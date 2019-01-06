فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬عن‭ ‬لغز‭ ‬وفاة‭ ‬عالم‭ ‬مصري‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
اعاد الفيلم الوثائقي المبنى للمجهول ،فتح ملف رحيل العالم المصرى جمال حمدان صاحب كتاب عبقرية المكان ، والذي توفى عام 1993 فى منزله فى ظروف غامضة وعلى الرغم من الاعلان الرسمى ان جمال حمدان مات محترقا فى شقته بسبب تسرب الغاز الا ان الوقائع تؤكد ضلوع جهات خارجية رجح الفيلم انها اسرائيل فى اغتياله .
وفى تصريحات خاصة للزمان قال اللواء عبدالعظيم حمدان الشقيق الاصغر للعالم ان الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل اخبره قبل وفاته ان متطرفين من اليهود لن يتركوه بعد ان الف كتابا عن ارض فلسطين ، لكن هيكل لم يصرح او ينشر رأيه حول ذلك في حياته ،واضاف ان احد الاشخاص تسلل الى منزله وضربه على راسه بقطعة حديدية ومن قبيل المصادفة انه كان ينوى تسليم كتاب عن الصهيونية الى الناشر لطبعه قبل وفاته بيومين .
وكشف اللواء حمدان ان شقيقه ارتبط بعلاقه حب مع انجليزيه دامت 5 سنوات وعند عودته الى مصر رفضت العوده معه مما اصابها بالحزن.
فيما كشف اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية المصري الاسبق ان مفتش صحة الجيزة اثبت ان وفاته لم تكن بسبب الاختناق او الحريق،وكان عدد من علماء الذره المصريين قد لقوا حتفهم فى ظروف غامضة وعلى راسهم عالمة الذرة المصرية سميرة موسى .