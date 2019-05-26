فيسبوك‭ ‬تحذف‭ ‬2.2‭ ‬مليار‭ ‬حساب‭ ‬وهمي‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬«فيسبوك»‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬بحذف‭ ‬2‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬حساب‭ ‬وهمي‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2019‭. ‬ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المستخدمين‭ ‬النشطين‭ ‬لموقع‭ ‬«فيسبوك»‭ ‬شهريًا‭ ‬نحو‭ ‬2‭.‬38‭ ‬مليار‭ ‬مستخدم‭. ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬يوضح‭ ‬محاولات‭ ‬الشركة‭ ‬لإبقاء‭ ‬منصتها‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الحسابات‭ ‬المزيفة‭ ‬والأنشطة‭ ‬غير‭ ‬القانونية،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الصفحات،‭ ‬ومحاولة‭ ‬المستخدمين‭ ‬السيئين‭ ‬المساس‭ ‬بسمعة‭ ‬الدور‭ ‬الحقيقي‭ ‬والأساسي‭ ‬لأكبر‭ ‬شبكة‭ ‬اجتماعية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وأكدت‭ ‬الشركة‭ ‬أنها‭ ‬ستقوم‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬كل‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬ومن‭ ‬الآن‭ ‬وصاعداً‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬فيسبوك‭ ‬وانستغرام‭. ‬وكشفت‭ ‬الشركة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬قامت‭ ‬بإلغاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬حساب‭ ‬مزيف‭ ‬ونحو‭ ‬583‭ ‬مليون‭ ‬حساب‭ ‬تم‭ ‬حذفها‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬إزالة‭ ‬هذه‭ ‬الحسابات‭ ‬الوهمية‭ ‬بعد‭ ‬دقائق‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬إنشائها؛‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يراها‭ ‬أحد‭ ‬ويبلغ‭ ‬الشركة‭ ‬عنها‭. ‬وأكدت‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬قامت‭ ‬الشركة‭ ‬بحذف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬صفحة‭ ‬وهمية‭ ‬تروج‭ ‬لأعمال‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬مثل‭ ‬بيع‭ ‬المخدرات‭ ‬وتجارة‭ ‬الأسلحة‭. ‬وفي‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬شركة‭ ‬«فيسبوك»‭ ‬وهو‭ ‬الإصدار‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬«Community»‭ ‬لمعايير‭ ‬فرض‭ ‬القانون،‭ ‬ذكرت‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الشركة‭ ‬لمحاربة‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬والكميات‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬الحسابات‭ ‬الوهمية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إنشاؤها‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فيسبوك‭ ‬مارك‭ ‬زوكربيرغ‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬زادت‭ ‬إنفاقها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬لمراقبة‭ ‬منتجاتها‭ ‬(الصفحات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تأسيسها‭ ‬على‭ ‬الموقع)‭.‬