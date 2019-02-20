إنفتاح خليجي نحو العراق يتزامن مع زيارة وفد وزاري كويتي لبغداد وخبير لـ (الزمان):

فوائد المناطق التجارية والصناعية تحقّق الإستقرار الأمني والسياسي

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

بدأ وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان في بغداد امس الأربعاء مباحثات مهمة مع نظيره العراقي محمد هاشم العاني تتضمن ثماني ملفات ابرزها إنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين، فيما يقوم وفد تجاري سعودي بزيارة مماثلة قريبة الى العراق للبحث في انشاء منطقة صناعية في وقت اشاد خبير اقتصادي بفكرة إنشاء مناطق تجارية وصناعية مع دول الجوار. وقال ان ايجابياتها تتعدى الجانب التجاري لتلامس الجانب الامني والسياسي. وقال عبد الحسين المنذري لـ(الزمان) امس معلقا على زيارة الوزير الكويتي ان (إنشاء المناطق التجارية الحرة مع دول الجوار وكذلك إنشاء المناطق الصناعية المشتركة يعد مرحلة مهمة في تنشيط حركة التجارة والصناعة مع دول الجوار لأنها ستسهم في تدفق السلع إلى السوق العراقية باقصر الطرق وأرخصها، كما أن هذه الشراكة تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية للبلد من طرق دولية سريعة وآمنة، وكذلك تنشيط حركة النقل البري الداخلي والخارجي)، مضيفا ان (من الفوائد الاخرى لمثل هذه المناطق ايضا تطوير الخدمات اللوجستية، من حفظ وخزن للسلع الغذائية في مخازن صحية مبردة بإشراف خبراء مختصين حيث ستقضي هذه المدن الصناعية على ظاهرة وصول السلع الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية التي تستورد في الوقت الراهن من مناشئ بعيدة). ورأى المنذري ان (القطاع الخاص الصناعي والتجاري سيجد بالتأكيد فرصته لإعادة دوره الفعال في الحركة الاقتصادية للبلد، بالإضافة إلى الافادة من الخبرات والتجارب الحديثة في الصناعة والتجارة، ولاننسى أن مثل هذه المدن الصناعية والمناطق التجارية الحرة ستعزز أواصر العلاقات بين العراق ودول الجوار، سعيا للتكامل الاقتصادي والاجتماعي والتفاهم المشترك بين دول المنطقة سواء مع الكويت ام السعودية أم الاردن وغيرها من دول المنطقة). وشدد على ان (هذه المصالح الاقتصادية ستكون سببًا في خلق مصالح وتنسيقات وتفاهمات لتخفيف الاضطرابات السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية في المنطقة). ورحب العاني بفكرة إفتتاح منطقة تجارية حرة مع الكويت آملا ان تكون هذه المنطقة بوابة لتنش?يط حركة التبادل التجاري بين البلدين .وقال في تصريح على هامش استقباله الروضان في بغداد صباح امس ان (زيارة الوفد الكويتي من شأنه?ا كسر الجمود في العلاقات التجارية بين البلدين والارتقاء بها الى مستويات أعلى). واضاف ان (العراق يرحب بفكرة انشاء منطقة حرة بين البلدين لان?ها ستضي?ف الكثير لمواطني البلدين وتعزز التعاون التجاري بينهما )، مبديا (رغبة العراق في توس?ع المنطقة الحرة الى منطقة صناعية مشتركة أسوة بتلك التي افتتحت مؤخرا بين العراق والاردن، إذ ان من الاساسيات المهمة في العلاقة بين البلدين وجود صناعة مشتركة).. في المقابل، قال الروضان ان (مستوى التبادل التجاري بين البلديا حاليا لا يرتقي لمستوى العلاقات المتطورة بينهما ولابد من النهوض به وتطويره )، مؤكدا (وجود ارادة حقيقية من الجانب الكويتي بتويجهات سامية من امير البلاد الش?خ صباح الاحمد الجابر الصباح لتطوير العلاقات التجارية ). وتحدث الروضان عن(وجود الكثير من المعوقات امام تطوير الحركة التجارية )، مؤكدا ان (الزيارة تعكس الرغبة الصادقة في حلحلة كل تلك المعوقات). وتستغرق زيارة الروضان يومين يلتقي خلالها مع الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين لبحث تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وعقد لقاءات مشتركة مع القطاع الخاص العراقي ورجال الاعمال ورؤساء الاتحادات لاسيما وان الوفد يضم قطاعات عدة عاملة بمجالات كثيرة. وكشف الروضان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العاني عن ثمانية محاور مهمة سيناقشها الجانبان).

واوضح أن (من أهم المواضيع التي يحملها الوفد الكويتي ، انشاء منطقة للتبادل التجاري وتطوير منفذ صفوان وتطوير التجارة البينية، والاتفاق على آليات التطوير وطرح مجالات للتعاون بمختلف المجالات، فضلا عن تنشيط الاجراءات وزيادة حجم التبادل التجاري وخلق فرص الاستثمار)، مؤكدا رغبة الكويت في (تذليل كل العقبات وحل كل القضايا وخلق فرص الاستثمار في العراق والكويت).

وفي مسار آخر أعلن العاني عن شراء العراق 120 ألف طن من الأرز الفيتنامي خارج نظام المناقصات العالمية.وقال العاني إن (العراق سيعلن قريبا عن مناقصات عالمية وصفقات مباشرة لشراء القمح والأرز). وباشرت السعودية التحضيرات اللازمة لافتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري على حدودها الشمالية مع العراق خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمنفذ عرعر من جانب العراق الذي تعهدت الرياض بإنشائه بجميع تجهيزاته. وقال السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري في تصريح امس أن (مجلس التنسيق السعودي العراقي سينعقد في بغداد في آذار المقبل، ومن المنتظر توقيع الكثير من الاتفاقيات وإطلاق مشروعات عدة بين البلدين على هامش الاجتماع ولاسيما ان العلاقات العراقية السعودية في أفضل حالاتها)، كاشفاً عن (زيارة قريبة لمسؤولين عراقيين للسعودية).واضاف (خلال الشهرين المقبلين سيتم ايضا منح تأشيرات للعراقيين من بغداد والافتتاح الرسمي للقنصلية السعودية هناك).

وفي ما يتعلق بمنفذ عرعر ، قال الشمري أن (بلاده أوفت بتعهدها إنشاء المنفذ من الجانب العراقي، وأن العمليات الإنشائية بدأت بالفعل عبر شركة سعودية)، متوقعاً (إنجاز العمل في أقل من 4 أشهر وافتتاح المنفذ بشكل رسمي في حزيران المقبل).وأوضح أن (السعودية تعهدت ببناء منفذ عراقي كامل وتجهيزه بجميع المتطلبات التي يحتاجها أي منفذ، من بنية تحتية وتجهيزات مكتبية وفنية وأجهزة فحص وخلال 4 أشهر سيكون المنفذ جاهزاً) مشيرا الى أن (المنفذ الحدودي مع العراق سيضم أكبر ساحة تبادل تجاري بين البلدين، وستكون في الجانب السعودي)

.وأوضح الشمري أن(افتتاح المنفذ يعني ان كل البضائع التي يستوردها التجار العراقيون من السعودية ستقل تكلفتها، اذ بدلاً من دخولها عبر دول مجاورة سيكون دخول هذه البضائع مباشرة، كما سينعكس ذلك على الحركة الاقتصادية داخل العراق) .