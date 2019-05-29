فيسبوك‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬مخطط‭ ‬لانتحال‭ ‬شخصيات‭ ‬إعلامية‭ ‬وسياسية‭ ‬

سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬– (أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أعلن‭ ‬موقعا‭ ‬فيسبوك‭ ‬وتويتر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬إغلاق‭ ‬حسابات‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬إيرانية‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتضليل‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬عبر‭ ‬انتحال‭ ‬هويات‭ ‬شخصيات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬إعلامية‭ ‬وسياسيين‭ ‬وغيرهم‭.‬

وأزال‭ ‬فيسبوك‭ ‬51‭ ‬حسابا‭ ‬و36‭ ‬صفحة‭ ‬و7‭ ‬مجموعات‭ ‬و3‭ ‬حسابات‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭ ‬بعد‭ ‬تلقّيه‭ ‬معلومة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬«فايرآي»‭ ‬للأمن‭ ‬الكتروني‭ ‬وتحقيقه‭ ‬فيها،‭ ‬وفق‭ ‬رئيس‭ ‬سياسات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الأوسع‭ ‬انتشاراً‭ ‬ناثانيال‭ ‬غليتشر‭.‬

بدورة‭ ‬أبلغ‭ ‬تويتر‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنّه‭ ‬أزال‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬أيار/مايو‭ ‬الجاري‭ ‬شبكة‭ ‬مكوّنة‭ ‬من‭ ‬2,800‭ ‬حساب‭ ‬غير‭ ‬حقيقي،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬مسؤوليه‭ ‬على‭ ‬اطّلاع‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬تحقيق‭ ‬«فايرآي»‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬تويتر‭ ‬«تحقيقاتنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحسابات‭ ‬مستمرة»،‭ ‬رافضة‭ ‬أي‭ ‬نقاش‭ ‬في‭ ‬التفاصيل‭ ‬حتى‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تحليل‭ ‬المعلومات‭.‬

ووفقا‭ ‬لشركة‭ ‬«فايرآي»‭ ‬ومقرّها‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬فإنّ‭ ‬شبكة‭ ‬حسابات‭ ‬باللغة‭ ‬الانكليزية‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تنتحل‭ ‬شخصيات‭ ‬متعدّدة‭ ‬تمّ‭ ‬تشغيلها‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬لُبس‭ ‬فيه‭ ‬للترويج‭ ‬للمصالح‭ ‬السياسية‭ ‬الإيرانية‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬مدوّنتها‭ ‬«بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬شخصيات‭ ‬أميركية‭ ‬مزيّفة‭ ‬تبنّت‭ ‬مواقف‭ ‬سياسية‭ ‬تقدّمية‭ ‬ومحافظة‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬سواء،‭ ‬انتحلت‭ ‬بعض‭ ‬الحسابات‭ ‬شخصيات‭ ‬أميركية‭ ‬حقيقية‭ ‬تشمل‭ ‬بعض‭ ‬المرشّحين‭ ‬الجمهوريين‭ ‬الذين‭ ‬خاضوا‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عام‭ ‬2018»‭.‬

وشخصيات‭ ‬هذه‭ ‬الشبكة‭ ‬تشاركت‭ ‬مواد‭ ‬منشورة‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أميركية‭ ‬وإسرائيلية،‭ ‬وشنّت‭ ‬حملات‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬إعلاميين‭ ‬لتغطية‭ ‬مواضيع‭ ‬معيّنة،‭ ‬ويبدو‭ ‬أنها‭ ‬نظّمت‭ ‬مقابلات‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا،‭ ‬وفقا‭ ‬لأ»فايرآي»‭.‬

وأشارت‭ ‬«فايرآي»‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬لم‭ ‬يتّضح‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بعملية‭ ‬تأثير‭ ‬أوسع‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬اتّخذت‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬مقرّاً‭ ‬لها‭ ‬وتمّ‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬غليتشر‭ ‬إنّ‭ ‬«الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يقفون‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬الذي‭ ‬استخدم‭ ‬أيضا‭ ‬منصّات‭ ‬ومواقع‭ ‬إنترنت‭ ‬أخرى،‭ ‬ضلّلوا‭ ‬الناس‭ ‬حول‭ ‬هوياتهم‭ ‬وأنشطتهم»‭.‬

ولفت‭ ‬فيسبوك‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الحسابات‭ ‬المزوّرة‭ ‬التي‭ ‬ادّعت‭ ‬أنّ‭ ‬مواقعها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬أوروبا‭ ‬أدارت‭ ‬صفحات‭ ‬أو‭ ‬مجموعات‭ ‬وانتحلت‭ ‬شخصيات‭ ‬مؤسسات‭ ‬إعلامية‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭.‬

وقال‭ ‬غليتشر‭ ‬إنّ‭ ‬«الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يقفون‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬قدّموا‭ ‬أنفسهم‭ ‬كإعلاميين‭ ‬أو‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرين‭ ‬وحاولوا‭ ‬الاتّصال‭ ‬بصانعي‭ ‬السياسات‭ ‬والصحافيين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والمعارضين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬وشخصيات‭ ‬عامة‭ ‬أخرى»‭.‬

وتناولت‭ ‬هذه‭ ‬الحسابات‭ ‬المزوّرة‭ ‬محتوى‭ ‬باللغتين‭ ‬الإنكليزية‭ ‬والعربية،‭ ‬وشملت‭ ‬موضوعات‭ ‬النقاش‭ ‬شخصيات‭ ‬عامة‭ ‬وحركات‭ ‬انفصالية‭ ‬أميركية‭ ‬وقضايا‭ ‬إسلامية‭ ‬ونفوذ‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والسياسة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭.‬