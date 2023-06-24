فن رعاية الشركات .. رمزية وذكرى (احمد راضي) – حسين الذكر

في تجمع كبير أقيم على حدائق عيون بغداد دعيت ومعي عشرات الاخوة المختصين بالشان الكروي والإعلامي والرياضي والمجتمعي .. كان المجتمعون يحيون الذكرى الثالثة لرحيل النجم احمد راضي .. وقد اثلج صدورنا الاجتماع الذي ضم عدد كبير من رفاق درب ( أبو هيا ) وهم يجتمعون بمناسبة مؤلمة لكنها تعبر عن الوفاء وضرورة الإفادة من عبرة الماساة … بان الحياة ما هي الا معبر من حياة فانية مؤقتة الى حياة دائمة برغم حقيقتها المرة سيما بفقد الاحبة .. لكنها تفضي لواقع قائم وسنن ربانية ثابتة .. اذ قهر الله جل وعلا عباده بالموت والفناء كي يبقى مملكته ويحي سننه وتستفيد البشرية والاجيال من العبر لتطوير وسائل تعبيرها نحو بعضها بعض فضلا عن علاقة اهل الأرض باهل السماء .

هنا لا بد من الثناء على دور الاخوة في نقابة الرياضيين العراقيين الذين يصارعون منذ سنوات طويلة من اجل إقرار قانون نقابتهم كي يكون وسيلة لحماية حقوق الرياضين بصنوفهم شتى وقد الم بهم الواقع برغم صدور قرار منح الرياضيين الابطال والرواد الذي ما زال مكبل ولم يفعل منه الا جزء يسير يتعلق بالراتب الذي بالنسبة للكثير من نجومنا غير كافي معه يعد خطوة جبارة وكبرى نشكر كل من سعى فيها ونامل تطويرها وتوسيعها وتحسين وتمتين لوائحها وقواعد العمل المقترحة فيها ..

الاخوة في نقابة الرياضيين عبروا عما يجيش بصدور الوسط الرياضي وهم يقيمون منقبة استذكار النجم ( الراحل احمد راضي ) ليس لشخصه الفقيد وحزنا عليه فحسب .. بل كونه غدا رمزا لكل من رحلوا معه في جائحة كورونا او بامراض أخرى بذات الفترة وبصورة محزنة مؤلمة ابكت أبنائنا الرياضيين واسرهم وما زلنا نعيش ماساتهم .. كما ان اسرهم يحتاجون الكثير من الرعاية ليس المادية فحسب فالحياة ليس ( فلوس فقط .. كما ان الانسان لا يعيش بالخبز وحده ) .. بل الرعاية الاسرية بكل معانيها واتجاهاتها كحق طبيعي لاسر الراحلين وما يمكن ان تقدمه الدولة من أوجه راعية تضمن عيشهم الكريم وتوفر سبل تواصلهم بالحياة والتعليم والصحة وغير ذلك الكثير .

شكرا مرة أخرى للاخوة القائمين على هذه الذكرى في وقت تخلفت المؤسسات المعنية والحكومية .. وشكرا جزيلا لشركة (tcl) للالكترونيات لرعايتها الحفل وتقديم الهدايا والدروع بالمناسبة .. وهنا لابد ان نثني على الجهة الراعية ونحث بقية الشركات ونتعلم كيفية الإفادة المجتمعية من شركاتنا وادخالها الخدمة الرياضية بطريقة تبادل المنفعة وبشكل حضاري يسهم بتطوير الوسط والوطن وقد اجاد القائمين على نقابة الرياضيين في هذا الجانب الذي أتمنى تطويره بسبل مشتركة ..