فنلندا أسعد بلد في العالم

هلسنكي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نالت‭ ‬فنلندا‭ ‬الاثنين‭ ‬لقب‭ “‬أسعد‭ ‬بلد‭ ‬في‭ ‬العالم‭” ‬للسنة‭ ‬السادسة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬يصدر‭ ‬سنوياً‭ ‬بإشراف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬التصرفات‭ ‬التي‭ ‬تنمّ‭ ‬عن‭ ‬لطف‭ ‬تزايدت‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬رغم‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأراضيها‭.‬

وتشتهر‭ ‬الدولة‭ ‬الاسكندينافية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬آلاف‭ ‬البحيرات‭ ‬وغابات‭ ‬شاسعة،‭ ‬بنظام‭ ‬رعاية‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬وثقة‭ ‬سكانها‭ ‬الكبيرة‭ ‬تجاه‭ ‬السلطة‭ ‬ومعدلات‭ ‬منخفضة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الفنلنديين‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬5‭,‬5‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة‭.‬

ومع‭ ‬أنّ‭ ‬ترتيب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ارتفع‭ ‬من‭ ‬98‭ ‬إلى‭ ‬92‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬رغم‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأراضيها،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬علامتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬انخفضت‭ ‬من‭ ‬5‭,‬084‭ ‬إلى‭ ‬5‭,‬071‭ ‬على‭ ‬10‭. ‬وأشار‭ ‬البروفيسور‭ ‬يان‭ ‬إيمانويل‭ ‬دو‭ ‬نوف،‭ ‬أحد‭ ‬معدّي‭ ‬التقرير،‭ ‬إلى‭ “‬تزايد‭ ‬كبير‭ ‬للإحساس‭ ‬بالتعاطف‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬أوكرانيا‭” ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬التقرير‭ ‬بـ‭”‬جسامة‭ ‬المعاناة‭ ‬والأضرار‭ ‬المُسجّلة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭” ‬منذ‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأراضيها‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وتوصّل‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬عام‭ ‬2022‭ “‬ارتفعت‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬لطف‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بينما‭ ‬انخفضت‭ ‬في‭ ‬روسيا‭”. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬مساعدة‭ ‬الغرباء‭ ‬وأعمال‭ ‬التبرع‭.‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ “‬ارتفاع‭ ‬الشعور‭ ‬لدى‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬بأنّ‭ ‬هدفاً‭ ‬مشتركاً‭ ‬يجمعهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تزايد‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭”‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬كان‭ ‬الوضع‭ ‬عليه‭ ‬عقب‭ ‬ضم‭ ‬روسيا‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬إلى‭ ‬أراضيها‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

وحافظت‭ ‬الدول‭ ‬الاسكندينافية‭ ‬على‭ ‬مراكزها‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬الترتيب،‭ ‬مع‭ ‬حصول‭ ‬الدنمارك‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬تليها‭ ‬أيسلندا‭ ‬في‭ ‬الثالث‭.‬

وأتت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬مع‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬إضافية‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالعلامة‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭.‬

وقال‭ ‬معدّو‭ ‬التقرير‭ “‬في‭ ‬حين‭ ‬تتصدّر‭ ‬الدول‭ ‬نفسها‭ ‬القائمة‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬تتقدم‭ ‬دول‭ ‬البلطيق‭ ‬سريعاً‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬دول‭ ‬أوروبا‭ ‬الغربية‭”.‬

وباتت‭ ‬ليتوانيا‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬العشرين‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬احتلالها‭ ‬المرتبة‭ ‬العشرين،‭ ‬فيما‭ ‬أتت‭ ‬إستونيا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ31‭ ‬‮ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬66‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬

اما‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬عقوداً‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬وكانت‭ ‬تذيّلت‭ ‬التصنيف‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬فتفاقمت‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬منذ‭ ‬استيلاء‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬عقب‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭.‬

ويستند‭ ‬معدو‭ ‬الدراسة‭ ‬المنشورة‭ ‬سنوياً‭ ‬منذ‭ ‬2012،‭ ‬إلى‭ ‬استطلاعات‭ ‬رأي‭ ‬يجيب‭ ‬فيها‭ ‬السكان‭ ‬عن‭ ‬استبيانات‭ ‬بشأن‭ ‬درجة‭ ‬السعادة‭ ‬الشخصية‭. ‬وتتم‭ ‬مقاطعة‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬مع‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬ومؤشرات‭ ‬التضامن‭ ‬والحرية‭ ‬الفردية‭ ‬والفساد،‭ ‬لوضع‭ ‬درجة‭ ‬نهائية‭ ‬على‭ ‬10‭.‬