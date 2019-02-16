(الزمان) تنفرد بنشر فصول من أول كتاب يكشف إنتخابات الزمن الصعب (12)

فوجئنا بإعلان نسب المشاركة في المحافظات ولم نأخذها على محمل الجد لأنها بلا تدقيق – فريد ايار

اتذكر عندما نشرت الجريدة الألكترونية ايلاف بعض التقارير المتعلقة بهذا الامر سارع كارلوس فلانزويللا وهو من المساعدين المهمين للسيدة كارينا بيريللي وكان في ذلك الوقت موجوداً في نيويورك بارسال برقيات الكترونية لمجلس المفوضين لتكذيب هذه التقارير وفعلاً قام اثنان من المفوضين بالمهمة خير قيام رغم علمهما ان المعلومات التي وردت في ايلاف كانت صحيحة تماماً ورغم معرفتهما التامة ايضاً ان مجلس المفوضين بحث في هذه الامور في السابق.

نظم فريق الأمم المتحدة بعد الأنتخابات التي جرت في 30/ كانون الثاني – يناير /2005 ندوة في نيويورك لأستخلاص الدورس مما حصل في الفترة الماضية. كان احد اهداف تلك الندوة انتزاع اعتراف من قبل اعضاء المجلس بان الأمم المتحدة وفريقها قاموا بمجهود لا نظير له ولا خطأ فيه اثناء الأنتخابات العراقية وبذلك تستطيع كارينا بيريللي وكارلوس فلانزويللا تقديم هذا الأعتراف الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان واستثماره في الرد على الحملات الصحفية التي كانت تنال من كارينا بشكل خاص والأمم المتحدة ومصداقيتها بشكل عام.

نظمت سفرة لأعضاء مجلس المفوضين الى نيويورك لفترة ما بين 13-18/ آذار (مارس) /2005 وبشكل بالغ الدقة والحرص حيث تم ابعادي عن اية فعالية يمكن الظهور فيها الى العلن في نيويورك خوفاً من الكلام المباح واختارات لادارة بعض الفعاليات اثنين من المفوضين احدهما رئيس المجلس وهذا امر اعتيادي وطبيعي، اما الثاني فكان السيد صفوت رشيد صدقي الذي يعدونه المخلص الدائم للبعثة الدولية .

اعددت قبل الذهاب تقريراً باللغتين العربية والأنكليزية حول الأنتخابات وما صاحبها من مشاكل وخروقات واخذت معي 50 نسخة لأنني توقعت ان لا يسمح لي حتى بتوزيع التقرير او تصويره هناك بحجة او اخرى يمتلكها دوماً هؤلاء الذين يعملون في الامم المتحدة.

في يوم الأفتتاح كانت كارينا بيريللي وعدد من المسؤولين الأنتخابيين يجلسون على المنصة الرئيسية في الجلسة الأفتتاحية التي حضرها العديد من سفراء الدول ومسؤولي المنظمات، وبعد القاء الخطابات العامة المعهودة، وقبل اختتام الجلسة ليتم تقسيم المشاركين الى مجموعات عمل رفعت يدي وطلبت الأذن بالكلام وهنا انبرت كارينا لتقول وبشيء من العصبية ، يمكنك ان تتحدث في مجموعة العمل التي ستنتمي اليها… قلت لها: انا اعلم انني استطيع الكلام هناك ولكنني أود ان اتحدث هنا ليسمعني الجميع… رمقتني كارينا بنظرة قاسية جداً ثم قالت تفضل ولكن بأختصار لأن وقت رفع الجلسة اصبح قريباً… حاولت في مداخلتي وبشكل دبلوماسي ان أتحدث عن الصعوبات التي يخلقها السلوك الوظيفي لبعض موظفي الأمم المتحدة وتشاورهم مع فريق من المفوضين دون اخرين وقضية وضع المجلس أمام واقع “ان لم توقع فلا تحصل انتخابات” وكذلك موضوع وجود عدد كبيبر من الاشخاص (يدعونهم خبراء اعلام) وهم لايفعلون شيئاً بل هم لا يفهمون شيئاً بهذا الموضوع ولم يؤخذ رأي مجلس المفوضين عند استقدامهم إذ كان وجودهم لأثبات (مشاركة ظاهرية) من قبل بعض الدول. وفي الختام ذكرت ان المفوضية ليست بحاجة الى منظمي مؤتمرات صحفية بل الى مخططين في الأعلام وتثقيف الجماهير.

