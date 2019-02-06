فيلم‭ ‬الرعب‭ ‬والاثارة‭ ‬غلاس‭ ‬يتصدر‭ ‬إيرادات‭ ‬السينما‭ ‬الامريكية‭ ‬

لوس انجلس - الزمان
تصدر فيلم الرعب والإثارة (غلاس)، إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.
وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من بروس ويلز وصمويل إل. جاكسون وجيمس مكافوي، إيرادات بلغت 5ر9 مليون دولار. وظل في المركز الثاني الفيلم الكوميدي (ذي أبسايد)، الذي يشارك في بطولته كل من كيفن هارت وبريان كرانستون ونيكول كيدمان، بإيرادات بلغت 9ر8 مليون دولار. وجاء في المركز الثالث فيلم الحركة والدراما (ميس بالا)، والذي يشارك في بطولته كل جينا رودريجز وأنتوني ماكي، محققاً إيرادات بلغت 7ر6 مليون دولار. وتراجع إلى المركز الرابع فيلم الحركة والمغامرات والخيال العلمي (أكوامان)،
والذي يشارك في بطولته كل جيسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان، محققا إيرادات بلغت 8ر4 مليون دولار.
وفي المركز الخامس جاء فيلم الرسوم المتحركة «سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس»، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من جيك جونسون وشاميك مور وهيلي شتيفيلد، محققا إيرادات بلغت 4ر4 ملايين دولار.