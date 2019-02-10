فيلم‭ ‬ألماني‭ ‬يعرض‭ ‬مشاهد‭ ‬مرعبة‭ ‬لسفّاح

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬فاتح‭ ‬أكين‭ ‬مخرج‭ ‬فيلم‭ ‬«القفاز‭ ‬الذهبي»‭ ‬(ذا‭ ‬غولدن‭ ‬غلوف)‭ ‬الألماني‭ ‬الذي‭ ‬يعرض‭ ‬القصة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لسفاح‭ ‬استهدف‭ ‬نساء‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الدعارة‭ ‬بمدينة‭ ‬هامبورغ‭ ‬في‭ ‬السبعينات‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يمجد‭ ‬العنف‭ ‬ولكن‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬النواحي‭ ‬الإنسانية‭ ‬للضحايا‭ ‬والقاتل‭.‬

وعرض‭ ‬الفيلم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬برلين‭ ‬السينمائي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬وهو‭ ‬ضمن‭ ‬17‭ ‬فيلما‭ ‬تتنافس‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭.‬

ويروي‭ ‬الفيلم‭ ‬قصة‭ ‬فريتز‭ ‬هونكا‭ ‬وهو‭ ‬رجل‭ ‬قصير‭ ‬أحول‭ ‬ذو‭ ‬أنف‭ ‬مكسورة‭ ‬وأسنان‭ ‬مهترئة‭ ‬كان‭ ‬يجتذب‭ ‬سيدات‭ ‬وحيدات‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬من‭ ‬حانة‭ ‬«ذا‭ ‬غولدن‭ ‬غلوف»‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬هامبورغ‭ ‬إلى‭ ‬شقته‭.‬

وقال‭ ‬فاتح‭ ‬أكين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬«الفكرة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬شخص،‭ ‬ليس‭ ‬الضحايا‭ ‬فقط‭ ‬وإنما‭ ‬القاتل‭ ‬أيضا،‭ ‬له‭ ‬كرامته‭. ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬كان‭ ‬تحديا‭ ‬ولا‭ ‬أعرف‭ ‬إن‭ ‬كنت‭ ‬قد‭ ‬واجهته‭.‬

«لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أقدم‭ ‬تبريرا‭ ‬له‭. ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬مريض‭. ‬ولكن‭ ‬أردت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المشاهد‭ ‬معه‭ ‬خلال‭ ‬رحلته»‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬المشاهد‭ ‬الصادمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بقيام‭ ‬هونكا‭ ‬بتقطيع‭ ‬أجسام‭ ‬ضحاياه‭ ‬من‭ ‬العاهرات،‭ ‬بعد‭ ‬اغتصابهن‭ ‬وقتلهن‭ ‬مزعجة‭ ‬ولكنها‭ ‬كانت‭ ‬ضرورية‭.‬

وأضاف‭ ‬«عندما‭ ‬تصنع‭ ‬فيلما‭ ‬عن‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬لابد‭ ‬حينئذ‭ ‬أن‭ ‬تعرضه‭.. ‬لا‭ ‬أحتفي‭ ‬بالعنف‭ ‬هنا»‭.‬

ويتناول‭ ‬الفيلم‭ ‬تاريخ‭ ‬هونكا‭ ‬كطفل‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬الشرقية‭ ‬له‭ ‬تسعة‭ ‬أشقاء‭ ‬وأب‭ ‬مدمن‭ ‬خمر‭ ‬وأم‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬اضطرابات‭ ‬قبل‭ ‬هروبه‭ ‬إلى‭ ‬هامبورغ‭ ‬وتنقله‭ ‬بين‭ ‬عدة‭ ‬وظائف‭.‬