزي‭ ‬بير‭” (‬Crazy‭ ‬bear‭) ‬خامساً‭ ‬محققاً‭ ‬6‭,‬2‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬وفي‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬الأفلام‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الأعمال‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭: ‬6‭. ‬‭”‬دجيزس‭ ‬ريفولوشن‭” (‬5‭,‬2‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭) ‬7‭. “‬تشامبيينز‭” (‬5‭,‬2‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭) ‬8‭. “‬أفاتار‭: ‬ذي‭ ‬واي‭ ‬أوف‭ ‬ووتر‭” (‬2،7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬9‭. “‬ديمن‭ ‬سلاير‭: ‬كيميتسو‭ ‬نو‭ ‬ييبا‭: ‬تو‭ ‬ذي‭ ‬سوردسميث‭ ‬فيلدج‭” (‬1‭,‬9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬10‭. “‬بوس‭ ‬إن‭ ‬بوتس‭: ‬ذي‭ ‬لاست‭ ‬ويش‭” (‬1،7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