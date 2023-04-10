فيلم‭ ‬سوبر‭ ‬ماريو‭ ‬يتصدّر‭ ‬شبّاك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تصدّر‭ ‬فيلم‭ “‬سوبر‭ ‬ماريو‭ ‬براذرز‭. ‬موفي‭” (‬The‭ ‬Super‭ ‬Mario‭ ‬Bros‭. ‬Movie‭) ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬عيد‭ ‬الفصح،‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأفضل‭ ‬للأفلام‭ ‬المطروحة‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭. ‬وحقق‭ ‬فيلم‭ ‬التحريك‭ ‬الذي‭ ‬تولّت‭ ‬إنتاجه‭ ‬استوديوهات‭ “‬يونيفرسال‭” ‬و‭”‬نينتندو‭” ‬و‭”‬إلومينايشن‭” ‬عائدات‭ ‬بلغت‭ ‬146‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬له،‭ ‬بحسب‭ ‬الأرقام‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭ ‬الأحد‭. ‬وأشار‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬فرنشايز‭ ‬إنترتاينمنت‭ ‬ريسرتش‭” ‬ديفيد‭ ‬أ‭.‬‭ ‬غروس‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬نتائج‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬عرض‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ “‬مذهلة‭”.‬

واعتبر‭ ‬غورس‭ ‬أنّ‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬العمل‭ ‬يمثّل‭ ‬أفضل‭ ‬انطلاقة‭ ‬لجزء‭ ‬أوّل‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ ‬تحريك،‭ ‬مما‭ ‬يشكّل‭ ‬نجاحاً‭ ‬يعود‭ ‬سببه‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬العمل‭ ‬يستقطب‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬البالغين‭ ‬الذين‭ ‬ينتابهم‭ ‬حنين‭ ‬تجاه‭ ‬إحدى‭ ‬أشهر‭ ‬الشخصيات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭. ‬وحلّ‭ ‬ثانياً‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬فيلم‭ “‬جون‭ ‬ويك‭: ‬تشابتر‭ ‬4‭” ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬كيانو‭ ‬ريفز‭ ‬فيه‭ ‬دور‭ ‬قاتل‭ ‬محترف‭ ‬يحارب‭ ‬مجموعة‭ ‬إجرامية‭ ‬دولية،‭ ‬محققاً‭ ‬14‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬في‭ ‬نتيجة‭ ‬تظهر‭ ‬فارقاً‭ ‬كبيراً‭ ‬عمّا‭ ‬حققه‭ ‬فيلم‭ ‬ماريو‭.‬

وتراجع إلى‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬فيلم‭ “‬دانجنز‭ ‬أند‭ ‬دراغنز‭: ‬أونر‭ ‬أمونغ‭ ‬ثيفز‭” ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحتل‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬صدارة‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭. ‬وحقق‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬ادوار‭ ‬بطولة‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كريس‭ ‬باين‭ ‬وميشيل‭ ‬رودريغيز‭ ‬وهيو‭ ‬غرانت‭ ‬وريجي‭-‬جان‭ ‬بايدج،‭ ‬إيرادات‭ ‬قدرها14‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وكانت‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬فيلم‭ “‬إر‭” ‬للمخرج‭ ‬بن‭ ‬أفليك،‭ ‬والذي‭ ‬يتناول‭ ‬تاريخ‭ ‬ماركة‭ “‬نايكي‭” ‬الرياضية‭ ‬ودور‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬الشهير‭ ‬مايكل‭ ‬جوردان‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية،‭ ‬مع‭ ‬عائدات‭ ‬بلغت‭ ‬14‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬وصفها‭ ‬ديفيد‭ ‬غروص‭ ‬بأنها‭ “‬جيدة‭ ‬جداً‭” ‬لفيلم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭.‬

أما‭ ‬خامساً‭ ‬فحلّ‭ ‬فيلم‭ “‬سكريم‭ ‬6‭” ‬الذي‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬كورتني‭ ‬كوكس‭ ‬ونجمة‭ ‬مسلسل‭ “‬ونسداي‭” ‬جينا‭ ‬أورتيغا،‭ ‬محققاً‭ ‬عائدات‭ ‬بلغت‭ ‬3‭.‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬الأفلام‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الأعمال‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭: ‬6‭- “‬هيز‭ ‬أونلي‭ ‬سان‭” ‬‭(‬3.3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭). ‬7-‭ “‬كريد‭ ‬3‭” (‬2،8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭). ‬8-‭ “‬شازام‭! ‬فيوري‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬غادز‭” (‬1،6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭). ‬9-‭ “‬بينت‭” (‬750‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭). ‬10-‭ “”‬إيه‭ ‬ثاوزند‭ ‬أند‭ ‬وان‭” (‬600‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭).‬