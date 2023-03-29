فيفا يخاطب الإتحاد العراقي بشأن قرعة مونديال الشباب

بغداد- الزمان

كشف المدير الإداري لمنتخب شباب العراق بكرة القدم نديم كريم، تفاصيل رسالة الاتحاد الدولي فيفا لاتحاد الكرة بشأن تأجيل قرعة مونديال الشباب.

وقال كريم في تصريح صحفي إن الخطاب الرسمي للفيفا أكد تأجيل قرعة كأس العالم في إندونيسيا، لإشعار آخر ووصف الأسباب بأنها غير متوقعة من قبل الجانب الإندونيسي الذي لم يرغب بإجراء القرعة.وبين أن منتخب الشباب سيستمر في تدريباته وسينتظر إشعاراً من لجنة المسابقات في فيفا عن مكان وزمان إقامة البطولة الذي لم يعرف حتى الان، لافتاً إلى إن المسابقة قد تتأجل لشهر كامل او اكثر بحسب المعطيات.

يذكر أن وسائل إعلام إندونيسية أشارت إلى إن سبب تأجيل القرعة يعود إلى رفض تواجد منتخب الكيان الصهيوني على الأراضي الإندونيسية.