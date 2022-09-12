فيلم الرعب (باربيريان) ينتزع صدارة شباك التذاكر

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حبسَ‭ ‬‮ ‬فيلم‭ ‬الرعب‭ ‬المنخفض‭ ‬الموازنة‭ “‬باربيريان‭” ‬في‭ ‬عروضه‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أنفاس‭ ‬عدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬ليتصدر‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬بحسب‭ ‬الأرقام‭ ‬الأولية‭ ‬الصادرة‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭.‬

ويتناول‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬أنتجته‭ “‬توينتيث‭ ‬سينتشوري‭” ‬و‭”‬نيو‭ ‬ريجنسي‭” ‬قصة‭ ‬امرأة‭ ‬تجسّدها‭ ‬الممثلة‭ ‬جورجينا‭ ‬كامبل،‭ ‬تستأجر‭ ‬منزلًا‭ ‬لإقامة‭ ‬قصيرة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬سيئ‭ ‬السمعة‭ ‬في‭ ‬ديترويت،‭ ‬ولكن‭ ‬يتبين‭ ‬لها‭ ‬عند‭ ‬وصولها‭ ‬أن‭ ‬شخصاً‭ ‬آخر‭ ‬حجزه،‭ ‬يؤدي‭ ‬دوره‭ ‬الممثل‭ ‬السويدي‭ ‬بيل‭ ‬سكارسغارد‭ ‬الذي‭ ‬جسّد‭ ‬شخصية‭ ‬المهرّج‭ ‬الشرير‭ ‬في‭ ‬فيgمَي‭ ‬الرعب‭ “‬إت‭” (‬It‭).‬

ونال‭ “‬باربيريان‭” ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬أيضاً‭ ‬الممثل‭ ‬جاستن‭ ‬لونغ‭ ‬استحسان‭ ‬النقاد،‭ ‬ووصفته‭ ‬مجلة‭ “‬فراييتي‭” ‬بأنه‭ “‬فيلم‭ ‬رعب‭ ‬كلاسيكي‭ ‬جديد‭”.‬

واعتبر‭ ‬المحلل‭ ‬ديفيد‭ ‬ا‭. ‬غروس‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬فرانشايز‭ ‬إنترتاينمنت‭ ‬ريسرتش‭” ‬أن‭ ‬تحقيق‭ “‬باربيريان‭” ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عروضه‭ ‬الأولى‭ “‬بداية‭ ‬جيدة‭” ‬لفيلم‭ ‬رعب‭ ‬منخفض‭ ‬الموازنة‭.‬

وتمكن‭ ‬فيلم‭ ‬آخر‭ ‬استُهلَت‭ ‬عروضه‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬هو‭ ‬الشريط‭ ‬البوليوودي‭ “‬براماسترا‭:‬بارت‭ ‬وان‭-‬شيفا‭” ‬الذي‭ ‬أنتجته‭ ‬شركة‭ ‬تابعة‭ ‬لـ‭”‬ديزني‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬حصد‭ ‬4‭,‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬وهي‭ ‬نتيجة‭ ‬تُعتبر‭ ‬إنجازاً‭ ‬لعمل‭ ‬باللغة‭ ‬الهندية‭ ‬لم‭ ‬يُعرَض‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬810‭ ‬دور‭ ‬سينما‭.‬

وتتمحور‭ ‬أحداث‭ ‬الفيلم‭ ‬على‭ ‬مغامرات‭ ‬شاب‭ ‬هندي‭ ‬يُدعى‭ ‬شيفا‭ ‬يتعقّد‭ ‬حبه‭ ‬للفتاة‭ ‬إيشا‭ ‬بسبب‭ ‬علاقته‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬سرية‭. ‬وهذا‭ ‬الفيلم‭ ‬هو‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ثلاثية،‭ ‬وسيليه‭ ‬جزءان‭ ‬آخران‭.‬

وحصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فيلم‭ ‬الحركة‭ ‬‮ ‬‭”‬بوليت‭ ‬تراين‭” ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ “‬سوني‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬3‭,‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬ويؤدي‭ ‬النجم‭ ‬براد‭ ‬بيت‭ ‬في‭ ‬‮ ‬الفيلم‭ ‬دور‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬قتلة‭ ‬محترفين‭ ‬يحاولون‭ ‬تصفية‭ ‬بعضهم‭ ‬بعضاً‭ ‬داخل‭ ‬قطار‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬هو‭ ‬الأسرع‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

أما‭ “‬توب‭ ‬غن‭: ‬مافريك‭” ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬مفاجأة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬باستعادته‭ ‬صدارة‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬لعرضه،‭ ‬‮ ‬فتراجع‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬‮ ‬

واكتفى‭ ‬فيلم‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬العائلي‭ “‬دي‭ ‬سي‭ ‬ليغ‭ ‬أوف‭ ‬سوبر‭-‬بيتس‭” ‬من‭ ‬شركة‭ “‬وارنر‭ ‬براذرز‭” ‬بتحقيق‭ ‬2‭,‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬مكّنته‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة،‭ ‬‮ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬هذه‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬فيها‭ ‬إقبال‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬كبيراً‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬الأفلام‭ ‬الخمسة‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭:‬

6‭ – “‬ذي‭ ‬إنفيتيشن‭” (‬2‭,‬6‭ ‬مليون‭)‬

7-‭ “‬لايفمارك‭” (‬2‭,‬2‭ ‬مليون‭)‬

8‭ – “‬بيست‭” (‬1‭,‬8‭ ‬مليون‭)‬

9‭ – “‬مينيينز‭: ‬ذي‭ ‬رايز‭ ‬أوف‭ ‬غرو‭” ‬‮ ‬‭(‬1‭,‬7‭ ‬مليون‭)‬

10‭ – “‬سبايدر‭-‬مان‭: ‬نو‭ ‬واي‭ ‬هوم‭” (‬1‭,‬3‭ ‬مليون‭)‬