فوبيا جواز السفر – ياسر المتولي

ان تمضي 4 ساعات في اليوم بانتظار نتيجة تجديد جواز سفرك دون جدوى فذلك امرمضحك مبكي .هذه الاحجية لن يرويها لي احداً انما صادفتني وانا من بين المتقدمين على تجديد جوازسفري المنتهية صلاحيته مالذي صادفته ؟

منذ مطلع العام الجديد 2023تقدمت بمعاملة تجديد جوازي الذي تنتهي صلاحيته في شهر مايس من هذا العام بسبب عدم امكانية السفر فيه الابعد تجديده حسب التعليمات .قبل هذا الموعد استبشرنا خيراً بنية الجوازات العامة اصدار جوازات السفر الالكترونية وعند المراجعة كانت الاجابة الشغلة تطول بعد ما منصبين الاجهزة فاضططرنا للتقديم على الطريقة التقليدية في منتصف شهر كانو الثاني من هذا العام خصص لي موعد موعد اسبوعين للاستلام وتحديداً في 9 شباط وعند المراجعة عدة مرات عدت خائباً تعال بعد شهرين نسخ الجوازغير متوفرة . نحن نشارف على منتصف نيسان والجوازات غيرمنجزة ، ولكم ان تتصوروا حجم المعاناة وهدر الوقت بالمراجعات المملة .هناك حالات مرضية وانسانية تتطلب انجاز جوازاتها استثائاً مع ندرة وقلة توفرها فاعلن مديرالجوازات العامة بتوجه من وزير الداخلية مشكوراً باستثناء الحالات المرضيةالمستعصية وفقاً لتقارير طبية معتمدة وكذلك لاشخاص لديهم اقامات خارج البلاد من كبارالسن . اين تكمن المشكلة اذن ؟المشكلة تكمن في عدم التنظيم وفوضى التوزيع للمعاملات المنجزة . الزخم الكبير الذي واجهته دوائرالجوازات في طلبات التجديد والتدافع كان سببه اولاً الدولار ( سيئ الصيت ) حيث هبت الجموع ممن جوازتهم شارفت على الانتهاء الى التقديم مرة واحدة والاسباب معروفة مغريات السفر المجاني وصادف مع هذه الهبة شح بنسخ الجوازات .

وهذا مؤشر للقرارات الخاطئة وعدم دراسة تاثيراتها العكسية في خلق الفوضى.والضغط على الدوائر الخدمية التي تعاني من سستم قديم لايتناسب مع التطورالجديد ولامع حجم السكان المتزايد .ثم ان فوضى التوزيع بطريقة تشي بوجود نية فساد من قبل بعض المنتسبين واضف اليها العلاقات والتاثيرات الجانبية بما يقودالى الفوضى والملل وسماع كلمات بذيئة من قبل بعض المواطنين

والرد عليهم من قبل بعض المنتسبين وتكاد تصل بعض الحالات الى التهديد والوعيد بين قانوني العشائر والدولة .

آلية متبعة

وحين اشير الى فوضى التوزيع اوضح ما جرى امامي وانا انتظر جوازي المنجز .فالالية المتبعة ،تجمع اوراق مواعيدالاستلام لتدقق مع الجوازات المنجزة ويبداء البحث وهذه العملية تتطلب وقت اضافي وممل للمراجع.

فبعد انتظار اربع ساعات يبلغ المراجع راجع بعد شهراو غداً جوازك غير مطبوع .

(المقترح )

فلو تم قراءة اسماء الجوازات المنجزة

ويسلم المنجز منها ويعزل جواز من لم يحظر في خانة وحسب الحروف الابجدية

لتجاوزنا ساعات الانتظار بدون فائدة ولقطعنا دابر اللغط والسب والشتم احياناً .

وهناك بين المراجعين رجال ونساء كبار السن وصائمين .

نراه مقترح لكسب الوقت ويخفف الجهد على المنتسبين مع تحقيق توزيع عادل بلا شكوك فساد ولا محسوبية

ونعتقد ان هذا مطلب بسبط ومتواضع يحفظ وقت الناس وجهود العاملين ايضاً

ولم نطلب ان نصل الى مستوى الامارات

حيث ينجزالجواز بساعة واحدة عبرالانترنيت لان المقارنة خجولة بين ما حققه العالم من تطورالكتروني وبين الطريقة التقليدية الخجولة التي نتعامل بها هنا في العراق .

لذا اتصور ان اطلاق فوبيا على عنوان مقالي هذافي محلها تمام اعزائي قراء جريدة الزمان اليس كذلك ؟ .

في هذه الرسالة البريئة والتي هي نتاج رصد صحفي نضعها امام انظار وزارة الداخلية الموقرة التي تبذل جهوداً جبارة في مكافحة افات المخدرات والجرائم المنظمة ،، عسى ان يتم توجيه الدوائرالمعنة بتنظيم عمليات التجديد والتوزيع بشكل منظم وبتوقيتات

محددة للتخفيف من عبئ المراجعات

وهذا ليس بصعب عليها واثقون

من قدراتها على تجاوز االخلل

في التوزيع