بعد رفع الجلسة الأفتتاحية توجهت الى الكافتيريا وانا افكر ان كنت استطيع تجاوز اخطبوط الأمم المتحدة واذ بسيدة اوربية خلت انها من دول شمال اوربا تتقدم نحوي وتقول: هل استطيع ان اتحدث معك… قلت لها نعم وبكل سرور تفضلي ، قالت انني مندوبة الأتحاد الاوربي في الأمم المتحدة وقد استمعت اليك، وهذه هي المرة الأولى التي اسمع فيها مثل هكذا انتقاد للأمم المتحدة وفي مبناها واردفت تقول: هل يمكن ان اسمع المزيد منك لأنني اود ان ابعث بتقرير الى رؤسائي حول هذا الموضوع؟

قلت لها يا سيدتي بكل سرور وحتى اسهل عليك المهمة خذي نسخة من تقريري الشامل الذي اختصرته اثناء مداخلتي ،لأن رئيسة الجلسة لم تمنحني سوى دقائق معدودة للكلام ، وفيه كل شيء ولا سيما حول الأعلام في الأنتخابات ودور الأمم المتحدة، وكيف تسير عملية الأنتخابات في العراق.

في الايام التالية كنا نناقش في جلسات العمل المخصصة تقارير اعدتها الأمم المتحدة حول سير العملية الأنتخابية في العراق ، ويبدو ان هذه التقارير هي نسخ مشابهة لتلك التي قدمت في مناسبات غير عراقية ولم يحصل عليها تغيير سوى الأسماء والمواقع فقط . ان من ينظر الى التقارير الحالية لايجد فيها اي فرق عن تلك المقدمة اثناء انتخابات افغانستان، تيمور الشرقية، الأراضي الفلسطينية، كولومبيا، ليبيريا وهايتي وغيرها سوى في الاسماء والمواقع .

كان موضوع “المعايير الدولية” في جلسات نيويورك احد المواضيع المهمة التي يركز عليها فريق الأمم المتحدة هذه كلما اعيتهم الحيلة او عدم قدرتهم على الاجابة، فعندما كانوا يتحدثون عن عملهم كانوا يقولون انه وفقاً للمعايير الدولية وان كان هناك شيء لا يقبلون به كانوا يقولون انه لا يتطابق مع المعايير الدولية…

وجهت سؤال إلى أحد الجالسين على المنصة من الذين يترأسون تلك الأجتماعات والذي كان يكثر من تكرار مقولة المعايير الدولية، قلت له انني اسمع هذه العبارة تتكرر دوماً فهل يمكنك ان ترشدني الى كتاب او قاموس او تقرير يبين تلك المعايير ويوضحها ذلك لأنني لا اعرف ما هي المعايير وما هي اللامعايير، وكم هي الدول التي اتفقت على هذه المعايير وهل هناك قرار من الأمم المتحدة؟ كان سؤالي مباغتاً وبقي ذلك الشخص يلف ويدور دون اعطاء أي جواب، فالمعايير الدولية ان وجدت فهي غير متفق عليها بين الدول ولا توجد هناك قواميس تحدد ما هي تلك المعايير.

في اليوم الاخير من هذا الماراثون الطويل في نيويورك جاء المفوض السيد صفوت رشيد صدقي وهو كما اسلفت من المخلصين جداً للأمم المتحدة وبيده بيان ختامي لأطلاع مجلس المفوضين والموافقة عليه.

كان ذلك البيان مضحكاً انه كناية عن دعاية غوبلزية للأمم المتحدة فهناك (13) طرا منه مديح مفرط للأمم المتحدة وفريقها في بغداد بحيث يعكس هذا الأفراط ان غلطة واحدة لم تحدث في انتخابات 30/ كانون الثاني –يناير /2005 وهناك اربعة اسطر مديح للحكومة العراقية. اما الاسطر الثلاثة الاخيرة فكانت دعوة مفتوحة للأمم المتحدة من أجل مواصلة تقديم (المساعدة ويا لها من مساعدة) للعراق في العمليات الأنتخابية التالية، بمعنى الزام المفوضية ان تطلب من الأمم المتحدة اعادة ارسال فريقها الى بغداد.

