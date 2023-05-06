فوز صعب لبايرن على بريمن يبعده عن الصدارة

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – احكم بايرن ميونيخ قبضته على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم وابتعد بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند بفوزه الصعب على مضيفه فيردر بريمن 2-1، السبت ضمن منافسات المرحلة 31.

وانتظر بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية حتى الدقيقة 62 من الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عبر سيرج غنابري، قبل أن يضيف البديل لوروا سانيه الثاني بعد 10 دقائق. وسجل هدف بريمن الوحيد البديل نيكلاس شميت (87) في ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وعزز بايرن ميونيخ صدارته للترتيب مع 65 نقطة متقدماً بفارق 4 نقاط عن دورتموند الذي يستقبل فولفسبورغ في ختام المنافسات الأحد حيث بات أمام معادلة الفوز فقط لاعادة الفارق إلى نقطة والحفاظ على آماله بانهاء هيمنة البافاري والفوز بلقبه الأول في الدوري منذ عام 2012، وذلك قبل 3 مراحل من النهاية.

علّق غنابري على فوز فريقه قائلاً “لقد قمنا بعملنا ولدينا فارق جيد من النقاط الآن. لن يكون الأمر سهلاً عليهم أمام فولفسبورغ”.

ولم ينجح فيردر بريمن في الفوز في عقر داره على بايرن منذ تشرين الأول/أكتوبر 2006، في سلسلة من 16 هزيمة وتعادل، علما أن الفريق المضيف هو صاحب أسوأ سجل على ملعبه هذا الموسم مع 5 انتصارات فقط مقابل تعادل و10 هزائم، حيث يعود فوزه الأخير أمام بوخوم 3-صفر في 25 شباط/فبراير.

وخاض بايرن اللقاء من دون حارسه مانويل نوير والثنائي الفرنسي دايو أوباميكانو ولوكاس هرنانديز، والمهاجم الكاميروني جان-إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ للاصابة، ومع السنغالي ساديو مانيه (7 أهداف) وجمال موسيالا (11 هدفاً و9 تمريرات حاسمة) في الهجوم.

وافتقد بريمن لمتصدر ترتيب الهدافين نيلاكس فولكروغ (16 هدفاً).

ورغم هيمنة العملاق البافاري، إلا انه انهى الشوط الأول من دون هز شباك مضيفه الذي ظهر منظماً وخطيراً خلال مناسبتين (29 و35 تباعاً) في حين افتقد بايرن للواقعية وكانت أخطر فرصه من رأسية لمدافعه الفرنسي بنجامان بافار صدها الحارس التشيكي ييري بافلينكا في الدقيقة 21.

-“من دون غرور”-

وأراح بايرن أعصاب جماهيره ومدربه توماس توخل بهدف التقدم عبر لاعب بريمن السابق غنابري في هدفه الحادي عشر هذا الموسم في الدوري بعدما وجد نفسه منفرداً بالحارس من دون أن يكون في حالة تسلل بعد تمريرة مانيه (62).

قال توخل عقب فوز فريقه “يجب أن نلعب من دون غرور في المباريات القليلة المقبلة. الأمر كله يتعلق بتجاوز الخط الآن”.

وكان غنابري سجل ثلاثية في الفوز الساحق لفريقه على بريمن 6-1 في المرحلة 14 في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وضاعف البديل سانيه بعد 8 دقائق من حلوله بدلاً من الفرنسي كينغسلي كومان النتيجة بتسديدة أرضية خادعة على يسار الحارس بعد تمريرة في ظهر الدفاع داخل المنطقة من المدافع الدولي المغربي نصير مزراوي (72).

وادخل هدف شميت بعد 5 دقائق من نزوله إلى أرض الملعب الخوف إلى قلوب بايرن بعد تسديدة صاروخية من 25 متراً بقدمه اليمنى في الزاوية العليا للحارس السويسري يان سومر الذي عجز عن صدها (87)، من دون أن ينجح بريمن في ادراك التعادل.

