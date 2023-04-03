فوز عريض للنفط وآخر لنوروز وسط تجدّد الصراع على الصدارة

الناصرية – باسم آلركابي

تكتمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز لكرة القدم باقامة اخر مباراتين عندما يخرج الجوية44 الى كربلاء سعيالاستعادة الصدارة التي استمرت تدور حائرة بين الغريمين فبعدما عاد بها الجوية الخميس استعادها الاخوة الأعداء امس الاول في نفس الملعب بالفوز على الديوانية بثلاثية وقد يتمتع فيهالمدة48ساعة لكنه يامل بوقت أطول بانتظار خدمة كربلاء بعرقلة الجوية في اللقاء الذي يجري إليوم في مواجهة حاسمة تعني الكثير رغم جاهزية الجوية في خوضها بروح عالية امام صاحب الارض خامس عشر الترتيب 24 في أفضلية بعد فوزة على الطلاب ويزداد شغف جمهوره بمتابعة الحدث التالي وبانتظار ان يقوم اللاعبين بدورهم لتحقيق النتيجة الثانية و متوقع ان يكون اختبار غير سهل للفريقين مع عودة كتيبة جثير للدفاع عن الوان الفريق وسعيها بحثا عن هدف المهمة المحدد ومؤكد سيلعب بقوة وحماس امام منافس صعب لتحقيق الاهم بالعودة للريادة بسرعة ودون ذلك قد تحصل أشياء غير متوقعة امام تمسك الشرطة بالموقع الأول ومحاولة البقاء لا طول فترة ممكنة لكن الجوية يدرك أن الامور تتطلب اللعب بأداء افضل وقوة اكبر وندية للتقدم خطوة واستعادة الصدارة من الشرطة بفوزه على الديوانية امس الاول ما يضع كتيبة جثير تحت ضغط النتيجة بالاعتماد على لاعبيه الذين لعبوا دورا كبيرا و حققوا فوزا مهما على النجف في ظل جاهزية الفريق المطالب بالفوز رغم تحديات اللقاء امام رغبة المضيف في خوض الاختبار الحقيقي واخراجه من حسابات الضيف في تحدي اخر ويسعى السيطرة على المباراة والفوز بالعلامات كاملة في مواجه ستكون على أشدها ومحاولة تقديم المستوى بعد قطع أغلى ثلاث نقاط بالفوز على الطلاب بثلاثة اهداف لواحد وسيعود مع جمهوره الكبير والامل بتكرار الانجاز التالي رغم صعوبة اللقاء ويدرك كربلاء علية اللعب بأداء مؤثر للحد من خطورة الأزرق الذي يحظى بخطوط متكاملة بات اكثر انسجاما وتعلم من درس القاسم والسعي لمواصلة تحقيق النتائج فيما يحاول اصحاب الارض الأخذ بزمام الأمور وتحديد معالم الطريق لتقديم ثاني افضل مباراة ونتيجة يعول فيها على اداء المجموع لخطف الأضواء مجددا .

اربيل وميسان

وبعد تجاوز الكثير من معاناة النتائج واستعاد التوازن يترقب جمهور اربيل اداء متكامل من فريقة بعد الإطاحة بالكهرباء الدور الماضي وابتعد عن مركز الخطر بفضل تطور المستوى الهجومي والتهديف وسيكون امام فرصة تحسين المركز بعد من خلال ظروف اللعب ودعم جمهوره الذي استمر يعطية قوة وينتظر اداء مهم يمنحه نقاط المباراة بعدما تمكن في مستهل المرحلة الثانية بالفوز على كربلاء وانتزاع فوزا غاليا من الكهرباء وفي الجاهزية لمواجهة نفط ميسان السابع 32 والمتوجه لتكرار نتيجة العمارة ومحاولة تقديم المستوى والرد على تحضيرات عباس عبيد الباحث عن النتيجة الثالثة التي سيعمل ميسان ما بوسعه لعرقلة جهود المضيف والوصول للهدف.

