النادي الملكي يحتفظ باللقب للمرة الثالثة على التوالي

فوز رباعي على العين يتوّج ريال مدريد بطلاً للعالم

{ مدن – وكالات: حافظ ريال مدريد الإسباني على لقب كأس العالم للأندية لكرة القدم للعام الثالث على التوالي في إنجاز تاريخي للنادي الملكي، وذلك بعد فوزه على العين الإماراتي 4-1، مساء اول امس السبت، في المباراة النهائية. وسجل أهداف ريال مدريد كل من لوكا مودريتش وماركوس لورينتي وسيرجيو راموس في الدقائق 14 و60 و79، ويحيى نادر لاعب العين بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني. وجاء هدف العين الوحيد عن طريق تسوكاسا شيوتاني في الدقيقة 86 من المباراة النهائية، والتي جرت أمام 40،696 متفرجًا، على ملعب مدينة زايد الرياضية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ورفع الملكي رصيده في تلك البطولة إلى 4 ألقاب، منفردًا بصدارة قائمة الأندية الأكثر فوزًا باللقب، حيث سبق أن فاز به أعوام 2014 و2016 و2017 .

حذر غير مفيد

حاول العين في بداية المباراة، اللعب بحذر شديد تجنبًا لمغامرة تكلفه هدفًا مبكرًا، قبل أن ينقذ القائم العيناوي حارسه خالد عيسى من هدف مبكر بنيران صديقة في الدقيقة الـ3 . وأخطأ دفاع الريال في التعامل مع إحدى الكرات لتصل إلى حسين الشحات في الدقيقة 5، ويعود كورتوا، لينقذ مرماه في الوقت المناسب، ويزداد بعدها إيقاع الأداء من الفريقين. وتراجع العين إلى الدفاع من منتصف ملعبه، أمام ضغط هجومي متوقع من الريال، والذي اضطر إلى تمرير الكرة بين لاعبيه كثيرًا في منتصف الملعب، بحثًا عن ثغرات وسط دفاعات الزعيم. ونظم العين هجمة مرتدة سريعة من الجانب الأيمن في الدقيقة 12، نتيجة خطأ من مارسيلو، ليمر المصري حسين الشحات، بمهارة عالية، ويسدد في المرمى الخالي من حارسه، إلا أن راموس ينجح في إنقاذ فريقه من هدف مؤكد. وافتتح الريال التسجيل في الدقيقة 14، بتسديدة قوية بقدم مودريتش، من على حدود منطقة الجزاء العيناوية، ثم رد كايو بهدف للعين في الدقيقة 16، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل. وحافظ العين على أدائه الدفاعي، أمام ضغط هجومي متواصل من الريال، والذي كاد أن يسجل هدفًا ثانيًا في الدقيقة 17 بتسديدة مرت بجوار القائم.

سيطرة مدريدية

فرض الريال سيطرته الكاملة على الشوط الأول، وسدد بيل كرة قوية أنقذها الحارس خالد عيسى في الدقيقة 20، وهدأ الأداء بعدها مع التزام دفاعي قوي من العين، وهجمات من الريال بدون خطورة على أصحاب الأرض. وأضاع كريم بنزيما، فرصة تسجيل الهدف الثاني للريال في الدقيقة 35، بتسديدة علت العارضة، وهو على بعد أمتار قليلة من مرمى العين. ولعب بيل رأسية في الدقيقة 38، ولكن حولها حارس العين إلى ركنية باقتدار، ثم أنقذ تسديدة قوية في الدقيقة 39، من مودريتش، لينتهي الشوط الأول لمصلحة ريال مدريد بهدف دون مقابل. بدأ الريال الشوط الثاني بنفس القوة، ونظم هجمة سريعة في الدقيقة 50، وانتهت عند جاريث بيل الذي لعبها خلفية قوية ورائعة، إلا أن كرته علت العارضة بقليل. ولعب بيل عرضية داخل منطقة جزاء العين إلى زميله بنزيما في الدقيقة 53، والذي سددها مباشرة، لكن كرته مرت إلى جوار القائم، في تأكيد لسيطرة النادي الملكي الكاملة على مجريات اللقاء. واستمر تألق حارس العين حيث تصدى باقتدار لتسديدة بنزيما في الدقيقة 59، وحولها إلى ركنية لعبت وأبعدها الدفاع على حدود منطقة الجزاء، ليطلق لورينتي قذيفة لا يستطيع خالد عيسى التعامل معها في الدقيقة 60، لتسكن شباكه معلنة عن هدف ثانٍ للريال. وتخلى العين عن حذره الدفاعي وهو ما دفع الريال إلى تنظيم هجمات مرتدة خطيرة، ونجح الحارس خالد عيسى، في التصدي مجددًا لانفراد بيل في الدقيقة 65 .

ثقة الريال

مال الأداء إلى الهدوء تمامًا مع اطمئنان الريال على النتيجة مع عدم وجود رد فعل قوي من العين، والذي ظهر أقل كثيرًا من مستواه في المباريات الثلاث السابقة التي خاضها في البطولة. ولاحت أخطر فرص للعين في الدقيقة 74، من كرة ساقطة بين مدافعي الريال، وخطفها البرازيلي كايو لاعب العين، وانفرد بالحارس، وسدد كرة ارتطمت بجسد الحارس، وارتدت لكايو الذي لعبها عرضية لم تجد المتابعة اللازمة. وكان بيل قريبًا من تسجيل هدف ثالث للريال في الدقيقة 76، ولكن تدخل إسماعيل أحمد، مدافع العين، في الوقت المناسب وأبعد الكرة. وأضاف راموس الهدف الثالث لريال مدريد برأسية قوية، بعد ركلة ركنية لعبت من الجانب الأيمن في الدقيقة 79، وتمكن الياباني شيوتاني، لاعب العين، من تقليص الفارق لفريقه في الدقيقة 86، بتسجيله هدفًا برأسية في شباك الريال. وسجل يحيى نادر، لاعب العين، الهدف الرابع للريال بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليتوج ريال مدريد بطلاً لأندية العالم، للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة في تاريخه.