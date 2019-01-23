فوائد الشاي الاحمر لكن من دون حليب

لندن-الزمان

أكدت دراسات طبية وتجارب مخبرية حديثة ، أن إضافة الحليب إلى الشاي لها العديد من الأخطار، منها أنه يقلل من فوائد كل منهما ويؤثر بشدة في القلب، فالبروتينات بالحليب لها تأثير معاكس لتأثير الشاي الذي يساعد على ارتخاء الشرايين والتمدد، ما يسمح بالمحافظة على ضغط الدم بحالة جيدة، وإضافة الحليب يمنع هذا التأثير البيولوجي.

كما تولد جزيئات الشاي وفقًا لصحيفة «تايمز أوف إنديا» مادة كيميائية تدعى «أوكسيد النيتريك»، بينما تولد جزيئات الحليب «بروتينات الكازينات»، التي تسبب أضرارًا جانبية لدى مرضى الكلى والكبد الذين قد يحتاجون للحد من تناول بروتين الكازين، كما أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية من اللاكتوز عمومًا، وهو السكر الموجود في الحليب، ولهذا لا ينصح بتناول بروتين الكازين للأشخاص المصابين بالحساسية.

لذلك ينصح الأطباء والباحثون بشرب الشاي الأحمر، لأنه قادر على إذابة الدهون الضارة في الجسم، كما أن إضافة الحليب إلى الشاي تمنع من استفادة الجسم من البروتينات، ولا تحافظ على المستوى الصحي لضغط الدم