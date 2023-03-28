مذكّرة تفاهم جديدة مع رابطة الأندية الأوربية

فيفا يكشف حجم تعويضات الأندية بسبب كأس العالم

بغداد – الزمان

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ورابطة الأندية الأوروبية عن التعويضات التي يمنحها للأندية التي ترسل لاعبيها لكأس العالم للرجال، فيما اشار الى انها زادت بنحو 70 بالمئة لتصل إلى 355 مليون دولار في بطولتي 2026 و2030.

ويوفر برنامج مزايا الأندية حصة من عائدات البطولات الدولية للأندية مقابل إرسال لاعبيها، كما يوفر تكاليف العلاج في حالة إصابة أي لاعب أثناء اللعب على المستوى الدولي.

وكان المبلغ المخصص في بطولتي 2018 و2022 هو 209 ملايين دولار وتم تجديد مذكرة التفاهم في الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية المنعقدة بالعاصمة المجرية بودابست. وأضاف: “تقر مذكرة التفاهم بالدور المركزي للأندية في كرة القدم على مستوى العالم، وتضمن تمثيلها بالشكل الصحيح في عملية صنع القرار حول القضايا التي تؤثر عليها”.وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلن الفيفا أن كأس العالم للأندية التي تضم 32 فريقا ستقام كل أربع سنوات بداية من يونيو حزيران 2025 لتحل محل البطولة السنوية التي تضم سبعة فرق. وقوبل القرار بمعارضة من الروابط المنظمة لبطولات الدوري مثل رابطة الدوري الإسباني، لكن مذكرة التفاهم ستجعل الفيفا ورابطة الأندية الأوروبية يعملان معا على مختلف الجوانب الرياضية والتجارية لنسخة 2025.وأضاف الخليفي: “سيتعاون الفيفا ورابطة الأندية الأوروبية بشكل أوثق لإنجاح كأس العالم للأندية في المستقبل.

رابطة أندية

كما أعلن الفيفا عن جدوله الجديد للمباريات الدولية، وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي إن رابطة الأندية الأوروبية وافقت عليه.وأضاف إنفانتينو الحصول على موافقة رابطة الأندية الأوروبية على الجدول الجديد للمباريات الدولية يوفر التوازن المطلوب بين مصالح الأندية والمنتخبات الوطنية.وأتم: نحن مقبلون على العديد من المشاريع المثيرة، بما في ذلك بطولة كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة عام 2025 وبطولة كأس العالم للأندية للسيدات. سيكون التعاون الوثيق مع الأندية في أوروبا وبقية العالم ضروريا لنجاح مثل هذه الأحداث.وفي سياق متصل وقّع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاني إنفانتينو، ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، ناصر الخليفي، على مذكرة تفاهم متجددة بين الهيئتين، وذلك خلال لقاء الجمعية العامة 29 لرابطة الأندية الأوروبية المنعقد اليوم بالعاصمة المجرية بودابست.وستعزز هذه الاتفاقية التي تمتد لغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2030 العلاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية، كما ستمنح استقراراً طويل الأمد للعبة على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء. وتضمنت مذكرة التفاهم هذه تجديد الأندية التزامها حتى عام 2030 بروزنامة المباريات الدولية التي وافق عليها مجلس FIFA بالإجماع يوم 14 مارس/ آذار 2023 وأكدت رابطة الأندية الأوروبية دعمها لبطولة كأس العالم للأندية FIFA في حلّتها الجديدة التي ستنطلق ابتداء من سنة 2025 إذ ستضم 12 نادياً من الأندية الأوروبية، كما أيَّدت رابطة الأندية إجراء مباراة سنوية تجمع بين الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز بالتصفيات بين أندية القارات الأخرى، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لفكرة إنشاء كأس العالم لأندية السيدات.كما تضمنت مذكرة التفاهم إشارة إلى برنامج توزيع الأرباح على الأندية التي تسرح لاعبيها للمشاركة في كأس العالم للرجال، إذ سيرتفع المبلغ الممنوح إلى 355 مليون دولار أمريكي في بطولتي 2026 و2030 بعد أن كان 209 مليون دولار في بطولتي كأس العالم لسنتي 2018 و2022.

تجديد اتفاقية

وفي هذا الصدد قال رئيس الفيفا جاني إنفانتينو إنه يوم مهم لمستقبل كرة القدم واستقرارها على المدى الطويل، وأنا جد سعيد بتجديد اتفاقية تعاوننا وتعزيزها مع رابطة الأندية الأوروبية، خاصة وأنها من أهم الفاعلين الممثلين للأندية في جميع أنحاء أوروبا.

وأضاف قائلاً إن الحصول على موافقة رابطة الأندية الأوروبية على الروزنامة الجديدة للمباريات الدولية يوفر التوازن الضروري بين الأندية والمنتخبات الوطنية لكرة القدم، وبما أننا مقبلون على العديد من المشاريع المثيرة، كبطولتي كأس العالم للأندية في صيغتها الجديدة سنة 2025 وبطولة كأس العالم لأندية السيدات التي ستُنظّم لأول مرة، فإن التعاون الوثيق مع الأندية في أوروبا وبقية العالم أضحى أمراً ضرورياً لنجاح مثل هذه الأحداث.

وقال رئيس رابطة الأندية الأوروبية، ناصر غانم الخليفي: “يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التاريخية التي تقر بالدور المركزي الذي تلعبه الأندية في كرة القدم على مستوى العالم، وتضمن تواجدها بالشكل الصحيح في عمليات صنع القرار حول القضايا التي تؤثر عليها.

وأضاف سيتعامل فيفا ورابطة الأندية الأوروبية بشكل أوثق لإنجاح كأس العالم للأندية في شكلها الجديد، كالعمل على الجوانب الرياضية والتجارية لنسخة 2025 والنسخ اللاحقة، بما في ذلك العمل على وضع الهياكل المحتملة لإدارة الحقوق التجارية، فنحن نتطلع إلى العمل عن قرب مع الفيفا على مدار الأشهر والسنوات المقبلة لضمان مشاركة عائدات المنافسات الجديدة والموسّعة في كرة القدم للرجال والسيدات بشكل صحيح وسليم.