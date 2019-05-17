فنّانة‭ ‬تركية‭ ‬ترتدي‭ ‬فستاناً‭ ‬باهض‭ ‬الثمن‭ ‬

باريس – الزمان
حضرت الفنانة التركية ديلان دينيز حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72 المقامة حالياً في مدينة كان الفرنسية.
و حضرت الفنانة التركية الحفل باعتبارها وجهاً إعلانياً لإحدى ماركات المجوهرات، وقد سرقت النجمة التركية الأنظار بإطلالة لافتة ارتدت فيها فستانا نيليا شفافا، مكشوف الكتفين، متزينة بماكياج هادئ ناسب أناقة فستانها.
أما التفصيل الأبرز في طلّة ديلان، والذي كان حديث وسائل الإعلام العالمية، كان طقم المجوهرات الذي ارتدته ويصل ثمنه لـ800 ألف يورو.
من ناحية أخرى، يُعرض لديلان دينيز حالياً الموسم الثاني من مسلسل «الحفرة» الذي تشارك في بطولته أمام أراس بولوت إينملي، وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً، واحتل الصدارة ما بين المسلسلات المعروضة حالياً في تركيا، وذلك على مدى موسميه.