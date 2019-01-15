فيسبوك‭ ‬تختبر‭ ‬ميزة‭ ‬جديدة‭ ‬للشباب‭ ‬

نيويورك‭-‬الزمان‭: ‬قالت‭ ‬شركة‭ ‬“فيسبوك”‭ ‬إنها‭ ‬ستختبر‭ ‬ميزة‭ ‬جديدة‭ ‬تتيح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬مشاركة‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬يهتمون‭ ‬بحضورها‭ ‬في‭ ‬قصصهم،‭ ‬ثم‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬للقاء‭ ‬الأصدقاء‭ ‬الذين‭ ‬يعتزمون‭ ‬الحضور‭ ‬أيضا،‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬محاولة‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬لتعزيز‭ ‬شبكتها‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالمزايا‭ ‬التي‭ ‬تحافظ‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬مستخدميها‭ ‬الحاليين‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬من‭ ‬“فيسبوك”‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يعد‭ ‬الأكثر‭ ‬إثارة‭ ‬للجدل‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬إذ‭ ‬تصارع‭ ‬مع‭ ‬تداعيات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفضائح‭ ‬المتعلقة‭ ‬بخصوصية‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬والأخبار‭ ‬المزيفة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قضايا‭ ‬أكبر‭ ‬بشأن‭ ‬دور‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المدمر‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬الديمقراطية‭. ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬تخلي‭ ‬المستخدمين‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬“فيسبوك”‭ ‬للاستعاضة‭ ‬عنها‭ ‬بخدمة‭ ‬“إنستغرام”،‭ ‬المملوكة‭ ‬لها‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬“فيسبوك”‭ ‬تحتفظ‭ ‬بميزة‭ ‬مهمة‭ ‬لا‭ ‬توفرها‭ ‬“إنستغرام”،‭ ‬وهي‭ ‬“المناسبات‭ ‬أو‭ ‬الأحداث”،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬“فيسبوك”‭ ‬أفضل‭ ‬مكان‭ ‬لتنظيم‭ ‬أجندة‭ ‬للمناسبات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وأعياد‭ ‬الميلاد‭ ‬والحفلات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬الحقيقية،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الرسم‭ ‬البياني‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬“فيسبوك”‭ ‬وحقيقة‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬ومنظمي‭ ‬الأحداث‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬يعاملونه‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬كمنصة‭ ‬ترويج‭ ‬بارزة‭.‬

ومع‭ ‬اختبار‭ ‬مشاركة‭ ‬المناسبات‭ ‬ضمن‭ ‬القصص،‭ ‬سيظهر‭ ‬للمستخدمين‭ ‬خيار‭ ‬جديد‭ ‬باسم‭ ‬“شارك‭ ‬على‭ ‬قصتك”‭ ‬Share‭ ‬to‭ ‬Your‭ ‬Story‭ ‬حين‭ ‬زيارة‭ ‬صفحة‭ ‬أي‭ ‬مناسبة‭ ‬على‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬مشاركتها،‭ ‬سيرى‭ ‬الأصداء‭ ‬ملصقا‭ ‬قابلا‭ ‬للنقر‭ ‬ضمن‭ ‬القصص‭ ‬يتضمن‭ ‬تفاصيل‭ ‬المناسبة‭ ‬ويسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالتفاعل‭ ‬معها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النقر‭ ‬على‭ ‬“مهتم”‭ ‬ضمن‭ ‬القصة‭.‬

كما‭ ‬يمكن‭ ‬للأصدقاء‭ ‬النقر‭ ‬على‭ ‬ملصق‭ ‬المناسبة‭ ‬للذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الصفحة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها،‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬الميزة‭ ‬قائمة‭ ‬بالأصدقاء‭ ‬الذي‭ ‬يعتزمون‭ ‬حضور‭ ‬المناسبة،‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬إنشاء‭ ‬مجموعة‭ ‬دردشة‭ ‬تضم‭ ‬أولئك‭ ‬الأصدقاء‭.‬

ويُعتقد‭ ‬أن‭ ‬“فيسبوك”‭ ‬تستهدف‭ ‬بهذه‭ ‬الميزة‭ ‬المستخدمين‭ ‬الشباب‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬إذ‭ ‬تظهر‭ ‬التقارير‭ ‬أن‭ ‬الشبكة‭ ‬أصبحت‭ ‬تخسر‭ ‬المستخدمين‭ ‬الشباب‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬فبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬لشركة‭ ‬“إي‭ ‬ماركتر”‭ ‬eMarketer،‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬أن‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مستخدمي‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬و‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بدخول‭ ‬“فيسبوك”‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬الشهر‭.‬