فيلم‭ ‬الرعب‭ ‬والاثارة‭ ‬غلاس‭ ‬يتصدر‭ ‬إيرادات‭ ‬السينما‭ ‬الامريكية‭ ‬

لوس‭ ‬انجلس‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

تصدر‭ ‬فيلم‭ ‬الرعب‭ ‬والإثارة‭ ‬(غلاس)،‭ ‬إيرادات‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬بأمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬حسبما‭ ‬أظهرت‭ ‬تقديرات‭ ‬استوديوهات‭ ‬السينما‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭.‬

وحقق‭ ‬الفيلم،‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بروس‭ ‬ويلز‭ ‬وصمويل‭ ‬إل‭. ‬جاكسون‭ ‬وجيمس‭ ‬مكافوي،‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬5ر9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وظل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬الفيلم‭ ‬الكوميدي‭ ‬(ذي‭ ‬أبسايد)،‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كيفن‭ ‬هارت‭ ‬وبريان‭ ‬كرانستون‭ ‬ونيكول‭ ‬كيدمان،‭ ‬بإيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬9ر8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فيلم‭ ‬الحركة‭ ‬والدراما‭ ‬(ميس‭ ‬بالا)،‭ ‬والذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬كل‭ ‬جينا‭ ‬رودريجز‭ ‬وأنتوني‭ ‬ماكي،‭ ‬محققاً‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬7ر6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬فيلم‭ ‬الحركة‭ ‬والمغامرات‭ ‬والخيال‭ ‬العلمي‭ ‬(أكوامان)،‭ ‬

والذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬كل‭ ‬جيسون‭ ‬موموا‭ ‬وآمبر‭ ‬هيرد‭ ‬ووليام‭ ‬دافو‭ ‬ونيكول‭ ‬كيدمان،‭ ‬محققا‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬8ر4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وفي‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬جاء‭ ‬فيلم‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬«سبايدر‭ ‬مان:‭ ‬إنتو‭ ‬ذا‭ ‬سبايدر‭ ‬فيرس»،‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬أصوات‭ ‬شخصياته‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جيك‭ ‬جونسون‭ ‬وشاميك‭ ‬مور‭ ‬وهيلي‭ ‬شتيفيلد،‭ ‬محققا‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬4ر4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