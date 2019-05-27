المختبر الوطني للتحليلات المرضية أول مشروع إستثماري يشجّع على التدريب

فوز العراق بالهيئة العليا للمجلس العربي للإختصاصات الصحية

عمان – رند الهاشمي

بغداد – الزمان

اعلنت وزارة الصحة عن فوز العراق وعدد من الدول العربية الشقيقة، تونس، سلطنة عمان فضلا عن بلد المقر الأردن بالهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية لأربع سنوات قابلة للتجديد، جاء ذلك على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية 72في مقر الامم المتحدة في جنيف التي حضرها وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان حيث تقرر هذا الفوز والاختيار للعراق باجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس قرر تعطيل اللائحتين التأسيسية والداخلية المحدثتين وتحديد مدة شهرين كمرحلة انتقالية لحين اقرار النظام التأسيسي واللائحة الداخلية المحدثة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية). واضاف ان (الجلسة اختتمت بمناقشة الاستراتيجية العربية بشأن اتاحة خدمات الصحة العامة في اطار النزوح بالمنطقة العربية وتمت الموافقة ايضا على تشكيل لجنة لجائزة الطبيب العربي).الى ذلك تعمل هيئة إستثمار بغداد على إيلاء المشاريع الإستثمارية المنفذة في العاصمة بغداد أهمية كبيرة فلا يقتصر دورها على منح الإجازات ومتابعة تنفيذ هذه المشاريع المتنوعة ومواكبة سير الأعمال فيها وتقدم نسب إنجازها بين الحين والأخر بل تذهب الى ما يكمل دورها من خلال متابعتها لهذه المشاريع بعد إنجازها وبدء عملها الفعلي على أرض الواقع ومن هذه المشاريع يأتي مشروع المختبر الوطني للتحليلات المرضية أحد إنجازات القطاع الصحي والمنفذ في منطقة الحارثية نهاية شارع الكندي بجانب مجسر الكندي الذي حظي بمتابعة مستمرة من ملاكات الهيئة ودعم وإشراف مباشر من رئيسها شاكر الزاملي .

شعب مختبرية

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المشروع يتألف من طابقين الأرضي مقسم الى شعب مختبرية والأول يضم قاعات عدد 2 لتدريب طلاب الجامعات مع ملحق للإستراحة حيث جهز المختبر بأحدث الأجهزة الطبية والمختبرية ذات المناشىء العالمية الأمريكية والأوربية الرصينة في هذا المجال كما وسيكون فيه دورات لتدريب المختبريين بشكل مكثف على أحدث الأجهزة ولمختلف أنواع الفحوص المختبرية وعلى يد مدربين أكفاء لهم خبرة كبيرة ، فضلاً عن ذلك حصول المختبر على موافقات وترخيص من وزارة الصحة ومجلس القضاء الأعلى لإجراء الفحوصات الخاصة بعقود الزواج والحج والعمرة وكافة الفحوصات الأخرى) . واضاف ان (المختبر الذي تم إفتتاحه في آذار الماضي تحت إشراف قسم المختبرات بوزارة الصحة إنسجاماُ مع توجهات الحكومة في مد جسور التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كما تفرد عن غيره من المشاريع المماثله له في العاصمة بأسعاره المناسبة التي توفر خصومات للمراجعين تصل الى 25 بالمئة لذوي الدخل المحدود بغية مساعدتهم بتقديم أفضل الخدمات لهم فضلاً عن توفيره فرص عمل كثيرة لخريجي الإختصاصات الطبية والمختبرية و بالتالي تحقيق أهداف ومساعي الهيئة في التنمية الشاملة المرجوة من قانون الإستثمار).