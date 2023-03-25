فوزان للحشد والشرطة بدوري اليد الممتاز

بغداد- الزمان

تمكن فريق نادي الحشد الشعبي من تحقق الفوز على فريق نادي نفط ميسان بنتيجة 40 – 25 هدفاً لحساب الدور السادس من المرحلة الثانية لدوري كرة اليد الممتاز.

وفي إطار المنافسات ذاتها فاز فريق نادي الشرطة على فريق نادي كربلاء بنتيجة 39-16 هدف.وكانت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد قررت تأجيل مباراة فريق نادي الجيش وفريق نادي الخليج البصري لحساب الدور السادس للمرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد الى اشعار اخر، وجاء قرار لجنة المسابقات بسبب الظروف الادارية الصعبة التي يمر بها نادي الجيش، وعدم قدرة الإدارة على إصدار موافقة السفر من أجل خوض المباراة خارج العاصمة بغداد امام الخليج.

ومن جهة اخرى فاز جعفر عبد النبي الشيخ بمنصب رئاسة اتحاد السوكا العراقي الألعاب المصغرةجاء ذلك بحضور اللجنة الخاصة للانتخابات وأعضاء الهيئة العامة والذين عددهم 25 من أصل 32 عضوا.وأسفرت الانتخابات عن فوز جعفر عبد النبي الشيخ بمنصب الرئيس وحسام صاحب الجزائري نائباً اول واحمد عباس نائباً ثانياً، وعضوية كل من صفاء حسون و احمد حسن وابراهيم خليل وحيدر خضر وهيثم صالح وسلوى جاسم وهيب.يذكر ان السوكا هي لعبة كرة القدم مصغرة تمارس في كافة أنحاء العالم.

مؤتمر انتخابي

على صعيد آخر؛ أقامت اللجنة الانتخابية المكلفة بإجراء انتخابات فروع اللجنة الأولمبية في المحافظات مساء امس المؤتمر الانتخابي لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة واسط.

وأسفرت نتائج إنتخابات الهيئة الإدارية لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة واسط عن فوز ماجد خلف سعد بمنصب الرئيس، و اياد هادي فاضل بمنصب نائب الرئيس، وزينب محمد صگبان ممثلة للعنصر النسوي.