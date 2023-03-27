فيلم إثارة يتصدّر شباك التذاكر في أمريكا

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تصدّر‭ ‬فيلم‭ ‬الإثارة‭ “‬جون‭ ‬ويك‭: ‬تشابتر‭ ‬4‭” ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ “‬لاينزغيت‭”‬،‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬‮ ‬فور‭ ‬انطلاق‭ ‬عروضه،‭ ‬محققاً‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬73‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وفق‭ ‬تقديرات‭ ‬أصدرتها‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭.‬

ووصف‭ ‬المحلل‭ ‬ديفيد‭ ‬أ‭. ‬غروس‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬بـ‭”‬الانطلاقة‭ ‬الرائعة‭”‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنّ‭ ‬كل‭ ‬فيلم‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬جون‭ ‬ويك‭ ‬تمكّن‭ ‬من‭ ‬التفوّق‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬السابق‭.‬

ولاقى‭ ‬الفيلم‭ ‬إشادات‭ ‬عالمية،‭ ‬إذ‭ ‬كتبت‭ ‬صحيفة‭ “‬واشنطن‭ ‬بوست‭” ‬في‭ ‬مقالة‭ “‬لو‭ ‬أنّ‭ ‬أفلام‭ ‬الحركة‭ ‬كلّها‭ ‬جيدة‭ ‬جداً‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭”‬،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬البعض‭ ‬انتقد‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يُقتلون‭ ‬خلال‭ ‬أحداث‭ ‬العمل‭ ‬والبالغ‭ ‬100‭ ‬شخص‭.‬

ويعود‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬توليف‭ ‬الفيلم،‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة،‭ ‬إلى‭ ‬المخرج‭ ‬تشاد‭ ‬ستاهلسكي‭. ‬ويتناول‭ “‬جون‭ ‬ويك‭: ‬تشابتر‭ ‬4‭” ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬بطولته‭ ‬كيانو‭ ‬ريفز،‭ ‬قصة‭ ‬قاتل‭ ‬محترف‭ ‬يحارب‭ ‬مجموعة‭ ‬إجرامية‭ ‬دولية‭ ‬تضم‭ ‬أعضاء‭ ‬جسّد‭ ‬أدوارهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬دوني‭ ‬ين‭ ‬وبيل‭ ‬سكارسغارد‭ ‬ولورنس‭ ‬فيشبورن‭.‬

وتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬فيلم‭ “‬شازام‭! ‬فيوري‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬غادز‭” ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬تصدر‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت،‭ ‬محققاً‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬9،7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬فقط‭. ‬ووصفت‭ ‬مجلة‭ “‬فراييتي‭” ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬بأنها‭ “‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬أفلام‭ ‬الأبطال‭ ‬الخارقين الهوليوودية‭ ‬الكبرى‭”. ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬زاكاري‭ ‬وأشر‭ ‬أنجيل‭ ‬وآدام‭ ‬برودي‭.‬

وحلّ‭ ‬ثالثاً‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬فيلم‭ ‬الرعب‭ “‬سكريم‭ ‬6‭” ‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬باراماونت‭” ‬و‭”‬سباي‭ ‬غلاس‭ ‬ميديا‭”‬،‭ ‬مع‭ ‬إيرادات‭ ‬بـ8،4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬ويؤدي‭ ‬أدوار‭ ‬البطولة‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ميليسا‭ ‬باريرا‭ ‬وجينا‭ ‬أورتيغا‭ ‬وسكيت‭ ‬أولريش‭.‬‮ ‬

اما‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة،‭ ‬فجاء‭ ‬فيلم‮ ‬‭”‬كريد‭ ‬3‭” ‬حاصداً‭ ‬8،37‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬ويتناول‭ ‬العمل‭ ‬مجدداً‭ ‬قصة‭ ‬أدونيس‭ ‬كريد،‭ ‬نجل‭ ‬أبولو،‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬عن‭ ‬اعتزاله‭ ‬ليخوض‭ ‬مواجهة‭ ‬مرتقبة‭ ‬جداً‭ ‬مع‭ ‬صديق‭ ‬قديم،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬مايكل‭ ‬ب‭. ‬جوردن‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭.‬‮ ‬‭ ‬وتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬فيلم‭ ‬التشويق‭ ‬الخيالي‭ ‬العلمي‭ “‬65‭” ‬بعدما‭ ‬حلّ‭ ‬رابعاً‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭. ‬وحقق‭ ‬العمل،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬سوني‭” ‬و‭”‬كولومبيا‭ ‬بيكتشرز‭” ‬وبطولة‭ ‬آدم‭ ‬درايفر،‭ ‬3،3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬الأفلام‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الأعمال‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭:‬

6‭. “‬آنت‭-‬مان‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬واسب‭: ‬كوانتومانيا‭” (‬2،4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬

7‭. “‬كرايزي‭ ‬بير‭” (‬2،1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬

8‭. “‬دجيزس‭ ‬ريفوليوشن‭” (‬مليونا‭ ‬دولار‭)‬

9‭. “‬تشامبيينز‭” (‬1،5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬

10‭. “‬أفاتار‭: ‬ذي‭ ‬واي‭ ‬أوف‭ ‬ووتر‭” (‬1،4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