رفضت التوقيع على هذا البيان وطلبت اعادة صياغته بشكل موضوعي وبعد نقاشات طويلة، ونظراً لقرب انتهاء الجلسة، أحيلت صياغة البيان الى السيد جيف فيشر من منظمة ايفيس الأمريكية، ولا ندري لغاية كتابة سطور هذا الكتاب كيف صيغ ولمن قدم اذ ان المفوضية لم تتسلم اية نسخة منه علما بأن السيد فيشر سوف لن يحيد عما تطلبه كارينا بيريللي وكارلوس فلانزويللا.. المهم انهم نالوا ما يريدون فالأمر سهل اذ سيكتب فيشر ما يشاء على لساننا ويقدمه للأمين العام للأمم المتحدة على اساس انه صادر من مجلس المفوضين ترى من سيحاسب على ذلك؟؟. ومن يدقق وكيف؟؟. وهكذا سار مركب الامم المتحدة ونالوا ما يرغبون فهناك بقرة حلوب اسمها العراق والابواب مفتوحة امامهم فلماذا لا يستفيدون؟…

الأنتخابات الاولى ..وانتهى البعد الرومانسي

استطيع الجزم بأنَّ يوم 30/ كانون الثاني (يناير) /2005 كان يوماً هائلاً ومشهوداً لجميع العراقيين الذين يؤمنون بالأنتخابات وبضرورة سلوك العراق الطريق الديمقراطية ووضع نهاية لاحزان ومهالك الحروب والقتل والتدمير.

نعم استطيع الجزم بذلك ولكن شعور اعضاء مجلس المفوضين ، الذين عملوا لشهور عدة وفي خضم مشاكل وتهديدات ومخاطر ، كان شيء اخر يختلف عن شعور المواطن، فاعضاء المجلس لم يكونوا سعداء فقط ان يوم الأنتخابات قد حل وكل شيء سيكون على ما يرام، بل كان يكتنف شعورهم الداخلي الخوف والرهبة في ان يحصل امر غير متوقع ولا تتم هذه العملية وتذهب جهودهم هباء منثوراً.

في ليلة الـ(30) من كانون الثاني (يناير) /2005 لم استطع النوم كنت اتقلب في فراشي في غرفتي البائسة في فندق الرشيد والأفكار تتقاذفني يميناً وشمالاً… كنت اتمنى ان ياتي اليوم التالي ويذهب سريعا لننتهي من هذه المشقة . في الخامسة فجراً رن هاتفي المحمول، قفزت من الفراش مرتعباً ان يكون قد حصل شيء غير متوقع في هذا الفجر ولكن كان المتحدث الاخ مازن الخضيري مدير مكتب رئيس الجمهورية غازي الياور… قال دكتور فريد صباح الخير واسفين لازعاجك ولكن اود المساعدة فرئيس الجمهورية نسي هويته للاحوال المدنية في الموصل (ربيعة) ولا نستطيع ان نأتي بها الآن فالوقت قصير… قلت هل لديه نسخة مصورة ملونة عنها؟ وهل لديه وثائق اخرى تثبت هويته ؟ قال (مازن) انها في ربيعة وسنحاول البحث عن صورة للهوية هنا في بغداد لأن الرئيس يريد التصويت صباحاً… قلت يااخي ان الوثائق مهمة جدا حتى يستطيع التصويت وان لم تكن لديه وثائق فغير ممكن ، قال مازن طيب سأتصل بك ثانية ..

بعد هذه المحادثة لبست ثيابي ونزلت الى مطعم الفندق حيث تناولت الشاي وحبة (الضغط) التي لا تفارقني ابداً وتوجهت الى قصر المؤتمرات حيث كان عدد من موظفي المفوضية يهيئون المركز الأنتخابي هناك لافتتاحه الساعة السابعة صباحاً أي بعد دقيقة واحدة من شــــروق الشــــمس .

في الساعة السابعة صباحاً بدأت الوفود بالتقاطر فجاء فخامة الرئيس غازي الياور ومن حسن الحظ انه وجد وثائق تعريفية في بغداد ثم وصل وفد المجلس الأعلى للثورة الأسلامية بزعامة سماحة السيد عبد العزيز الحكيم الذي توجه نحوي بعد ان اسقط ورقته في صندوق الأنتخابات وضمني اليه وقال لي بالحرف “شكراً انكم وعدتم واحسنتم العمل” وكان يبتسم مما ذكرني في ذلك اليوم الذي زرته بمقر المجلس لأول مرة وكان يشكك في قدرتنا على انجاز العملية الأنتخابية الا ان احاديثنا وقتذاك ازال الكثير من الغموض عن المفوضية وحيادها تجاه جميع الاحزاب والمكونات العراقية.

