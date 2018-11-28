فوضى – حسين محمد الفيحان

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هاشتاكات -سياسية

فوضى –

فوضى – حسين محمد الفيحان

# ما نكول سمسم الا نلهم يا رئيس الوزراء  !.

اطلق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في أحد اجتماعات مجلس الوزراء مبادرة سكنية كبيرة  تخص توزيع الاراضي بين المواطنين و تمليكها لهم مجانا في جميع المحافظات . الشارع  العراقي  و المواطنون   لم  يتفاعلوا مطلقا و ابدا مع هذه  المبادرة , بعد ان مسكوا بأيديهم سندات قطع  اراضي وزعت عليهم  بيد رئيس  وزراء  اسبق  منحها  لهم  مجانا ايضا , ليتبين  فيما بعد انها كذبة و خدعة اصيبوا  بها  خلال  فترة  الانتخابات , فلسان حال العراقيين الان يقول : ( ما نكول سمسم الا نلهم يا رئيس الوزراء ) .

 # الحرب على الدفاع و الداخلية .

حرب تخوضها الكتل  السياسية حاليا بشأن تسمية  مرشحي  وزارتي  الدفاع  و الداخلية  , ففي  الجلسة الاخيرة التي  أُجلت لأسبوع قبل انعقادها و كان مزمع  التصويت فيها  على اكمال  تشكيلة  عبد  المهدي  الوزارية  , تحدثت  مصادر عن اتفاق ائتلاف البناء مع عبد  المهدي على تمرير فالح  الفياض  للداخلية  و سليم  الجبوري للدفاع  , الامر  الذي رفضه  ائتلاف  الاصلاح , مطالبا  بتقديم  سيفيات  المرشحين  للحقائب  الثمانية  المتبقية  قبل  انعقاد  الجلسة  للتأكد من من خلو ملفاتهم من اجراءات  المساءلة  و العدالة  او الفساد , و هو ما  اجل  الجلسة  للثلاثاء  المقبل  .. السؤال  الذي يقال  : في  كل  دورة  حكومية  و برلمانية  جديدة  تكون وزارتا  الداخلية  و الدفاع  عقبة  كاداء  و موضع  حرب  بين الكتل السياسية  لتسمية مرشحيها  , هل لانهما اعلى الوزارات  ميزانية  مالية  ام  لمـــاذا  ؟..

#إعلاميو الحرة_عراق ! .

الحملة الإعلامية التي نجح بصناعتها و تسويقها (34) إعلامي كما يشاع في قناة (الحرة_عراق) للرأي الإعلامي العام ، بعد قرار إنهاء عقودهم و تسريحهم من إدارة القناة المركزية في واشنطن ، لم ينجح بصناعة و تمرير مثلها مئات الإعلاميين المحترفين في وسائل إعلامية وقنوات فضائية مهنية عديدة واجهت مصائر أشد قسوة بالاغلاق النهائي نتيجة قرارات و تدخلات سياسية ، او ضربتها موجة الأزمة المالية الموجعة فسرحت العشرات من العاملين فيها اجبارا و اضطرارا .. ما أريد قوله  عشرات الإذاعات و الصحف ، أنتهت مسيرة حياتها المهنية للأسباب أعلاه ، غير أنا لم نتفاعل مع اعلامييها و نشكل قضية رأي عام حولهم ، كتفاعلنا اليوم مع الإعلاميين المهنيين في الحرة _عراق .

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