فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬عن‭ ‬لغز‭ ‬وفاة‭ ‬عالم‭ ‬مصري‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

اعاد‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬المبنى‭ ‬للمجهول‭ ‬،فتح‭ ‬ملف‭ ‬رحيل‭ ‬العالم‭ ‬المصرى‭ ‬جمال‭ ‬حمدان‭ ‬صاحب‭ ‬كتاب‭ ‬عبقرية‭ ‬المكان‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬توفى‭ ‬عام‭ ‬1993‭ ‬فى‭ ‬منزله‭ ‬فى‭ ‬ظروف‭ ‬غامضة‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الاعلان‭ ‬الرسمى‭ ‬ان‭ ‬جمال‭ ‬حمدان‭ ‬مات‭ ‬محترقا‭ ‬فى‭ ‬شقته‭ ‬بسبب‭ ‬تسرب‭ ‬الغاز‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الوقائع‭ ‬تؤكد‭ ‬ضلوع‭ ‬جهات‭ ‬خارجية‭ ‬رجح‭ ‬الفيلم‭ ‬انها‭ ‬اسرائيل‭ ‬فى‭ ‬اغتياله‭ .‬

وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬قال‭ ‬اللواء‭ ‬عبدالعظيم‭ ‬حمدان‭ ‬الشقيق‭ ‬الاصغر‭ ‬للعالم‭ ‬ان‭ ‬الكاتب‭ ‬الراحل‭ ‬محمد‭ ‬حسنين‭ ‬هيكل‭ ‬اخبره‭ ‬قبل‭ ‬وفاته‭ ‬ان‭ ‬متطرفين‭ ‬من‭ ‬اليهود‭ ‬لن‭ ‬يتركوه‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬الف‭ ‬كتابا‭ ‬عن‭ ‬ارض‭ ‬فلسطين‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬هيكل‭ ‬لم‭ ‬يصرح‭ ‬او‭ ‬ينشر‭ ‬رأيه‭ ‬حول‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬،واضاف‭ ‬ان‭ ‬احد‭ ‬الاشخاص‭ ‬تسلل‭ ‬الى‭ ‬منزله‭ ‬وضربه‭ ‬على‭ ‬راسه‭ ‬بقطعة‭ ‬حديدية‭ ‬ومن‭ ‬قبيل‭ ‬المصادفة‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬ينوى‭ ‬تسليم‭ ‬كتاب‭ ‬عن‭ ‬الصهيونية‭ ‬الى‭ ‬الناشر‭ ‬لطبعه‭ ‬قبل‭ ‬وفاته‭ ‬بيومين‭ .‬

وكشف‭ ‬اللواء‭ ‬حمدان‭ ‬ان‭ ‬شقيقه‭ ‬ارتبط‭ ‬بعلاقه‭ ‬حب‭ ‬مع‭ ‬انجليزيه‭ ‬دامت‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬وعند‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬رفضت‭ ‬العوده‭ ‬معه‭ ‬مما‭ ‬اصابها‭ ‬بالحزن‭.‬

فيما‭ ‬كشف‭ ‬اللواء‭ ‬مجدى‭ ‬البسيونى‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬المصري‭ ‬الاسبق‭ ‬ان‭ ‬مفتش‭ ‬صحة‭ ‬الجيزة‭ ‬اثبت‭ ‬ان‭ ‬وفاته‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بسبب‭ ‬الاختناق‭ ‬او‭ ‬الحريق،وكان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬الذره‭ ‬المصريين‭ ‬قد‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬فى‭ ‬ظروف‭ ‬غامضة‭ ‬وعلى‭ ‬راسهم‭ ‬عالمة‭ ‬الذرة‭ ‬المصرية‭ ‬سميرة‭ ‬موسى‭ .‬