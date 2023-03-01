فوزان للكهرباء وميسان وسط تعادل مثير للحدود مع الشرطة

الناصرية- باسم الركابي

واجه الشرطة صعوبات عبور الحدود والإبقاء على حظوظ فك شراكة الصدارة مع الجوية وتعليق الكثير من الامال للانفراد بها بعدماسقط بفخ التعادل بهدفين امام الحدود في اللقاء الذي جرى في الشعب ضمن مباريات الدور الاخير من المرحلة الأولى للدوري الممتاز وقد تذهب فوائد الجولة للغريم اذا ماتغلب على نوروز في لقائهما امس الاربعاء واستعادة اهم المراكز وبفارق نقطتين واصعب ما واجه البطل توقف انتصاراته وتعثرةفي اهم الجولات وفشل مخطط سليمان انهاء المهمة والمرحلة بافضل موقع رغم تقدمه مرتين عن طريق اسورستم د22 من ضربة جزاء قبل ادرلك السكندر يريميل التعادل د55وتقدم مرة أخرى بهدف فهد اليوسف د80 ليعود مجددا نفس اللاعب ويفرض التعادل بالوقت القاتل د90 وإلزام الشرطة التخلي عن الفوز الذي كان يبحث عنه و مطالبة جمهوره بتحقيقه لفك الشراكة ولانفراد بالصدارة والاحتفال بها ولو لليلة واحدة على الاقل لكنه اضاع فرص كثيرة للحسم ولم يتمكن تخطي قوة الحدود الذي صعب المهمة الذي قدم مباراة مهمة وكان ممكن ان يخرج بكل النقاط لو استغل النقص العددي بعد طرد الاعب عبد المجيد ابو بكر قبل خطف التعادل والمباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة بعدما دخل بغرض الفوز لكن لايمكن التقليل من أهمية النقطة .

الكهرباء ثالثا

عزز الكهرباء مركزه الثالث و فرض تواجده واستمريتمتع بحضور واضح بعدما فرض،سيطرته بفوزه الحادي عشر على النفط بثلاثية نظيفة سجلها مهيمن ملاخ د37و61وعبد الله عبد الأمير د 52 برصيد 38ليستمر في ادارة المباريات باهتمام وتأثير كبير على المشاركة منذ البداية بحالة انسجام عالية والمرور بالنتائج المطلوبة والتوازن فيها وتجاوز التحديات بفضل عطاء وأداء المجموعة التي اختارها الجهاز الفني بدقة استمرت خوض الاختبارات الحقيقية والحصول على النقاط في افضل مواسم الفريق منذ الصعود بقطار الممتاز بعدما وضعه المدرب لؤي صلاح على الطريق الصحيح وجعل من الانظار تتجه آلية والسعي الدخول المرحلة القادمة وفق حسابات التواجد والبقاءفي مربع الترتيب امام طموحات المنافسة على الصدارة والوصافة بعدما عكس حضورا لافتا في كل شيء في مهمة لم تكن سهلة والمركز المذكور يعد حافز ا كبيرا سيؤدي إلى دعم النتائج الاخيرة واغتنام الفرص من خلال قدرات اللاعبين الذين تعززت ثقتهم وشددوا قبضتهم على المباريات واصبحواخارج توقعات المراقبين و التطلع اكثر لحسم المهمة بافضل طريقة من جانبه استمر النفط في دوامة النتائج دون أن يرتقى الى مستوى المشاركة بل بتعد عنها من جولة لاخرى في مستوى باهت ونتائج مخيبة في الموقع الثامن عشر 16 بتسع خسارات وثلاث انتصارات وسبع تعادلات وتزايد ازمة الثقة رغم تغير المدربين وسط تضاعف معاناته الهجومية والدفاعية .