بحدود الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وبينما كانت الامور تسير سيراً حسناً رغم رنين الهواتف المحمولة بوجود نقص هنا في اوراق الأقتراع، ونقص هناك في فتح المراكز الأنتخابية، اوحصول تزوير في ذلك الموقع وعدم حصول مناطق عديدة على موادها الأنتخابية، بينما كان كل ذلك يحدث جاءني احد الزملاء من الصحفيين المتواجدين بكثرة في قصر المؤتمرات ليقول: ان الدكتور ابراهيم الجعفري يبحث عنك ويريد التحدث معك قلت: اين هو ابو احمد؟ قال في الطابق الاول… ذهبت الى الدكتور الجعفري الذي تربطنا به كمجلس مفوضين علاقة ود واحترام وبعد القاء التحيات المعتادة قال لي “شوف دكتور فريد لدي سبعة من المرافقين وصلوا من امريكا ويريدون الأنتخاب”. قلت فوراً: هل هم عراقيون؟ وهل لديهم وثائق تثبت ذلك؟ قال لديهم جوازات سفر اجنبية… قلت للدكتور الجعفري ان كانت جوازات السفر الاجنبية تبين مكان الولادة (العراق) فان الجواز يعتبر وثيقة معتمدة حسب قرارات المجلس وبعكس ذلك لا يجوز.

بعد التدقيق في جوازات سفر هؤلاء والوثائق الاخرى لديهم اتضح انهم من مواليد المدن العراقية واعتبرنا ان هذه الوثيقة مقبولة وطلبت من مدير المركز اضافتهم الى سجل الناخبين والسماح لهم بالأنتخاب حسب الاصول والأنظمة المتبعة علماً بان وجوههم وتصرفاتهم واحاديثهم لم تكن تنم سوى انهم من الشباب العراقيين وممن شربوا ماء دجلة والفرات .

بعد الساعة الحادية عشرة من صباح ذلك اليوم المشهود غادرت والسيد عبد الحسين الهنداوي الذي كان موجوداً ايضاً في قصر المؤتمرات متوجهين الى مبنى المفوضية القريب حيث وجدناها عبارة عن خلية نحل: هواتف ترن، موظفون يتراكضون هنا وهناك، نقاشات تدور في ممرات المفوضية الواسعة.

الجميع كانوا في عمل وسباق مع الزمن المفروض ان يتوقف الساعة السابعة مساءً حيث موعد اغلاق الصناديق.

بعد حوالي الساعة من وصولنا الى مقر المفوضية وبينما كنت ذاهباً الى جهة الأدارة الأنتخابية للاستعلام عن النواقص وعدم وصول صناديق الأقتراع والمواد الأنتخابية الى العديد من قرى نينوى (2) شاهدت بالقرب من مصعد المفوضية القديم والذي يعمل يوماً ويتعطل لأيام، السيد عـادل اللامـي مـديرالأدارة الأنتخابية واقفاً مع صديقه وزير التخطيط السيد مهدي الحافظ والسيد برهم صالح نائب رئيس الوزراء ومدير العمليات الدكتور علي عبد الاله، القيت السلام عليهم وقلت:

ماذا يحصل… قيل لي بأنَّ بعض نسب التصويت ظهرت وهي عالية وتبشر بخير وان المواطنين يتوافدون بكثرة على صناديق الأقتراع وهناك مناطق وصلت الى 90%… لم اصدق ما سمعت من مدير الأدارة الانتخابية سألت: من اين لك هذه الارقام والامور لا تزال في بدايتها؟… قال ان مدير العمليات زودني بها… قلت هذا غير معقول وعلينا الحذر فهذه ارقام فلكية غير صحيحة وان مجلس المفوضين لا يعرف عنها شيئاً.

1- افادت دائرة الانواء الجوية في ذلك اليوم ان شروق الشمس سيكون في الساعة السادسة و59 دقيقة وكان موعد افتتاح مراكز الاقتراع الساعة السابعة صباحاً.

2- سنذكر هذه الامور بشيء من التفصيل في فصل لاحق وعند الحديث عما حصل من احداث في ذلك اليوم التاريخي وبعده.

في تقرير نشره ميشيل جوزندوفسكي في نشرة بحوث غلوبال (1) على الأنترنت يقول: انه وفي الساعة الثانية عشرة و24 دقيقة بتوقيت غرينتش عقد السيد عادل اللامي مؤتمرا صحفيا نقلته فضائية العراقية اذاع فيه نسب الأنتخاب في المحافظات كما يلي:

محافظة سليمانية، 60% محافظة صلاح الدين، 60% التأميم (كركوك)، 82% محافظة دهوك، 65% محافظة بغداد (الرصافه)، 95% بغداد (الكرخ)، 90% محافظة كربلاء، 50% محافظة ديالي، 66% محافظة بابل، 75% محافظة واسط، 66% محافظة البصرة، 80% محافظة ذي قار، 92% محافظة ميسان، 80% محافظة المثنى، 50% محافظة القادسية، 80% محافظة النجف.

