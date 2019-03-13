فولكسفاغن‭ ‬ستلغي‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬وظيفة‭ ‬ لتمويل‭ ‬انتقالها‭ ‬إلى‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية

فرانكفورت–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬فولكسفاغن‭ ‬الألمانية‭ ‬للسيارات‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬إلغاء‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬وظيفة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إجراءات‭ ‬تقشف‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬تمويل‭ ‬انتقالها‭ ‬المكلف‭ ‬إلى‭ ‬السيارة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والذاتية‭ ‬القيادة‭.‬

وقالت‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬«نظراً‭ ‬لمكننة‭ ‬المهام‭ ‬الروتينية،‭ ‬تعمل‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أن‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬وظيفة‭ ‬ستلغى‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2023»‭.‬

ويضاف‭ ‬تقليص‭ ‬الوظائف‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ‭ ‬حالياً،‭ ‬ويتوقع‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬إلغاء‭ ‬21‭ ‬ألف‭ ‬وظيفة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬وتوفير‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭.‬

وبموازاة‭ ‬ذلك،‭ ‬تستثمر‭ ‬أكبر‭ ‬مجموعة‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬19‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬«صناعات‭ ‬المستقبل»،‭ ‬خصوصاً‭ ‬تشغيل‭ ‬نماذجها‭ ‬الكهربائية‭ ‬وذاتية‭ ‬القيادة،‭ ‬مقابل‭ ‬11‭ ‬مليار‭ ‬أعلن‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭.‬

وتسعى‭ ‬العلامة‭ ‬الألمانية‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬ألفي‭ ‬وظيفة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التطوير‭ ‬البرمجي‭ ‬والإلكتروني‭. ‬وتؤكد‭ ‬أيضاً‭ ‬ضمان‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬تطبيقاً‭ ‬لاتفاق‭ ‬وقعته‭ ‬مع‭ ‬نقابات‭ ‬عمالية‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ساري‭ ‬المفعول‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬فولكسفاغن‭ ‬هربرت‭ ‬دييس‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬«لن‭ ‬يجري‭ ‬تسريح‭ ‬عمال»،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬تقديمه‭ ‬للبيانات‭ ‬السنوية‭ ‬للشركة‭.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬التخطيط‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬رالف‭ ‬براندستاتر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للشركة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬تقضي‭ ‬«وضع‭ ‬فولسكفاغن‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬العصر‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والرقمي»‭. ‬والاثنين‭ ‬أعلنت‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬للتو‭ ‬من‭ ‬فضيحة‭ ‬انبعاثات‭ ‬الديزل‭ ‬(ديزلغيت)‭ ‬وتواجه‭ ‬قيوداً‭ ‬حازمة‭ ‬بشأن‭ ‬انبعاثات‭ ‬غاز‭ ‬ثاني‭ ‬أوكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬2020،‭ ‬أنها‭ ‬تخطط‭ ‬إدخال‭ ‬70‭ ‬نموذج‭ ‬كهربائي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2028،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬20‭ ‬نموذج‭ ‬عمّا‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬تنبأت‭ ‬به‭ ‬سابقاً‭.‬

ولتمويل‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬أثّرت‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬قررت‭ ‬المجموعة‭ ‬زيادة‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬التكاليف‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬بتحقيق‭ ‬ربحية‭ ‬نسبتها‭ ‬6%‭ ‬«في‭ ‬عام‭ ‬2022»،‭ ‬بحسب‭ ‬المدير‭ ‬المالي‭ ‬للمجموعة‭ ‬أرنو‭ ‬أنتليز،‭ ‬مقابل‭ ‬3,8%‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭ ‬نفسه‭.‬

وأضاف‭ ‬«هذا‭ ‬التحسين‭ ‬هو‭ ‬قاعدة‭ ‬تمويل‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتحقيق‭ ‬هدفنا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للعصر‭ ‬الكهربائي»‭.‬