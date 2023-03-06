فيكيتش تتوّج بلقب مونتيري على حساب جارسيا

{ مدريد- وكالات – توجت الكرواتية دونا فيكيتش بلقبها الرابع، بعد فوزها على الفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة الخامسة عالميا، 6-4 و3-6 و7-5 في نهائي بطولة مونتيري المكسيكية للتنس، ذات ال250 نقطة.

وبعدما دخلت الدورة كالمرشحة الأوفر حظا للفوز باللقب، تكرر سيناريو 2015 وسقطت جارسيا في نهائي مونتيري، بعد مباراة استغرقت ساعتين و29 دقيقة.

وفشلت الفرنسية بالتالي في رفع ألقابها الى 12 بينما أضافت الكرواتية، المصنفة 31 عالميا، لقب الدورة المكسيكية إلى ألقاب كوالالمبور 2014 ونوتنجهام 2017 وكورمايور 2021.

وخلافا للنصف الثاني من الموسم الماضي، حين توجت بطلة لدورة سينسيناتي، ووصلت إلى نصف نهائي بطولة فلاشينج ميدوز، تعاني جارسيا في بداية 2023 إذ خرجت من ثمن نهائي أستراليا المفتوحة، ثم ربع نهائي الدوحة، قبل أن تسقط عند العقبة الأولى الأسبوع المنصرم في دبي.

ومن جهة أخرى يواصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، دفع ثمن رفضه تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، باضطراره إلى الانسحاب من دورة إنديان ويلز الألف نقطة للماسترز؛ بسبب القيود المفروضة على القادمين الى الولايات المتحدة.

وأعلن منظمو الدورة الأحد، أن المصنف أول عالميًا لن يشارك على الرغم من تقدمه بالتماس أمام السلطات الأمريكية لمنحه إذنًا خاصًا من أجل دخول البلاد.

فرض اللقاح

وما زال ابن الـ35 عامًا متمسكاً برفضه تلقي اللقاح، ما سيحرمه أيضًا من خوض دورة ميامي الألف نقطة للماسترز، على غرار العام الماضي، بعدما أعلنت السلطات الأمريكية أنها مددت فترة فرض اللقاح على القادمين إلى البلاد حتى نيسان/أبريل.

وغاب ديوكوفيتش، العام الماضي عن الدورات الأمريكية بسبب هذه القيود، أبرزها بطولة فلاشينغ ميدوز.

وأيّد الاتحاد الأمريكي لكرة المضرب ومنظمو بطولة فلاشينغ ميدوز الأسبوع الماضي طلب الصربي دخول البلاد على الرغم من عدم تلقيه اللقاح.

وأفادت الهيئتان في بيان مشترك “نوفاك ديوكوفيتش هو أحد أعظم الأبطال الذين عرفتهم رياضتنا على الإطلاق. يأمل الاتحاد الأمريكي وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أن ينجح بمحاولته لدخول البلاد، وأن تتمكن الجماهير من رؤيته ينافس مجددًا في إنديان ويلز وميامي”.

وتنطلق تصفيات إنديان ويلز الإثنين على أن يبدأ الدور الأول الأربعاء حتى الوصول الى النهائي في 19 الشهر الحالي.

وتتبعها دورة ميامي من 22 آذار/مارس حتى 2 نيسان/أبريل المقبل.قال ديوكوفيتش الذي يتقاسم الرقم القياسي لعدد الألقاب في الـ”غراند سلام” مع الإسباني رافايل نادال (22 لكل منهما)، في دبي الأسبوع المنصرم حيث انتهى مشواره في الدورة عند نصف النهائي على يد الروسي دانييل مدفيديف، إنه لا يزال ينتظر معرفة ما إذا كانت السلطات الاميركية ستمنحه هذا التفويض.

وأضاف قبل أن يتلقى هزيمته الأولى منذ مطلع العام الحالي “إذا تم رفض الطلب، فسأنسحب من البطولة بالطبع قبل القرعة” التي استُبدِلَ فيها بالجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي وفق البيان المقتضب الصادر عن منظمي إنديان ويلز.

ودفع الصربي غالياً ثمن تمسكه برفض تلقي اللقاح، إذ تم ترحيله من أستراليا بداية العام الماضي بسبب هذا الأمر وحُرِمَ من الدفاع عن لقب أولى البطولات الكبرى للموسم، قبل أن يعود في 2023 ليحرز لقبه العاشر في ملبورن.