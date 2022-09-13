فن الفوتوغراف يخسر اشهر عمالقته بعد 80 سنة من العطاء 

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬96‭ ‬عاماً‭ ‬المصور‭ ‬الأميركي‭ ‬ويليام‭ ‬كلاين‮ ‬‭ ‬الذي‭ ‬برز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصوير‭ ‬الأزياء‭ ‬والمدن،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬نجله‭ ‬الاثنين،‭ ‬فيما‭ ‬أشاد‭ ‬الوسط‭ ‬الفني‮ ‬‭ ‬بالراحل‭ “‬الرؤيوي‭”.‬

وأحدث‭ ‬كلاين‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ “‬بسلام‭” ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬التصوير‭ ‬الفوتوغرافي‮ ‬‭ ‬بلقطاته‭ ‬المتميزة‭ ‬بحيوية‭ ‬تعكس‭ ‬حمى‭ ‬المدن‭ ‬وعنفها،‭ ‬وبرز‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬عالمَي‭ ‬الأزياء‭ ‬والسينما‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬الطويلة‭.‬

وأفاد‭ ‬نجله‭ ‬بيار‭ ‬كلاين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأن‭ “‬جنازته‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬خاص‭ ‬جداً‭ ‬عملاً‭ ‬برغبته‭” ‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكريماً‭ ‬عاماً‭ ‬سيقام‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

أما‭ ‬مدير‭ ‬مجلة‭ ‬معرض‭ ‬بولكا‭ ‬المتخصصة‭ ‬آلان‭ ‬جينستار‭ ‬في‭ ‬افتتاحية‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬فأوضح‭ ‬أن‭ “‬وليام‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬متاعب‭ ‬الشيخوخة‭ ‬ومضاعفاتها‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬الجسم‮ ‬‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التنقل،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬العقل‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬متقداً‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ “. ‬وأضاف‭ ‬مدير‭ ‬تحرير‭ ‬مجلة‭ “‬باري‭ ‬ماتش‭” ‬السابق‭ ‬أن‭ ‬كلاين‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بـ‭ “‬راقص‭ ‬التصوير‭ ‬وملاكمه‭” ‬مات‭ “‬متحكماً‭ (‬بعقله‭) ‬رغم‭ ‬الإرهاق‭ ‬الذي‭ ‬أصابه‭”.‬

وكان‭ ‬وليام‭ ‬كلاين،‭ ‬وهو‭ ‬رسام‭ ‬وصانع‭ ‬أفلام‭ ‬وثائقية‭ ‬وفنان‭ ‬غرافيكي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونه‭ ‬مصوراً،‭ ‬يُعتبر‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الفنانين‭ ‬تأثيراً‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭.‬

‭- “‬فنان‭ ‬الفوضى‭” -‬

ورحل‭ ‬كلاين‭ ‬بعد‭ ‬معرض‭ ‬استعادي‭ ‬لأعماله‭ ‬في‭ “‬المركز‭ ‬الدولي‭ ‬للتصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭” ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الذي‭ ‬لاحظ‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬أن‭ ‬الفقيد‭ “‬كان‭ ‬رؤيوياً‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬النواحي،‭ ‬إذ‭ ‬تجاهل‭ ‬القواعد‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والفنية‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬عصره ليشق‭ ‬مساره‭ ‬الخاص‭ ‬إن‭ ‬‮ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬التجاري‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مشاريعه‭ ‬الشخصية‭ “.‬‮ ‬

ورأى‭ ‬المتحف‭ ‬في‭ ‬منشوره‭ ‬أن‭ ‬كلاين‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ “‬مبتكراً‭”‬،‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ “‬فتح‭ ‬أبواب‭ ‬كثيرة‭ ‬لصانعي‭ ‬الصور‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭”. ‬كذلك‭ ‬أعربت‭ ‬دار‭ ‬التصوير‭ ‬الأوروبية‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬لغياب‭ ‬أحد‭ “‬الأسماء‭ ‬التأسيسية‭” ‬لمجموعته‭ ‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬كلاين‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ “‬مرجع‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭”.‬

ووجهت‭ ‬أكاديمية‭ ‬الفنون‭ ‬الجميلة‮ ‬‭ ‬التي‭ ‬استحدثت‭ ‬جائزة‭ ‬باسم‭ ‬وليام‭ ‬كلاين‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬تحية‭ ‬إلى‭ ‬رجل‭ “‬طبعت‭ ‬أعماله‭ ‬‮ ‬تاريخ‭ ‬التصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭”.‬

وكان‭ ‬كلاين‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬1926‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬لعائلة‭ ‬يهودية‭ ‬متدينة‭ ‬،‭ ‬اكتشف‭ ‬أوروبا‭ ‬أثناء‭ ‬تأديته‭ ‬خدمته‭ ‬العسكرية‭. ‬وسُرِّح‭ ‬كلاين‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬عام‭ ‬1946‭ ‬،‭ ‬وكرّس‭ ‬نفسه‭ ‬للرسم‭ ‬بعدما‭ ‬تتلمذ‭ ‬على‭ ‬الرسام‭ ‬الفرنسي‭ ‬فرنان‭ ‬ليجيه‭.‬

وكان‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬منذ‭ ‬لقائه‭ ‬عارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬والرسامة‭ ‬جانّ‭ ‬فلوران‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬زوجته‭ ‬وعاش‭ ‬معها‭ ‬حتى‭ ‬وفاتها‭ ‬عام‭ ‬2005‭.‬

وفي‭ ‬رصيد‭ ‬كلاين‭ ‬الذي‭ ‬ربح‭ ‬أول‭ ‬كاميرا‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬البوكر‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬لحساب‭ ‬مجلة‭ “‬فوغ‭”‬،‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬‮ ‬الأفلام‭ ‬الطويلة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ “‬من‭ ‬أنت‭ ‬يا‭ ‬بولي‭ ‬ماغّو؟‭” (‬1966‭) ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬إعلاناً‭ ‬تجارياً‭ ‬مصوّراً‭.‬

ولاحظ‭ ‬آلان‭ ‬جينستار‮ ‬‭ ‬الذي‭ ‬لقّب‭ ‬كلاين‭ ‬بـ‭ “‬فنان‭ ‬الفوضى‭”‬،‭ ‬أن‭ “‬مجال‭ ‬إبداعه‭ ‬كان‭ ‬واسعاً‭ ‬ومتعدداً‭” ‬،‭ ‬وكان‭ ‬شعاره‭ ‬الوحيد‭ “‬بلا‭ ‬قواعد‭ ‬،‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭”.‬

وأضاف‭ “‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يأبه‭ ‬لإعدادات‭ (‬الكاميرا‭) (…)‬‮ ‬وكان‭ ‬يصوّر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طلب‭ ‬إذن‭ ‬،‭ ‬وكان‭ ‬يفضّل‭ ‬‮ ‬الشارع‭ ‬والساحات‭ ‬والأرصفة‭ ‬ومعابر‭ ‬المشاة‭ ‬وشرفات‭ ‬‮ ‬المقاهي‭ ‬على‭ ‬التصوير‭ ‬في‭ ‬الاستوديوهات‭”.‬