واستعاد الكرخ توازنه بعد خسارتين من الطلاب والجوية وتعادلين مع نفط البصرة والزوراء عندما قلب تاخره بهدف الى فوز بهدفين على الصناعة محققا الفوز السابع برصيد26 ثامن الترتيب مؤقتا بعدماادرك الاخطاء الدفاعية وعاد لسكة النتائج التي بقي يبحث عنها بعكس قدراته على مواصلة المنافسات بحماس وهو الذي اثبت وجوده مبكرا و تجاوز التحديات والصعاب ومستعد لدخول إختبارات المرحلة الثانية لدعم مركزه من خلال المجموعة الشبابية والاستمرار بعكس دورها و التطلع للمزيد والقدرة على قلب الامور لمصلحتها في معدل تهديفي جيد ودفاع متوازن وبإمكان احمد عبد الجبار الأخذ بالفريق إلى مركز افضل وتأكيد قوته وحضوره من جولة لاخرى ولازال يبحث عن الجديد ويامل دخول المرحلة القادمة بشكل مؤثر ويحظى الفريق بدعم المراقبين منذ عودته الاخيرة للممتاز واستمر يشارك ويلعب بطريقة جيدة قبل أن يخطف لقب الكاس الموسم الماضي فيما فرط الصناعة بتقدمه د 14 بهدف هشام احمد وتحقيق الفوز الثاني تواليا وسط تزايد الحاجة الملحة حتى للهدف عندما قبل بالتعادل بهدف لوكاس شالون د 45 وكان على اللاعبين مواصلة اللعب بتركيز وتامين الدفاع وفرض السيطرة وصولا لصنع فرصة الفوز دون التنازل عن النتيجة والسعي لدعم حالة الخروج من منطقة الهبوط من الدور الأول وفي وضع يزداد خطورة امام غياب الحلول ما زاد من صعوبة الامـــــــــور لان الفريق بغير القادر على قلبــــــها قبل أن تنقلب عليه بخسارة13مباراة امام محاولات نادرة للتــــــــعويض والتخلي عن نتائج مباريات مع فرق قريبة منه ليتلقى ضربة موجعة جديدة.

فوز لميسان

وقاد ياسين سامية نفط ميسان الى فوز ثاني تحت انظار جمهوره على ضيفه الديوانية والاستمرارالتعويل على مباريات الارض بعدما تغلب قبل جولتين على الحدود بهدف بعدخسارتين من دهوك والشرطة ذهابا قبل ان يستعيد التوازن امس الاول بفوز متوقع ويختتم المرحلة الحالية باسعاد الانصار بالنتيجة والتقدم لموقع النجف السابع 28 ومؤكد ان الفريق لا يريد الاستفادة فقط من مباريات الارض بل التوازن عبر تقديم العروض الافضل ومواجهة مباريات الذهاب بثقة عبرالسعي لها بروحية أكبر ولان افضلية الارض قد لاتستمرمع مرور الوقت وقبلها ان الفرق تخوض مواجهات ملاعبها بحماس كما سيدخل الفريق منافسات الكاس قريبا ما يعرض اللاعبين للاصابات من جانبه استمر الفشل والخيبة تلاحق فريق الديوانية ويعاني امام جمهورة وخارج ملعبه بعدما عاد بالهزيمة الخامسة عشرة ومن الصعب العودة من اي مكان بعدما ضيع اللاعبين طريق الفوز ولم يحددوا مسار المشاركة تزامنا مع مشاكل إدارية ألقت بظلالها اليوم على المشاركة التي أخذت تقرب الفريق من الهبوط وفقدان فرصة البقاء في الممتاز الذي بلغه بشق الانفس.

تعادل القاسم واربيل

وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء القاسم وارببل ورغم سيطرته الواضحة ولاغلب وقت المباراة لكنه لم ينجح في ترجمة الفرص الخطرة القريبة المتكررة قبل اهدارها من أمجد راضي وراوا يوسف ومحمدجفال وتألق حارس القاسم علي جاسم والدفاع عن المرمى وحرم اربيل من التسجيل رغم استمرار اللعب في منطقة اصحاب الارض الذين فشلوا كذلك في التسجيل من فرص متاحة كما لم يقوموا بالعمل المطلوب وانتهاز فرصة المباراة للــــــــهروب من منـــــــــطقة الهبوط ما زاد من صــــــــعوبة المشاركة والبحث عن البقاء موسم آخر وذلــــــــك لن يكون ســـــــــهلا فيما تجـــــــنب اربيل للمرة الثانية الهزيمة ذهابا ومن اربع جولات متتالية دون هزبمة والبقاء في السادس،عشر19 وسط تحسن المستوى مؤخرا والسعي للابــــــــتعاد من مناطق الخطر من خلال تقديم اللاعبين كل شيء لتحقيق هدف المشاركة الصعب جدا.