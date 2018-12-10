فوائد‭ ‬كبيرة‭ ‬للموز‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬شرايين‭ ‬الانسان‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

اثبتت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬التفاح‭ ‬ليس‭ ‬وحيدا‭ ‬في‭ ‬فوائده‭ ‬الصحية،‭ ‬فقالت‭ ‬إن‭ ‬أكل‭ ‬الموز‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬وقاية‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬الجلطة‭ ‬والنوبات‭ ‬القلبية‭ ‬القاتلة‭. ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬المثل‭ ‬الشهير‭ ‬القائل‭ ‬أن‭ ‬تفاحة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬تبقي‭ ‬الطبيب‭ ‬بعيدا‭ ‬عنك‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬

وأوضح‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬مادة‭ ‬البوتاسيوم‭ ‬الموجودة‭ ‬بكثرة‭ ‬في‭ ‬فاكهة‭ ‬الموز‭ ‬تخلص‭ ‬الشرايين‭ ‬من‭ ‬الترسبات‭ ‬المضرة‭ ‬التي‭ ‬تتراكم‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬حسب‭ ‬صحيفة‭ ‬الإندبندنت‭ ‬البريطانية‭.‬

وأجرى‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ألاباما‭ ‬دراستهم‭ ‬على‭ ‬الفاكهة‭ ‬الشهيرة‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬الفئران‭ ‬المعرضة‭ ‬بشدة‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بنوبة‭ ‬قلبية‭. ‬وأظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬الفئران‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬لها‭ ‬مستويات‭ ‬منخفضة‭ ‬من‭ ‬البوتاسيوم‭ ‬عانت‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬الشرايين،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬تمتعت‭ ‬الفئران‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬نسبة‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬البوتاسيوم،‭ ‬بصحة‭ ‬أفضل‭. ‬ولم‭ ‬تعان‭ ‬الفئران‭ ‬التي‭ ‬أخذت‭ ‬مستوى‭ ‬مرتفعا‭ ‬من‭ ‬البوتاسيوم‭ ‬تصلبا‭ ‬في‭ ‬الشرايين‭.‬

‭(‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

كما‭ ‬لم‭ ‬تواجه‭ ‬اضطرابات‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭. ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬الموز،‭ ‬ينبه‭ ‬الخبراء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفاكهة‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬آلام‭ ‬في‭ ‬المعدة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الإسهال‭ ‬والشعور‭ ‬بالغثيان‭.‬

وتنصح‭ ‬خدمة‭ ‬الصحة‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬باستهلاك‭ ‬3500‭ ‬ميليغرام‭ ‬من‭ ‬البوتاسيوم‭ ‬بصورة‭ ‬يومية،‭ ‬لكن‭ ‬موزتين‭ ‬اثنتين‭ ‬لا‭ ‬تحتويان‭ ‬سوى‭ ‬ربع‭ ‬هذا‭ ‬المعدل‭.‬

ولتعويض‭ ‬النقص‭ ‬الحاصل،‭ ‬ينصح‭ ‬الخبراء‭ ‬بالإقبال‭ ‬على‭ ‬أغذية‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬البطاطس‭ ‬والقرنبيط‭ ‬الأسود‭ ‬والسمك‭ ‬والدواجن‭.‬

وأوضح‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬مادة‭ ‬البوتاسيوم‭ ‬الموجودة‭ ‬بكثرة‭ ‬في‭ ‬فاكهة‭ ‬الموز‭ ‬تخلص‭ ‬الشرايين‭ ‬من‭ ‬الترسبات‭ ‬المضرة‭ ‬التي‭ ‬تتراكم‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬حسب‭ ‬صحيفة‭ ‬الإندبندنت‭ ‬البريطانية‭.‬

وأجرى‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ألاباما‭ ‬دراستهم‭ ‬على‭ ‬الفاكهة‭ ‬الشهيرة‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬الفئران‭ ‬المعرضة‭ ‬بشدة‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بنوبة‭ ‬قلبية‭.‬

وأظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬الفئران‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬لها‭ ‬مستويات‭ ‬منخفضة‭ ‬من‭ ‬البوتاسيوم‭ ‬عانت‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬الشرايين،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬تمتعت‭ ‬الفئران‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬نسبة‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬البوتاسيوم،‭ ‬بصحة‭ ‬أفضل‭.‬

ولم‭ ‬تعان‭ ‬الفئران‭ ‬التي‭ ‬أخذت‭ ‬مستوى‭ ‬مرتفعا‭ ‬من‭ ‬البوتاسيوم‭ ‬تصلبا‭ ‬في‭ ‬الشرايين،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تواجه‭ ‬اضطرابات‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭.‬

وبالرغم‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬الموز،‭ ‬ينبه‭ ‬الخبراء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفاكهة‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬آلام‭ ‬في‭ ‬المعدة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الإسهال‭ ‬والشعور‭ ‬بالغثيان‭.‬

وتنصح‭ ‬خدمة‭ ‬الصحة‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬باستهلاك‭ ‬3500‭ ‬ميليغرام‭ ‬من‭ ‬البوتاسيوم‭ ‬بصورة‭ ‬يومية،‭ ‬لكن‭ ‬موزتين‭ ‬اثنتين‭ ‬لا‭ ‬تحتويان‭ ‬سوى‭ ‬ربع‭ ‬هذا‭ ‬المعدل‭.‬

ولتعويض‭ ‬النقص‭ ‬الحاصل،‭ ‬ينصح‭ ‬الخبراء‭ ‬بالإقبال‭ ‬على‭ ‬أغذية‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬البطاطس‭ ‬والقرنبيط‭ ‬الأسود‭ ‬والسمك‭ ‬والدواجن‭.‬