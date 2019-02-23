فهد مشغول بالذئاب

دمشق – الزمان

شر الممثل السوري عابد فهد صورة من كواليس شخصيته الجديدة والتي من المقرر أن يقدمها في مسلسله الجديد (عندما تشيخ الذئاب)، وهو العمل المأخوذ عن الرواية الشهيرة والتي تحمل نفس الاسم للكاتب الفلسطيني جمال ناجي عبر حسابه في تويتر.وبدأ فهد تصوير مشاهده في العمل إلى جانب تصوير مسلسله السوري (دقيقة صمت) كتابة سامر رضوان. ويشارك في مسلسل عندما تشيخ الذئاب إلى جانب فهد كل من سمر سامي وسلوم حداد وحسن عويتي، وميسون أبو أسعد بالإضافة لعدد من الأسماء المهمة، فيما تولى كتابة السيناريو حازم سليمان ويخرج العمل عامر فهد.ويتناول العمل والذي يستند في أحداثه إلى الرواية عدد من القضايا الاجتماعية الشائكة مع الأخذ بالاعتبار تقريبها إلى الواقع السوري الحالي. وكان فهد قد اعتذر عن المشاركة في مسلسل مسافة أمان بسبب انشغاله بتصوير مسلسلي دقيقة صمت وعندما تشيخ الذئاب.