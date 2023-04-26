فيا يعتمد نظاماً جديداً لسباقات فورمولا1

{ برلين- وكالات – أعلن الاتحاد الدولي للسيارات فيا أن جائزة أذربيجان الكبرى، الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا 1 ستشهد نظامًا جديدًا لسباقات السبرينت القصيرة مع مزيد من التجارب التأهيلية مقابل تقليص عدد التجارب الحرة.وقال فيا، في بيان مشترك مع شركة ليبرتي ميديا الأميركية، مالكة الحقوق التجارية للبطولة العالمية، قبيل تنظيم أول سباق سبرينت هذا الموسم سيعزز هذا مشهد عطلة نهاية الأسبوع لسباقات السبرينت، ويدخل المزيد من الإثارة على الحلبة للمشجعين في جميع أنحاء العالم.وأوضح الاتحاد سيتم اعتماد سباقات السبرينت خلال 5 جوائز كبرى أخرى، هي النمسا (2 تموز/يوليو) وبلجيكا (30 تموز/يوليو) وقطر (8 تشرين الأوّل/أكتوبر) والولايات المتحدة (أوستن، 22 تشرين الأوّل/أكتوبر) والبرازيل (5 تشرين الثاني/نوفمبر.ووفقًا للنظام الجديد، لن يشارك السائقون سوى في فترة تجارب حرة واحدة خلال نهاية عطلة الأسبوع (الجمعة)، تليها فترة أولى “كلاسيكية” للتجارب التأهيلية بعد الظهر لتحديد مراكز الانطلاق خلال سباق الأحد المقبل.وسيتم تخصيص السبت لسباق السبرينت، على أن يخوض السائقون فترة ثانية من التجارب التأهيلية سيطلق عليها تسمية “سبرينت شوت آوت” وفقًا للنظام نفسه لتجارب الجمعة ولكن أقصر، على أن تحدد ترتيب انطلاق سباق السبرينت المقام في اليوم نفسه.وحسب النظام السابق كان السائقون، خلال عطل نهاية الأسبوع التي تتضمن سباقات سبرينت، يخوضون تجارب تأهيلية كلاسيكية أي تجارب ضد الساعة الجمعة، تحدد ترتيب المنطلقين في سباق السبرينت (100 كلم) السبت، والذي بدوره يحدد شبكة انطلاق سباق الأحد.وأفاد “فيا” أن النظام الجديد سيوفر “مزيد من المخاطر بفضل تقليص فترات التجارب الحرة وسيشجع السائقين أكثر على اعتماد القيادة السريعة في أيام السبت”، علمًا بأن السائقين لا يخاطرون كثيرًا أثناء سباق السبرينت بهدف تأمين موقعهم عند خط انطلاق سباق الأحد.في المقابل، لم يتم تغيير جدول منح النقاط في نهاية سباق السبرينت، حيث سيحرز أول 8 سائقين فقط نقاطًا ضمن جدول ترتيب البطولة العالمية.

ويأتي هذا التغيير بعد عامين من قرار تنظيم سباقات السبرينت خلال بعض الجولات، والتي تهدف إلى تقديم مزيد من الاستعراض والإثارة خلال الجوائز الكبرى التي تمتد على مدار 3 أيام.