فيريرو: كل شيء يشير لأفضلية ألكاراز في رولان جاروس

{ مدريد- وكالات – تحدث خوان كارلوس فيريرو، مدرب كارلوس ألكاراز المصنف أول عالميًا، على حظوظ لاعبه في التتويج بلقب رولان جاروس هذا العام.وقال فيريرو في تصريحات نقلها موقع رابطة اللاعبين المحترفين: “كارلوس لعب بصورة أفضل من الآخرين خلال موسم الملاعب الترابية، ولكن عليك القيام بنفس الأمر بشكل يومي وفي كل بطولة”.

وأضاف: “كما شاهدنا في روما، عندما تعاني من مستوى متواضع في يوم واحد ويلعب خصمك بصورة جيدة، فأنك تخسر المباراة، كل شيء يشير إلى أفضلية كارلوس هنا (رولان جاروس)، سمعنا ذلك كثيرًا ونعرفه جيدا”.

وأضاف: “الحصول على بعض الراحة بعد روما كان جيدًا للجانب الذهني بالتواجد في المنزل بعض الوقت، نأمل أن تسير الأمور على أفضل ما يرام، أعتقد أن كارلوس واحد من المرشحين للقب، ولكن هل سيتوج؟ لا أعرف”.

لقب أمريكا

وتابع: “ألكاراز لاعب أفضل هذا العام، الخبرة التي حظي بها من تتويجه بلقب أمريكا المفتوحة، والمرور بتجارب ما بعد ذلك التتويج ساهم في نضجه بصورة أكبر، كما أن الإصابة علمته بأن هناك أمورًا سيئة قد تحدث”.

وواصل: “على أي حال، أصبح ناضجًا الآن بصورة أكبر، هو يبلغ من العمر 20 عامًا، ولكن عندما تحاط بفريق أكبر منك، يساهم ذلك في نموك بصورة أسرع بالمقارنة مع التعامل مع أشخاص من نفس عمرك، كل فريقه يملك الخبرة في مجاله، كارلوس يملك أفضلية في ذلك الأمر، نحن نتواجد معه منذ فترة، وعملنا بقوة كي نضعه على الطريق الصحيح”.

واستكمل: “عليك تعلم كيفية الفوز ببطولة مثل تلك، الجراند سلام أصعب دائمًا من البطولات الأخرى، حيث تحتاج لخوض 7 مباريات من أفضلية 5 مجموعات، الضغوطات ستتواجد دائمًا”.

وأشار: “الجماهير تتوقع الكثير من العديد من اللاعبين، وبالتالي علينا الإيمان بأنفسنا، لقد توج بلقب جراند سلام بعمر 19 عامًا، وذلك سيساعده في الإيمان بقدرته على فعلها مرة أخرى”.

وأتم: “نحن مستعدون لتقديم بطولة كبيرة، أي لاعب يمكن أن يخسر في الدور الأول، ولكن حظينا بموسم رائع على التراب، وسنقدم كل ما لدينا كي نحظى بأفضل بطولة ممكنة”.