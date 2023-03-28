فوز المغنية أنجيليك كيدجو بالجائزة الدولية لموسيقى الدول القطبية

ستوكهولم‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فازت‭ ‬المغنية‭ ‬الفرنسية‭ ‬البينينية‭ ‬الأصل‭ ‬أنجيليك‭ ‬كيدجو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالجائزة‭ ‬الدولية‭ ‬لموسيقى‭ ‬الدول‭ ‬القطبية،‭ ‬متقاسمة‭ ‬اياها‭ ‬مع‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬الإنتاج‭ “‬آيلند‭ ‬ريكوردز‭” ‬البريطاني‭ ‬كريس‭ ‬بلاكويل‭ ‬والمؤلف‭ ‬الموسيقي‭ ‬الإستوني‭ ‬أرفو‭ ‬بارت‭.‬

وكيدجو‭ ‬المولودة‭ ‬عام‭ ‬1960‭ ‬قبيل‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬حصول‭ ‬بنين‭ ‬على‭ ‬استقلالها،‭ ‬تغني‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عاماً‭ ‬بلغتي‭ ‬والدها‭ ‬ووالدتها‭ (‬الفون‭ ‬واليوروبا‭)‬،‭ ‬وبالفرنسية‭ ‬والإنكليزية‭ ‬كذلك‭. ‬وأكد‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬السويديون‭ ‬أنّ‭ “‬كيدجو‭ ‬هي‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬مؤلفي‭ ‬الموسيقى‭ ‬والمغنيين‭ ‬في‭ ‬العالم‭”. ‬وسبق‭ ‬للمغنية‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬عليها‭ ‬مجلة‭ “‬تايم‭” ‬لقب‭ “‬ديفا‭ ‬أفريقيا‭”‬،‭ ‬أن‭ ‬نالت‭ ‬خمساً‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ ‬غرامي‭ ‬الموسيقية‭ ‬الأميركية‭. ‬أما‭ ‬البريطاني‭ ‬كريس‭ ‬بلاكويل‭ (‬85‭ ‬عاماً‭) ‬فأنشأ‭ ‬عام‭ ‬1959‭ ‬شركة‭ “‬آيلند‭ ‬ريكوردز‭” ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬بعدما‭ ‬تعاملت‭ ‬مع‭ ‬بوب‭ ‬مارلي‭ ‬وكات‭ ‬ستيفنز‭ ‬وفرقتي‭ “‬روكسي‭ ‬ميوزيك‭” ‬و‭”‬يو‭ ‬تو‭”.‬

وأشارت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الفائز‭ ‬أرفو‭ ‬بارت‭ (‬87‭ ‬عاماً‭) ‬هو‭ “‬أكثر‭ ‬مؤلف‭ ‬موسيقي‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬تُعزَف‭ ‬مقطوعات‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬العالم‭”‬،‭ ‬ويُنسب‭ ‬إليه‭ ‬ابتكاره‭ ‬في‭ ‬سبعينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭ ‬تقنية‭ ‬في‭ ‬الكتابة‭ ‬الموسيقية‭ ‬هي‭ “‬تينتينابولي‭”. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬الفائت،‭ ‬فاز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إيغي‭ ‬بوب‭ ‬وديان‭ ‬وارن‭ ‬بالجائزة‭ ‬الدولية‭ ‬لموسيقى‭ ‬الدول‭ ‬القطبية‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬مدير‭ ‬أعمال‭ ‬فرقة‭ “‬آبا‭” ‬السابق‭ ‬ستيغ‭ ‬أندرسن‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1989‭. ‬

ويُمنح‭ ‬الفائزون‭ ‬جوائزهم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبلغ‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬كرونة‭ (‬نحو‭ ‬58‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬خلال‭ ‬احتفال‭ ‬يُقام‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭.‬