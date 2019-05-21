فوائد الحساء في رمضان

خبراء: مصدر غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية

بغداد – الزمان

يعد الحساء مصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى الضرورية للجسم، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يستمر الجسم دون غذاء لفترة طويلة من اليوم، وقال خبراء ان الحساء يتمتع بعدة فوائد منها انه يحتفظ الفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضار، خلافا للطرق الأخرى المتبعة في الطهي، لأن الماء الموجود في داخلها يصبح جزءا من الحساء لا تتخلص منه. ويعمل الحساء على تهيئة المعدة لاستقبال الأطعمة الصلبة، بعد يوم طويل من الصيام، الأمر الذي يساعد في الوقاية من الغازات وآلام المعدة. وتحتوي أطباق الحساء المختلفة على الخضار والبقوليات الغنية بالألياف، التي تساعد في تنظيم وظيفة الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء، الأمر الذي يقلل الانتفاخ والإمساك.

مرطب للجسم

واضاف الخبراء ان الحساء (مرطب للجسم: يعد الحساء من الأطعمة الغنية بالماء، الذي يعمل على ترطيب خلايا الجسم والبشرة، خاصة بعد قضاء ما يقارب 15 ساعة دون ماء. ويعد الحساء من الأطعمة المغذية التي تحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية، كما أنه تشعر بالامتلاء والشبع).

5 نصائح غذائية للمسنين

على صعيد اخر يعد اتباع نظام غذائي صحي أمراً في غاية الأهمية، لكن مع التقدم في العمر يصبح من الصعب الحفاظ على العادات الغذائية الصحية لعدة أسباب، خاصة بالنسبة للمسنين الذين يعيشون بمفردهم؛

حيث أظهرت الدراسات أن (كبار السن يعانون من سوء التغذية الأمر الذي يعرضهم لمشاكل صحية كثيرة، وقدم الخبراء خمسة نصائح غذائية يتعين على كبار السن الالتزام بها حتى ينعمون بصحة أفضل وهي إضافة الأطعمة الغنية بالبروتين للنظام الغذائي للكبار يجعلهم أكثر صحة، ويكون من الأسهل بالنسبة لكبار السن خاصــــــــة الذين يعيشون بمفـــــــــردهم تـــــناول خيارات البروتين الجاهزة مثل الزبادي اليوناني.

ويرفع التقدم بالعمر من مخاطر التعرض للجفاف وذلك لقلة قدرة الجسم على تخزين المياه، لذا من الضروري الحرص على تناول القدر الكافي من المياه يومياً للتمتع بصحة أفضل.

وينصح الخبراء مع التقدم في العمر باختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والتي تحتوي على عدد قليل نسبياً من السعرات الحرارية، كاستبدال الحليب كامل الدسم بالمنزوع الدسم.

فوائد صحية

وتتميز الكربوهيدرات الغذائية بعدد كبير من الفوائد الصحية، مثل مكافحة الالتهاب والوقاية من السكري وأمراض القـــــــــلب والسرطان، كما أنها تــــــــعمل على خفض مستويات الكولــــــــسترول الضار لدى المســـــــــنين، وتـــــــشمل بعض الأطعـــــــمة الغنية بالأليـــــــاف، دقيق الشوفان، والفول والبقوليات.

ويعد الاهتـــــــمام بالمغذيات الطبيــــــــعية والابتـــــــــعاد عن اللحوم المصنعة من أفــــــضل وســــــــائل الحفاظ على الصــــــحة، لذا ينصح بالاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم والدواجن والبيض والابتــعاد عن الأطعمة المصنعة والغنية بالملح والدهون والكربوهيدرات.