وينقل التقرير عن السيد اللامي قوله “اما محافظتي الانبار وصلاح الدين فسيكون هناك مفاجأة وسيتم الأعلان عن النسب في المؤتمر الصحفي المقبل “ان شاء الله”. واضاف ان عدد مراكز الاقتراع التي افتتحت بلغت (5171) مركزاً في جميع محافظات العراق”.

رغم ان هذه الارقام كانت مفاجأة لمجلس المفوضين حيث لم يأخذها على محمل الجد الا ان اذاعتها بهذه التفاصيل كانت مفاجأة اشد من سابقتها سيما وان مدير الأدارة الأنتخابية لم يكن مخولاً اذاعة هكذا ارقام المفروض ان يتم تدقيقها وتمحيصها من قبل مجلس المفوضين الذي كان يحرص على عدم السقوط في مثل هكذا خطأ.

ومن الجدير بالاشارة هنا انه وقبل اذاعة اللامي ارقامه الفلكية كان قد حصل امر آخر اشد غرابة فوزير التخطيط السيد مهدي الحافظ وبعد ان سمع هذه الارقام اثناء ما كان واقفاً مع الأخرين في المفوضية توجه الى قصر المؤتمرات حيث تحتشد جميع اجهزة الأعلام في العالم هناك واجرى مقابلة في الساعة 11,45 قبل الظهر بتوقيت غرينتش (حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت بغداد) مع تلفزيون العراقية واعلن فيها ان نسبة التصويت في العراق بلغت 72%

ولا ندري ما هي علاقة وزير التخطيط باعلان نتائج الأنتخابات ولا ندري من خوله القيام بذلك؟…

لقد بحث مجلس المفوضين بعد ذلك هذا التدخل غير المبرر من قبل السيد حافظ وتم اقتراح ارسال رسالة استفسار عن تدخله في شؤون مؤسسة مستقلة، الا ان الاحداث وكثرة العمل حالت دون فعل ذلك.

ويقول جوزندوفسكي في تقريره ايضاً انه وبعد اقل من ساعة من اعلان مهدي الحافظ هذه النسبة اكد مسؤول في المفوضية الانتخابية في الساعة 12,24 بتوقيت غرينتش وهو السيد عادل اللامي ومسؤول اخر هو صفوت رشيد هذه النسبة ايضاً وكما جاء في الجدول السابق.

بعد هذا الاعلان بدأنا نتسلم عشرات المكالمات الهاتفية من مسؤولين واجهزة إعلام عربية واجنبية مستفسرين عما اذا كانت هذه الأرقام صحيحة وكنا نعمل على طمآنة الجميع ان ما اذيع لم يكن سوى توقعات علماً بان الصحافة واجهزة الاعلام الاجنبية كانت اجرأ من الصحافة العربية والعراقية في تحليل عدم صدقية هذه الأرقام وفي مثل ذلك الوقت واعتبرت ذلك تضليلاً (Disinformation) للجماهير ولأجهزة الاعلام ذاتها.

قرر مجلس المفوضين بعد جلسة سريعة وغاضبة تفويضي عقد مؤتمر صحفي والادلاء بتوضيحات حول النسب التي اذيعت قبلاً وما هو السند الذي اعتمد لنشر مثل هذه الارقام.

في ذلك المؤتمر الذي اتسم باسئلة عدوانية، ولكنها واقعية، من قبل اجهزة اعلام اجنبية ذكرنا وبشكل واضح انه لا توجد ارقام رسمية لغاية الآن.

اما موضوع النسبة التي اذيعت سابقاً ومن قبل مســــــــؤولين رسميين في المفوضية فـــــلم تكن سوى افتراضات مبنية على توافد الناخبــــــين نحو مـــــــراكز الأقتراع ومعلومات اولية من بعض مســــــؤولي مراكز الأقتراع…

كانت توقعات فقط وليست أرقاماً نهائية وعندما سئلت: كم هي النسبة قلت اننا نتوقع ان تكون بحدود 60% وهذه توقعات ايضاً وعلينا انتظار النتائج.

كنت ارى الشك في عيون الصحفيين الاجانب الذين كانوا يسألون اسئلة محرجة ومفصلة ولكننا تلافينا ذلك بشكل او بأخر وقد وعدتهم بأنّه فور حصولنا على اية نتائج فإننا سنزودهم بها.

يتبع