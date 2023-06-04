فيدان العين الثاقبة في الشرق الاوسط يقود الخارجية التركية

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

عين‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي،‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان،‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان،‭ ‬وزيرا‭ ‬للخارجية‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬الحكومية‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬تغييرا‭ ‬شبه‭ ‬كامل‭ ‬للطاقم‭ ‬الوزاري‭ ‬السابق‭. ‬

واختيار‭ ‬فيدان‭ ‬لحقيبة‭ ‬َالخارجية،‭ ‬يعبّر‭ ‬عن‭ ‬سياسية‭ ‬تركية‭ ‬مركِّزة‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬الجوار،‭ ‬لاسيما‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إيران،‭ ‬والسعودية‭ ‬والخليج‭ ‬والامارات،‭ ‬ومصر‭ ‬حيث‭ ‬قاد‭ ‬فيدان‭ ‬تفاهمات‭ ‬إرساء‭ ‬علاقات‭ ‬اكثر‭ ‬متانة،‭ ‬وتجاوز‭ ‬انتكاسات‭ ‬خطيرة‭ ‬مرت‭ ‬بها‭ ‬العلاقات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لاسيما‭ ‬خلال‭ ‬تعاظم‭ ‬نفوذ‭ ‬داعش‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة،‭ ‬وما‭ ‬شكله‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬تركيا‭. ‬

ومنذ‭ ‬العام‭ ‬2010‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬كان‭ ‬فيدان‭ ‬عضوا‭ ‬فعالا‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الرباعية‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إيران‭ ‬وسوريا‭. ‬

ويعد‭ ‬قائد‭ ‬أوركسترا‭ ‬المصالحة‭ ‬مع‭ ‬الإمارات‭ ‬ومصر‭ ‬والسعودية،‭ ‬وسوريا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وطوال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬عبّرت‭ ‬تركيا‭ ‬عن‭ ‬العلاقات‭ ‬الثقافية‭ ‬والدينية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والامنية،‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعراق،‭ ‬عبر‭ ‬فيدان‭ ‬الذي‭ ‬نسج‭ ‬علاقات‭ ‬متينة‭ ‬مع‭ ‬شخصيات‭ ‬عراقية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف،‭ ‬لاسيما‭ ‬الشخصيات‭ ‬السنية‭ ‬والكردية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬رجالات‭ ‬الأقلية‭ ‬التركمانية،‭ ‬وتتحدث‭ ‬تحليلات‭ ‬عن‭ ‬تأثير‭ ‬قوي‭ ‬لفيدان‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشخصيات‭. ‬

وتركيا‭ ‬والعراق‭ ‬يشتركان‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬مشتركة‭ ‬تمتد‭ ‬لآلاف‭ ‬الكيلومترات،‭ ‬و‭ ‬أي‭ ‬تطورات‭ ‬في‭ ‬أحدهما‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الآخر‭. ‬

وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬السياسي،‭ ‬قاد‭ ‬فيدان‭ ‬اجندة‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬التصدي‭ ‬لتنظيم‭ (‬داعش‭) ‬وحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ (‬PKK‭). ‬

والحقبة‭ ‬التركية‭ ‬الجديدة،‭ ‬ستقود‭ ‬وفق‭ ‬الترجيحات،‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تركيا‭ ‬لدورها‭ ‬شريكًا‭ ‬تجاريًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬للعراق‭ ‬وتعاظم‭ ‬تدفق‭ ‬كبير‭ ‬للتجارة‭ ‬والاستثمارات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬في‭ ‬تنافس‭ ‬واضح‭ ‬مع‭ ‬الاجندة‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬وحتى‭ ‬السياسية‭. ‬

وبقيادة‭ ‬فيدان‭ ‬للخارجية‭ ‬التركية،‭ ‬سوف‭ ‬تتعزز‭ ‬الارتباطات‭ ‬التركية‭ ‬الخاصة‭ ‬مع‭ ‬الشخصيات‭ ‬السنية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لدواعي‭ ‬

تاريخية‭ ‬وثقافية‭ ‬ودينية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬العلاقة‭ ‬الخاصة‭ ‬مع‭ ‬الاقلية‭ ‬تركمانية‭. ‬

‭ ‬ويتمتع‭ ‬فيدان‭ ‬بتجربة‭ ‬عمل‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬أفريقيا‭ ‬لاسيما‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭ ‬وخصوصا‭ ‬ليبيا،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬اختيارا‭ ‬مناسبا‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التركية‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭. ‬

وأحد‭ ‬أسباب‭ ‬صعود‭ ‬فيدان،‭ ‬كونه‭ ‬كاسبا‭ ‬لثقة‭ ‬اردوغان،‭ ‬ويعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬رجل‭ ‬الظل‮»‬‭ ‬له‭. ‬

ولد‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬أنقرة،‭ ‬وتخرج‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬الحربية‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬والإدارية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ماريلاند،‭ ‬ثم‭ ‬حاز‭ ‬على‭ ‬درجتي‭ ‬الماجستير‭ ‬والدكتوراه‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بيلكنت‭. ‬

شغل‭ ‬فيدان‭ ‬مناصب‭ ‬عدة،‭ ‬أبرزها‭ ‬ممثلا‭ ‬خاصا‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ونائبا‭ ‬لرئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬ورئيسا‭ ‬لجهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬طوال‭ ‬13‭ ‬عاماً‭. ‬