هاشتاكات -سياسية

فوضى –

فوضى – حسين محمد الفيحان

# ما نكول سمسم الا نلهم يا رئيس الوزراء !.

اطلق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في أحد اجتماعات مجلس الوزراء مبادرة سكنية كبيرة تخص توزيع الاراضي بين المواطنين و تمليكها لهم مجانا في جميع المحافظات . الشارع العراقي و المواطنون لم يتفاعلوا مطلقا و ابدا مع هذه المبادرة , بعد ان مسكوا بأيديهم سندات قطع اراضي وزعت عليهم بيد رئيس وزراء اسبق منحها لهم مجانا ايضا , ليتبين فيما بعد انها كذبة و خدعة اصيبوا بها خلال فترة الانتخابات , فلسان حال العراقيين الان يقول : ( ما نكول سمسم الا نلهم يا رئيس الوزراء ) .

# الحرب على الدفاع و الداخلية .

حرب تخوضها الكتل السياسية حاليا بشأن تسمية مرشحي وزارتي الدفاع و الداخلية , ففي الجلسة الاخيرة التي أُجلت لأسبوع قبل انعقادها و كان مزمع التصويت فيها على اكمال تشكيلة عبد المهدي الوزارية , تحدثت مصادر عن اتفاق ائتلاف البناء مع عبد المهدي على تمرير فالح الفياض للداخلية و سليم الجبوري للدفاع , الامر الذي رفضه ائتلاف الاصلاح , مطالبا بتقديم سيفيات المرشحين للحقائب الثمانية المتبقية قبل انعقاد الجلسة للتأكد من من خلو ملفاتهم من اجراءات المساءلة و العدالة او الفساد , و هو ما اجل الجلسة للثلاثاء المقبل .. السؤال الذي يقال : في كل دورة حكومية و برلمانية جديدة تكون وزارتا الداخلية و الدفاع عقبة كاداء و موضع حرب بين الكتل السياسية لتسمية مرشحيها , هل لانهما اعلى الوزارات ميزانية مالية ام لمـــاذا ؟..

#إعلاميو الحرة_عراق ! .

الحملة الإعلامية التي نجح بصناعتها و تسويقها (34) إعلامي كما يشاع في قناة (الحرة_عراق) للرأي الإعلامي العام ، بعد قرار إنهاء عقودهم و تسريحهم من إدارة القناة المركزية في واشنطن ، لم ينجح بصناعة و تمرير مثلها مئات الإعلاميين المحترفين في وسائل إعلامية وقنوات فضائية مهنية عديدة واجهت مصائر أشد قسوة بالاغلاق النهائي نتيجة قرارات و تدخلات سياسية ، او ضربتها موجة الأزمة المالية الموجعة فسرحت العشرات من العاملين فيها اجبارا و اضطرارا .. ما أريد قوله عشرات الإذاعات و الصحف ، أنتهت مسيرة حياتها المهنية للأسباب أعلاه ، غير أنا لم نتفاعل مع اعلامييها و نشكل قضية رأي عام حولهم ، كتفاعلنا اليوم مع الإعلاميين المهنيين في الحرة _عراق .