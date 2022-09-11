فيلم (آفتر صن) المؤثر ينال جائزة مهرجان دوفيل 

‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حصل‭ ‬فيلم‭ “‬آفتر‭ ‬صن‭” ‬للمخرجة‭ ‬تشارلوت‭ ‬وِلز‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬للدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والأربعين‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬السينما‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دوفيل‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وهو‭ ‬شريط‭ ‬مؤثر‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬أب‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬مع‭ ‬ابنته‭ ‬البالغة‭ ‬11‭ ‬عاما‭. ‬ونال‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الروائي‭ ‬الجائزة‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬خلفاً‭ ‬لفيلم‭ “‬داون‭ ‬ويذ‭ ‬ذي‭ ‬كينغ‭” ‬للمخرج‭ ‬دييغو‭ ‬أونغارو‭ ‬الذي‭ ‬حازها‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭. ‬وطغت‭ ‬أفلام‭ ‬المخرجين‭ ‬المغمورين‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تنافست‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬13‭ ‬كانت‭ ‬مدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬المسابقة‭. ‬ويشكّل‭ “‬آفتر‭ ‬صن‭” ‬الفيلم‭ ‬الروائي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬تشارلوت‭ ‬وِلز‭ ‬المولودة‭ ‬عام‭ ‬1987‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬والتي‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬وأعربت‭ ‬وِلز‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬عُرضت‭ ‬بالفيديو‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬المهرجان‭ ‬الكبرى‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بالفوز‭ ‬بالجائزة‭.‬

ويتناول‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬‮ ‬ذو‭ ‬الطابع‭ ‬الشخصي‭ ‬جداً‭ ‬إجازة‭ ‬صيفية‭ ‬أمضاها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬رجل‭ ‬إنكليزي‭ ‬ثلاثيني‭ ‬أدى‭ ‬دوره‭ ‬بول‭ ‬ميسكال‭ (‬الذي‭ ‬عُرف‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ “‬نورمال‭ ‬بيبول‭”) ‬مع‭ ‬ابنته‭ ‬البالغة‭ ‬11‭ ‬عاماً‭ (‬جسّدت‭ ‬شخصيتها‭ ‬فرانكي‭ ‬كوريو‭) ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬التركي‭.‬

ويُستهَل‭ ‬الفيلم‭ ‬بمشاهد‭ ‬فرح‭ ‬وابتسامات‭ ‬،‭ ‬ثم‭ ‬تظهر‭ ‬تدريجاً‭ ‬ملامح‭ ‬الضياع‭ ‬والألم‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬المطلّق‭ ‬الذي‭ ‬يلتقط‭ ‬بكاميرا‭ ‬الفيديو‭ ‬لحظات‭ ‬من‭ ‬السعادة‭ ‬مع‭ ‬صوفي‭ ‬النابضة‭ ‬بالحياة‭. ‬وقال‮ ‬‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬‮ ‬أرنو‭ ‬ديبليشان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬تشارلوت‭ ‬وِلز‭ “‬صنعت‭ ‬معجزة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬لحظة‭ ‬مصوّرة‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬بواسطة‭ ‬فنّ‭ ‬الإخراج‭”.‬

ويرافق‭ ‬الفيلم‭ ‬أيضاً‭ ‬بمهارة‭ ‬انتقال‭ ‬صوفي‭ ‬من‭ ‬الطفولة‭ ‬إلى‭ ‬عمر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬المراهقة،‭ ‬ونسجها‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬مراهقين‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬العطلات‭ ‬واكتشافها‭ ‬المغازلات‭ ‬الأولى‭. ‬ويتناول‭ “‬آفتر‭ ‬صن‭” ‬بأسلوب‭ ‬سَلِس‭ ‬وشخصي‭ ‬موضوعات‭ ‬السعادة‭ ‬والروابط‭ ‬الأسرية‭ ‬والأبوة‭ ‬والذكريات‭. ‬ومُنحت‭ ‬جائزة‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬لفيلمين‭ ‬هما‭ “‬وور‭ ‬بوني‭” ‬الذي‭ ‬تغوص‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬المخرجتان‭ ‬جينا‭ ‬غاميل‭ ‬ورايلي‭ ‬كيو‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأميركيين‭ ‬الأصليين،‭ ‬و‭”‬بالم‭ ‬تريز‭ ‬أند‭ ‬باور‭ ‬لاينز‭” ‬الذي‭ ‬تتناول‭ ‬فيه‭ ‬المخرجة‭ ‬جايمي‭ ‬داك‭ ‬مرحلة‭ ‬المراهقة‭. ‬ومنحت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬النقدية‭ ‬التي‭ ‬ضمّت‭ ‬خمسة‭ ‬صحافيين‭ ‬جائزتها‭ ‬لـ‭”‬آفتر‭ ‬صن‭” ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬الفائت‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ “‬فرنش‭ ‬تاتش‭” ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭. ‬‮ ‬

أما‭ ‬جائزة‭ ‬الجمهور‭ ‬التي‭ ‬تُعطى‭ ‬للفيلم‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصوات‭ ‬الحضور‭ ‬خلال‭ ‬المهرجان،‭ ‬فنالها‭ “‬إميلي‭ ‬ذي‭ ‬كريمينال‭” ‬الذي‭ ‬يروي‭ ‬قصة‭ ‬امرأة‭ ‬تتورّط‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬وأعمال‭ ‬الاحتيال‭.‬