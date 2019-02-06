فولفو‭ ‬تسحب‭ ‬167‭ ‬ألف‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬

ستوكهولم‭ ‬–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬ذكرت‭ ‬شركة‭ ‬فولفو‭ ‬السويدية‭ ‬للسيارات،‭ ‬التي‭ ‬تملكها‭ ‬مجموعة‭ ‬غيلي‭ ‬الصينية،‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬ستسترجع‭ ‬167‭ ‬الف‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الباب‭ ‬الخلفي‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬بالكهرباء‭. ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬الشركة‭ ‬219‭ ‬ألف‭ ‬سيارة‭ ‬لإصلاح‭ ‬تسريبات‭ ‬محتملة‭ ‬في‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬حجرة‭ ‬المحرك‭. ‬والأربعاء‭ ‬ابلغت‭ ‬الشركة‭ ‬أصحاب‭ ‬سيارات‭ ‬«اكس‭ ‬سي‭ ‬60»‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬عامي‭ ‬2018‭ ‬و2019‭ ‬أن‭ ‬«قطعة‭ ‬فيها‭ ‬عيب‭ ‬في‭ ‬الباب‭ ‬الخلفي»‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬ب»إصابة‭ ‬شخصية»‭. ‬وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬إنه‭ ‬«في‭ ‬الجو‭ ‬البارد،‭ ‬قد‭ ‬تنفصل‭ ‬ذراع‭ ‬الرفع‭ ‬في‭ ‬الباب‭ ‬الخلفي‭ ‬ما‭ ‬يتسبب‭ ‬بصدور‭ ‬ضجيج‭ ‬أو‭ ‬تعطلها»‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬أي‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬«إصابات‭ ‬جسيمة»‭. ‬وأكدت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬«هذه‭ ‬خطوة‭ ‬وقائية‭ ‬لتجنب‭ ‬أي‭ ‬مشاكل‭ ‬مستقبلية»‭. ‬وسيتسلم‭ ‬العملاء‭ ‬المتضررون‭ ‬رسالة‭ ‬تطلب‭ ‬منهم‭ ‬الاتصال‭ ‬بوكيل‭ ‬السيارات‭ ‬لإصلاح‭ ‬العطل‭ ‬مجاناً‭. ‬ومنذ‭ ‬استحوذت‭ ‬غيلي‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬السويدية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تملكها‭ ‬فورد‭ ‬في‭ ‬2010،‭ ‬عاودت‭ ‬سيارات‭ ‬فولفو‭ ‬تحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬كبيرة‭.‬

وبدأت‭ ‬الآن‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬الذاتية‭ ‬القيادة‭ ‬والسيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬وسيارات‭ ‬الهايبرد‭.‬

وفي‭ ‬2017‭ ‬عندما‭ ‬سجلت‭ ‬الشركة‭ ‬مبيعات‭ ‬قياسية،‭ ‬أعلنت‭ ‬أنها‭ ‬ستطلق‭ ‬سياراتها‭ ‬الكهربائية‭ ‬والهايبرد‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬2019‭.‬