فيراري يستأنف على العقوبة الكارثية لسائقه ساينس

{ باريس- وكالات – استأنف فيراري العقوبة التي فُرضت على سائقه كارلوس ساينس خلال سباق جائزة أستراليا الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد ، ما أدى إلى تراجع الإسباني من المركز الرابع إلى الثاني عشر خارج جدول الترتيب.

قال مدير الحظيرة الإيطالية فريدريك فاسور إن ساينس الذي نال عقوبة اضافة 5 ثوانٍ إلى توقيته “كان يائساً ، “قدمنا طلباً لمراجعة القرار. أرسلناه إلى الاتحاد الدولي للسيارات”.

كانت هذه العقوبة كارثية لفيراري بعدما تعرض سائقه الآخر شارل لوكلير من موناكو لحادث في اللفة الاولى من عمر السباق.

اكمال السباق

وتمت معاقبة ساينس بعدما اصطدم بمواطنه المخضرم فرناندو ألونسو (41 عاماً) لتستدير سيارة بطل العالم مرتين (مع رينو عامي 2005 و2006) إلا أن سائق استون مارتن نجح في اكمال السباق وشاهد العلم المرقط في المركز الثالث. يعتقد فيراري أن ساينس عومل بقسوة أكثر من الفرنسي بيار غاسلي والذي لم يعاقب عندما اصطدم بزميله في فريق ألبين مواطنه إستيبان أوكون في وقت متأخر من السباق، ما أدى إلى انسحابهما معاً.

قال مدير الفريق الفرنسي فاسور الذي حلّ بدلاً من الإيطالي ماتيو بينوتو في كانون الثاني/يناير بعد الاخفاقات المستمرة في المواسم الماضية “نأمل على الأقل إجراء مناقشة مفتوحة معهم (سلطات الاتحاد الدولي للسيارات)”.واضاف “انه أيضاً لصالح هذه الرياضة، لتجنب اتخاذ هذا النوع من القرارات حيث يكون لديك ثلاث حوادث في نفس المنعطف وليس نفس القرار كان لدينا انطباع بأن الحادث بين غاسلي وأوكون قد تم التعامل معه بطريقة مختلفة قليلاً”.

واعتبرت بداية فيراري هذا العام كارثية، حيث يتأخر “الحصان الجامح” بفارق 97 نقطة عن ريد بول متصدر ترتيب الصانعين بعد 3 سباقات (123 نقطة)، في حين يحتل ساينس المركز الخامس مع 20 نقطة ولوكلير العاشر مع 6 نقاط فقط عند السائقين.