فوضى – حسين الصدر

-1-

قال ابن المطلّب (محمد بن علي) المتوفى سنة 478 هـ :

عُزلتُ وما خُنْتُ فيما وليت

وغيري يخونُ ولا يُعزَلُ

فهذا يدلُّ على أنَّ مَنْ

يُوّلي ويَعْزلُ لا يعقلُ

اذا كانت ” الأمانة” مثلبةً يُعاقب عليها المرء، وكانت (الخيانة) منقبةً يثاب عليها، فعلى الدنيا السلام..!!

-2-

وللفوضى – في العراق الجديد – مشاهد محسوسة، ومظاهر صريحة، لايصح أنْ تنكر..

أليست عمليات التزوير للشهادات والمستندات من مصاديق هذه (الفوضى) الضاربة أطنابها في كل المرافق والجهات؟

أليست عمليات النهب المستمر للمال العام هي التي أدخلت العراق في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم؟

ومن المعلوم ان الفساد والارهاب وجهان لعمله واحدة

ونحن (نسمع) كثيراً عن الملاحقة للفساد والفاسدين ولا نرى عملياً اي شيء ملحوظ فما هي الا (جعجعة) دون ان يكون معها طحين على الاطلاق..!!

-3-

انّ عزل الأمين واعتماد (الخائن) أقصى ما في القاموس من انتهاك للانصاف وتمسك بالاجحاف…

على الضد مما تقتضيه الضوابط الشرعية والاخلاقية والوطنية والانسانية والحضارية…

-4-

ان من أبرز المشكلات الراهنة مشكلة بطالة اصحاب الشهادات الجامعية الذين بدأت تفتك بهم الأمراض والأعراض، بعد أنْ أٌغلقت أمامهم أبواب العمل..

انهم اصيبوا (بالكآبة) القاتلة..!!

وزاد الطين بلةً انهم عاطلون، فيما (المزورون) ينعمون بكل الامتيازات..!!

-5-

ان المواطنين في الدول الغنية ينعمون بحياة رغيدة كريمة،لا يعانون معها اي شكل من أشكال الفوضى، بينما العراق الجديد، وهو الغني بثرواته وموارده النفطية والمعدنية، لايزال فيه المواطنون يفتقرون الى ابسط الخدمات ويكفيك انه مع اشتداد البرد تشتد سوءً انقطاعات التيار الكهربائي عنهم..!!

وعلى هذه فقس ما سواها..

-6-

وهناك كمٌّ هائل من أصحاب الشهادات العالية والكفاءات المتميزة من العراقيين في خارج العراق، وهم تواقون للعودة الى رحاب الوطن، والاسهام بخدمة أهلهم وشعبهم،من خلال الانخراط بمؤسسات الدولة وأجهزتها، ولكن الابواب – للاسف الشديد – موصدةٌ أمامهم، وحالهم في ذلك حال اخوانهم العراقيين في الداخل..!!

-7-

انّ الجذر الحقيقي للمشكلة هو غياب العناصر المهنية الحازمة ذات التوجه الوطني الصادق عنْ مواقعها المناسبة،فلقد تدخلت عوامل عديدة في ايصال سياسيْ الصدفة الى تلك المواقع، بدوافع طائفية تارةً، وبزخم المال السياسي أخرى، مع الاستقواء بالخارج في كثير من الأحيان..!!

ومالم يعدّل قانون الانتخابات، وتحذف منه المواد التي تحابي الكتل الكبرى التي فرضَتْه، ومالم تضمن مسألة تكافؤ الفرص أمام جميع المرشحين، ومالم تكن المفوضية العليا للانتخابات مستقلة حقيقة لا ادعاءً، فانّ هذه المشكلة لن تحل ولن تختفي..

ومن أهم المقترحات في تعديل قانون الانتخابات إلزام رجال السلطة التنفيذية الراغبين بترشيح أنفسهم للانتخابات النيابية بالاستقالة عن مناصبهم أسوة برجال السلطة القضائية…

والاّ فان التكافؤ الحقيقي في الفرص بين المرشحين لا وجود له على الاطلاق…

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