-لايبزيغ يجدد فوزه على فرايبورغ-

© AFP لاعب لايبزيغ السلوفيني كيفن كامبل (إلى اليسار) يحتفل بهدفه في مرمى فرايبورغ في الدوري الألماني لكرة القدم في فرايبورغ في 6 أيار/مايو 2023

© ا ف ب توماس كينزله

وجدد لايبزيغ فوزه على مضيفه فرايبورغ 1-صفر السبت، بعد 4 أيام من تغلبه عليه في نصف نهائي الكأس المحلية، وارتقى للمركز الثالث مستفيداً من خسارة أونيون برلين أمام مضيفه أوغسبورغ بالنتيجة ذاتها.

وكان لايبزيع أبرز المستفيدين في هذه المرحلة، اذ ترافق فوزه الصعب على فرايبورغ مع خسارة أونيون برلين بهدف الكرواتي ديون درينا بيلو في الدقيقة 53.

وتراجع أونيون برلين وفرايبورغ للمركزين الرابع والخامس توالياً في الترتيب مع تجمد رصيديهما عند 56 نقطة، مقابل تقدم لايبزيغ للمركز الثالث بفارق نقطة في صراع ثلاثي على مقاعد مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفشل فرايبورغ في الثأر من لايبزيغ بعد خسارته أمامه 1-5 في نصف نهائي الكأس المحلية الثلاثاء ليتابع الأخير بنجاح الدفاع عن لقبه، كما مُني بخسارته الأولى في الدوري بعد 3 انتصارات توالياً أمام فيردر بريمن 1-2 وشالكه 4-صفر وكولن 1-صفر.

وهي الخسارة الثانية لفرايبورغ في مبارياته الـ 12 الأخيرة في “بوندسليغا”، علماً أنه كان سقط أمام بايرن ميونيخ صفر-1 في 8 نيسان/أبريل الماضي (المرحلة 27).

استحوذ فرايبورغ على الكرة في الشوط الاول، من دون أن ينجح في هز شباك ضيفه الذي خلق أخطر فرصة عبر مهاجمه تيمو فيرنر الذي دخل المنطقة وسدد كرة قوية صدها الحارس الهولندي مارك فليكن بقدمه لتصطدم بالقائم بعد 5 دقائق من صافرة البداية.

قال فيرنر عقب نهاية اللقاء “كان أسبوعا مهما بالنسبة لنا. سيطرنا على المباراة منذ البداية واستحقينا الفوز”.

افتتح لايبزيغ التسجيل بفضل البديل السلوفيني كيفن كامبل الذي سدد بداية كرة اعترضها المدافع مانويل غولده، ليتابع لاعب الوسط بتسديدة على الطاير بقدمه اليمنى في الشباك (73).

ولم يخسر لايبزيغ أمام فرايبورغ في مبارياته التسع الأخيرة، كما حقق 6 انتصارات وهزيمة في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات.

وفي صراع عدم الهبوط، حافظ هرتا برلين متذيل الترتيب على حظوظه الضئيلة بالبقاء في الأولى بفوزه على ضيفه شتوتغارت 2-1.

وتقدم هرتا عبر لاعب شتوتغارت السابق مارك أوليفر كيمف بعد تمريرة من ماركو رايختر (29)، وعادل الغيني سيرهو غيراسي النتيجة للضيوف (38).

وقبل اطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، سجل فلوريان نيدرليشنر هدف الفوز الغالي (45+2).

قال مدرب نادي العاصمة المجري بال دارداي “الفوز يمنحنا الكثير من القوة. سأحظى بأمسية لطيفة الليلة مع كأس من النبيذ وسيجار”.

ورفع هرتا رصيده إلى 25 نقطة متأخراً بفارق 3 نقاط عن شتوتغارت السادس عشر وبوخوم وصيف القاع الخاسر أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ صفر-2.

وابتعد هوفنهايم عن مراكز الهبوط بفوزه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 3-1، ليتقدم للمركز الرابع عشر مع 32 نقطة.

ويعاني فرانكفورت الذي بلغ نهائي الكأس المحلية بعدما قلب تأخره بهدفين أمام شتوتغارت إلى فوز في نصف النهائي 3-2 الأربعاء، في الدوري حيث لم يفز منذ 10 مباريات، كما مني بخسارته العاشرة هذا الموسم ليحتل المركز التاسع مع 43 نقطة.