فنّانة‭ ‬تركية‭ ‬ترتدي‭ ‬فستاناً‭ ‬باهض‭ ‬الثمن‭ ‬

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

حضرت‭ ‬الفنانة‭ ‬التركية‭ ‬ديلان‭ ‬دينيز‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ72‭ ‬المقامة‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كان‭ ‬الفرنسية‭.‬

و‭ ‬حضرت‭ ‬الفنانة‭ ‬التركية‭ ‬الحفل‭ ‬باعتبارها‭ ‬وجهاً‭ ‬إعلانياً‭ ‬لإحدى‭ ‬ماركات‭ ‬المجوهرات،‭ ‬وقد‭ ‬سرقت‭ ‬النجمة‭ ‬التركية‭ ‬الأنظار‭ ‬بإطلالة‭ ‬لافتة‭ ‬ارتدت‭ ‬فيها‭ ‬فستانا‭ ‬نيليا‭ ‬شفافا،‭ ‬مكشوف‭ ‬الكتفين،‭ ‬متزينة‭ ‬بماكياج‭ ‬هادئ‭ ‬ناسب‭ ‬أناقة‭ ‬فستانها‭.‬

أما‭ ‬التفصيل‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬طلّة‭ ‬ديلان،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬حديث‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬العالمية،‭ ‬كان‭ ‬طقم‭ ‬المجوهرات‭ ‬الذي‭ ‬ارتدته‭ ‬ويصل‭ ‬ثمنه‭ ‬لـ800‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يُعرض‭ ‬لديلان‭ ‬دينيز‭ ‬حالياً‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ ‬«الحفرة»‭ ‬الذي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬أمام‭ ‬أراس‭ ‬بولوت‭ ‬إينملي،‭ ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬العمل‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً،‭ ‬واحتل‭ ‬الصدارة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المسلسلات‭ ‬المعروضة‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬موسميه‭.‬