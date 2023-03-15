دعوة الأجهزة المعنيّة إلى بذل جهود أكبر لتصريف المياه وفك الإختناقات

فوضى مرورية عقب موجة أمطار تغمر أحياء بغداد والدفاع المدني يستنفر

بغداد – قصي منذر

غمرت الامطار امس ،شوارع بغداد والمحافظات بالمياه ،في ثاني اكبر كمية سقطت منذ الشتاء نتيجة منخفض جبهوي ،وتسببت الامطار بفوضى مرورية غير مسبوقة واكتظاظ مئات المركبات في الطرق السريعة والفرعية. ورصدت (الزمان) خلو بعض التقاطعات من رجال المرور تزامنا مع اشتداد الامطار المتساقطة. وافاد مراسل (الزمان) ان ( شارع النضال شهد ازحامات خانقة نتيجة عدم وجود مفارز مرورية تنظم حركة سير المركبات عند الاستدارتين الواقعتين امام وزارة التربية)، واشار الى ان (شوارع منطقة البتاوين غرقت بمياه الامطار دون مشاهدة اي جهد لاليات امانة بغداد لسحب المياه التي منعت المواطنين حتى من السير على اقدامهم خشية التعرض للصعق الكهربائي). بدورهم طالب سكان المنطقة الامانة ورجال المرور (بنشر المفارز والملاكات والدوريات خلال الامطار من اجل فك زحمة السير ،التي شهدتها شوارع البتاوين والسعدون الفرعية ،فضلا عن سحب المياه الراكدة لتسهيل حركة المواطنين الذين ظلوا حبيسي المنازل لساعات دون استجابة من الجهات المعنية). وأعلنت مديرية الدفاع المدني، دخولها بحالة الاستنفار مع تساقط الامطار التي شهدتها البلاد.وقال المنسق الاعلامي للدفاع المدني نبراس صباح ان (فرقنا دخلت حالة الاستنفار مع دخول البلاد بموجة الامطار ،وهناك تنسيق عالٍ مع هيئة الانواء الجوية تحسبا لموجات السيول)، مؤكدا (انتشار الفرق في شوارع بغداد والمحافظات التي تشملها الموجة ،لتعمد الى سحب المياه وفك الاختناقات المرورية او سحب المياه من المنازل). بدورها ،أكدت أمانة بغداد ،استعداداتها للسيطرة على مياه الأمطار. وقال مدير عام العلاقات والإعلام في الامانة محمد الربيعي إن (الامانة على أتم الاستعداد للسيطرة على مياه الأمطار)، واشار الى ان (الشبكات والشافطات، فضلا عن الدوائر جاهزة لاي تصفير للمشبكات ومحطات الضخ)، مؤكدا ان (خطوط النقل نظيفة، والوضع مسيطر عليه من قبل غرفة العمليات)، ولفت الى ان (أكثر من 12 دائرة مستعدة، علاوة على مديرية المجاري والماء والتخطيط والمتابعة، بالإضافة إلى المولدات والمحطات والفرق جميعها على اتم الجهوزية).

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، استمرار الامطار حتى اليوم الخميس. وقال مديراعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح امس ان (الحالة الممطرة التي تمر بها البلاد ستستمر حتى اليوم الخميس، وتنحسر باتجاه المناطق الشمالية)، محذراً (رواد الطرق من السفر البري، بسبب العواصف والامطار الرعدية الشديدة وتوقع حدوث سيول في المناطق المحاذية مع الجانب الايراني). ورجحت الهيئة في وقت سابق، ارتفاعا بدرجات الحرارة بدءاً من يوم غد الجمعة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الخميس سيكون صحواً الى غائم جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، في ما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة وتكون رعدية، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق ،وتبدأ بالارتفاع مجددا ابتداء من يوم غد الجمعة). وقررت محافظة كربلاء ، تعطيل دوام المدارس الظهري والمسائي بسبب الأمطار.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحكومة المحلية في كربلاء قررت تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الظهري والمسائي بسبب موجة الأمطار)، من جانبها ،أعلنت تربية محافظة الأنبار في بيان امس (تعطيل الدوام المسائي في قضاء الفلوجة وقضاء العامرية بسبب سوء الأحوال الجوية).