فوز الشرطة

استعاد الشرطة 45 الصدارة مؤقتا بفوزه المتوقع على الديوانية بثلاثة أهداف بعدما أنتظر ستة دقائق ليهز احمد فرحان شباك المنافس وسجل محمد داود الثاني د66واختتمها شيركو كريم د75 محققا الفوز الثالث عشر وارتقى الاعبين الى مستوى المهمة وكانوا الأكثر تأثيرا وسيطروا على مسار اللعب واستغلوا الفرصة كاملة في مواجهة متاحة لكنها غاية في الأهمية تتعلق بخطف الصدارة وهو ما حصل بفضل اداء اللاعبين قبل استعادة الفريق توازنه عقب خسارة الزوراء الذي يكون تجاوزها في مباراة تحصيل حاصل في ظل الفوارق والإمكانات ولم يجد الفريق صعوبات في المرور باريحية وكان بإمكانه زيادة حاصل الاهداف امام الديوانية في أسوء حالاته واستمر يعاني الكثير في اخر الترتيب وتزعزعت ثقته واستمر عاجزا بتلقي الهزيمة الثامنة عشرة.

فوز نوروز

واستمرت تحديات المشاركة تواجة المشتت الصناعة بقوة عندما تجرع الخسارة السادسة عشرة من مضيفه نوروز بثلاثة أهداف جاءت جميعها في الشوط الثاني استهلها او كيكي د54 وروان د64 و69 ورفع رصيده الى29 والتقدم للمركز العاشر في ظل الظهور المتواصل في ملعبه في افضل حالاته واستمر يعكس قدرات اللاعبين في حسم الامور ويخطط للتقدم لمركز افضل لانه استمر يلعب بغرض الفوز محققا الثامن في حصيلة مهمة للفريق الذي تجاوز مشاكلة بشكل واضح بعد العودة واللعب بملعبه وهذا يعني أكثر من شيء امام استمرار نكسة الصناعة والفشل للحد منها.

فوز النفط

حقق النفط اهم فوز له منذ بداية الموسم واكثر المتفائلين بالفريق لم يتوقع النتيجة في ظل معاناة الفريق المحبط لكنه لايريد الاستسلام وهو المهم بتغلبه على دهوك برباعية نظيفة جاءت عن طريق ديني أنتوني د4 وحسام جاد اللة د12ومنتظر محمدد51 واختتمها عثمان ساياتي من د68 لكنه بقي بنفس مركزه ثامن عشر19 ويعدالفوز خطوة مهمة امام محاولات الفريق في الخروج من منطقة الهبوط ويسعى التعافي والحد من مسلسل النتائج السلبية والدفاع عن موقعه المهدد كلما امكن بعدما فشل في إحدى عشر مباراة والنتيجة تدفعه للدخول بحال افضل لمواجهة الشرطة الدور القادم فيما عانى دهوك وخسر بأكبر نتيجة ويبدو أنه لم يأخذ الامور على محمل الجد ودخل اللقاء عبر موقف النفط المعروف الذي قلب الطاولة في محاولة للدفاع عن البقاء التحدي الأكبر للمدرب الثالث محمد يوسف الذي خرج بالفوز الاول له.

فوز نفط البصرة

وثار نفط البصرة لخسارة ميدانه وتغلب على القاسم بهدف قبل ان يستعيد توازنه عقب خسارتي النجف ونوروز والتقدم عاشرا والعمل لتدعيم الموقف فيما استمر القاسم ينزف نقاط الارض التي يفترض استغلالها كما يجب امام تحديات الهروب من منطقة الهبوط و البقاء موسم رابع وسط تفاقم الأزمة بتلقي الخسارة الحادية عشرة وعلية ان يكون بوضع مختلف امام تحقيق فرصة البقاء البعيدة.

تعاد فريقين

واستمر الوسط تحت الضغط ويواجه صعوبة الدفع بالامور امام الفشل لثمانية ادوار بدون فوز ولم يتمكن من السيطرة على مباريات النجف التي تحتاج لقوة الاداء للابتعاد عن الحسابات التقليدية وبات الأقرب لدخول المنطقة الحمراء التي يفترض تجاوزها من هذه الاوقات للدفاع عن مستقبل الفريق في الموقع السادس عشر23 على بعد نقطتين من الهبوط في منطقة الخطر من جانبه واصل الحدود مبارياته بتـــــــــوازن بـــــــــعد تدارك تاخره قــــــــبل الحــــــــفاظ على مركزه الثـــــــامن 31 من خلال دقــــــة عمل عادل نعمة الذي اعداد الاطــــــــمئنان للفـــــــريق واليوم في وضع مختلف ومنــــــــحة الاستقرارا اكثر ويسعى لتدعيم موقعه في الجدول.