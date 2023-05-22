فيفا تحتفي بالنجم حسين سعيد..صاحب رقم قياسي لم يكسر

بغداد- الزمان

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، احتفاءه بلاعب المنتخب العراقي السابق لكرة القدم حسين سعيد الذي سجل اول هاتريك في بطولة كأس العالم للشباب ومايزال هذا اللقب مسجلا باسمه ولم يحطمه اي لاعب اخر.وذكر موقع فيفا، ان الهداف التاريخي لمنتخب العراق حسين سعيد تألق في كأس العالم FIFA تحت عمر 20 سنة في تونس عام 1977. وحسين سعيد هو أول لاعب عربي يسجل “هاتريك” في تاريخ البطولة بنسختها الأولى.وفي الوقت الذي كانت فيه الكرة العراقية إحدى أهم القوى الصاعدة على المستوى العربي والآسيوي في سبعينيات القرن الماضي، كان الفتى الشاب حسين سعيد يسابق الزمن ويتفوق عليه ليحرق المراحل واحدة تلو الأخرى في سنين المراهقة. المهاجم المولود في العام 1958حجز مكانه أساسيا ضمن الكبار في نادي الطلبة ببغداد قبل أن يتجاوز 17 عاما من العمر، وتم لاحقاً ،اختياره لتمثيل بلاده في كأس آسيا للشباب في طهران في العام 1977.