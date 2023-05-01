فيا يفتح تحقيقاً في كارثة سباق أذربيجان

{ برلين- كالات – شهد سباق الجائزة الكبرى الذي أقيم اليوم الأحد في أذربيجان ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 ثوان تحمل الكثير من الخطورة.

وأظهرت الصور تواجد عدة مصورين عند مدخل نقطة الصيانة تزامنا مع توجه السائق الفرنسي إستيبان أوكون إليها بسيارة فريق ألبين لتغيير الإطارات خلال اللفة الأخيرة.

وأظهرت التسجيلات التليفزيونية لحظات قيام المصورين بالقفز بعيدا عن المسار لتفادي اصطدام سيارة أوكون بهم.وكان المصورون قد بدأوا بالتمركز عند موقع منصة التتويج عند مدخل نقطة الصيانة استعدادا لاستقبال الفائز بالسباق.وأعلن الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) على الفور عن فتح تحقيق بشأن الواقعة.وقال أوكون لشبكة “سكاي” التليفزيونية: “نعم، بدا الأمر خطيرا للغاية. كان من المحتمل أن تصبح مشكلة كبيرة. السرعة تكون حينذاك 300 كيلومتر في الساعة، واضطررت للضغط على المكابح بقوة لتفادي الاصطدام بهم. لم أكن أعرف أنهم يتمركزون هناك، كنت لا أزال في إطار المنافسة بالسباق”.ولم تتضح الصورة بعد بشأن ما إذا كان فيا سيجري تحقيقات مع فريق ريد بول بسبب الاحتفال المبكر، حيث صعد أفراد من الفريق إلى السياج المحيط بالمنصة لتحية المكسيكي سيرجيو بيريز والهولندي ماكس فيرستابن الفائزين بالمركيزن الأول والثاني.

وكان فيا قد أعلن مؤخرا حظر الاحتفالات المسبقة قبل نهاية السباق، نظرا لما قد تحمله من خطورة كبيرة.