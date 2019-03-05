فيلم‭ ‬كارتون‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة

لوس‭ ‬انجليس‭ – ‬الزمان‭ ‬

حافظ فيلم الرسوم المتحركة الجديد «كيف تروض تنينك: العالم الخفي» (هاو تو ترين يور دراجون: ذا هايدن وورلد) على صدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي محققا إيرادات بلغت 30 مليون دولار. واحتل الفيلم الجديد «جنازة عائلة ماديا» (ماديا فاميلي فيونيرال) المركز الثاني بإيرادات بلغت 27 مليون دولار. الفيلم بطولة وإخراج وتأليف تايلر بيري ويشاركه في البطولة كاسي ديفيز وباتريس لافلي. وتراجع فيلم المغامرة والحركة «أليتا: ملاك المعركة» (اليتا:باتل أنجيل) من المركز الثاني إلى الثالث محققا سبعة ملايين دولار. تقوم ببطولة الفيلم روزا سالازار وكريستوفر فالتز وجينيفر كونلي ويخرجه روبرت رودريجيز.

ونزل أيضا فيلم الرسوم المتحركة (ليجو موفي 2: الجزء الثاني) من المركز الثالث إلى المركز الرابع محققا 6.6 مليون دولار.

وصعد فيلم «جرين بوك» (كتاب أخضر) من الترتيب الحادي عشر إلى الخامس بإيرادات بلغت 4.7 مليون دولار.

الفيلم بطولة فيجو مورتنسن وماهرشالا علي ومن إخراج بيتر فيرليلي.