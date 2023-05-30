فوز مثير على الزوراء ينقل الطلاب إلى الصف الرابع في لائحة الممتاز

الناصرية- باسم الركابي

قاد محمد جواد الطلاب إلى اهم واغلى فوز للفريق في المرحلة الثانية بهـــــــدفة في شباك الغريم الزوراء د65 من المباراة التي جمعهما ملعب الشعب امس الاول ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري وانتزع ثلاث نقاط ثمينة محققا فـــــــوزه الثــــــالث على التوالي ورفع رصيده الى53 وانتقل للصف الرابع في جدول الترتيب وسط فرحة غامرة لجمهوره والاشادة بأداء لاعبي الفريق الذين قدموا مباراة على اكمل وجه بل الافضل في المرحلة الحالية وكانوا الاسرع والأخطر وهددوا مرمى علي ياسين الذي تحمل عبء الضغط الهجومي المتــــــواصل للطلاب وبمحاولات عديدة على المرمى ومــــــعها اخطاء الدفاع وانقذ مرماة ببراعة من اكثر من كرة خطرة وترجم الطلاب تفوقهم الواضح بهـــــدف ملعوب من ضربة ركنية حـــــولها جواد مباشرة المرمى لتشتعل مدرجات الفريق بالألعاب النارية وسط صمت مطبق لجمهور الزوراء الذي أنتظر من فريقة ادراك التعادل على الاقل لانه افضل من الخسارة لكن دون جدوى عندما ظهر الفريق،بأداء متوسط و بغير المنتظر منه أمام مهمة غاية في الصعوبة كانت تتطلب اللعب بحماس و بتركيز كما لم يرتق الفريق إلى مستوى اللقاء وهو المطالب بتغــــــير المسار بعد سلسلة تعادلات اخذت منه الكـــــــثير قبل تلقي ضربة الغريم التي زادت من توتر العلاقة مع الأنصار الذين قد يغـــــــضون النـــــــظر عن اية هـــــزيمة الا من الفرق الجماهيرية وقبلها تقــــــــلص حظوظ الــــــفريق اكثر في الصراع على اللقب امام زيادة تشـــــــاؤم جمهورة الكبير بذلك عندما خرج بخيــــــبة لان الفـــــــوائد ذهبت للطلاب الافضل الذين لعبوا بشكل منظم ولان فريقهم لم يقدم العمل المطلوب قبل تقلـــــــيص الفارق الى اربع نقاط.

فوز لنوروز

استعاد نوروز توازنه عقب خسارته أمام الحدود بهدف الاسبوع الماضي عندما نجح من قلب تاخره بهدف الى فوز على جيرانه دهوك بهدفين لواحد في ديربي الإقليم في اللقاء الذي ضيفة امس الاول ملعب السليمانية ليستفيد مجددا من ملعبة الذي منحة الكثير من الفوائد للموسم التالي خصوصا بعد عودتة وخوض مباريات الإياب بثقة عالية وبدعم جمهورة واكد قدراته على مواصلة العطاء عبر ما يمتلك من إمكانات فنية وكان دهوك قد افتتح التسجيل بهدف زيادة كوفند د 32 قبل ان يدرك روان روبير التعادل لاصحاب الارض د41 ثم تحقيق الفوز د62 وحسم الامور بافضل طريقة وخطف كامل النقاط في مهمة غير ســــــهلة امام دهوك الذي يقدم موسما مهما مع عودتة للبطولة الموسم الحالي ولازال منافــسا يشار له باهتمام منذ بداية المسابقة لكن شأنة شأن بقية الفرق يواجة تحديات مباريات الذهاب لكنه قادر على التعويض في ملعبة وعكـــــــس المستوى والتقدم في ظل مجـــــــموعة لاعبين تسعى اخذ الفريق الى مركزمتقدم مع نهاية الدوري وبهذة النتيجة رفع الاول رصيده الى41 في المركز الحادي عشر مؤقتا فيما استمر دهوك بمركزة السادس 45 وبات مهدد بفقدانةاذا مااتت بقية مباريات الاسبوع الحالي خارج مصلحتة .

تعادل النجف والحدود

وفشل النجف في تفــادي وتعويض خسارة العمارة الدور الماضي وخرج بتعادل بطــــــعم الخسارة رغم اجواء وظروف اللعب التي خاص فيها اللقاء الذي اثر في مركزة والتراجع عاشرا42 وكان علية ان يكون افضل من ذلك امام مهمة تعديل النتيجة واللعب من اجل الفوز الشعار الذي افتقدة هذة المرة قبل أن يخطف الحدود نقطة غالية من ملعب صعب لكنها لم تخدم رغبتة بعدما تراجع للثاني عشر 41 لكنه لازال في وسط المنافسة ويقدم مباريات مهمة في ظل استقرار الجهاز الفني بقيادة عادل نعمة وعطاء اللاعبين خاصة مع الصحوة الاخيرة التي دعمت المشاركة.

فوز كربلاء

ووجه فريق كربلاء ضربة موجعة اخرى للكهرباء وزاد من معاناته وترنحة في الفترة الأخيرة ومعها نزف النقاط بعدما أسقط أرضا في عقر دارة بهدف باقر عطوان د65 ليمنح فريقه كامل النقاط مع رغبة استمرار مدربة حيدر عوفي بانتظارالمزيد من الاعبين في تقديم العطاء في ظل الفـــــترة الجيدة التي يمر فيها كربلاء وتحدي فرق العاصمة فبعد تــــــعادلة مع الزوراء الدور الماضي تمكن من ايقاف قوة الكهرباء المهــــــزوزة في هذة الايام وزاد من مشاكلها ودفعــــــها للوراء للمركز الخامس 50 تحت انظار لؤي صلاح والحاجة تظهر للمراجعة السريعة لمعالجة نقاط الضعف المتكررة وانعكاسها على واقع الفريق والابتعاد عن النتائج والفـشل في استعادة التوازن للجـــــولة الخامسة وقبلها خسارة مركز اكثر من مهم بدون فوز بتلقي ثلاث هزائم وتعادلين وبات الفريق إلى وقفة عملية وان يكون في الملعب والنظر باهتمام لاخر المباريات بثبات ورغبة وفي ظل تصاعد المنافسة على المراكز والحد من خطورة الامور والتراجع في المستوى والنتائج بعداهدار الكثير من النقاط فيما اخذ فريق كربلاء يظهر بوضوح واهتمام ويعزز دورةفي أهم فترات الدوري في افضل حال والتوازن في النتائج والــــــــقدم للمركز الســــــــابع 44 والتطلع لموقع دهوك.