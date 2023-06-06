فنلندا‭:‬طرد‭ ‬تسعة‭ ‬موظفين‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬لأسباب‭ ‬استخباراتية

دورية‭ ‬جوية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‭ ‬فوق‭ ‬شرق‭ ‬آسيا

بكين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬هلسنكي‭ – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬فنلندا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬ستطرد‭ ‬تسعة‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬هلسنكي‭ ‬لتصرفهم‭ ‬‮«‬بصفة‭ ‬استخباراتية‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬ستطرد‭ ‬فنلندا‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬تصرفوا‭ ‬بصفة‭ ‬استخباراتية‮»‬‭.‬

‭ ‬قامت‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‭ ‬بدورية‭ ‬جوية‭ ‬عسكرية‭ ‬مشتركة‭ ‬فوق‭ ‬بحر‭ ‬اليابان‭ ‬وبحر‭ ‬الصين‭ ‬الشرقي‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬احترازيًا‭.‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬الدورية‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬بكين‭ ‬وموسكو‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2019‭. ‬وتنظم‭ ‬الدولتان‭ ‬الجارتان‭ ‬بانتظام‭ ‬تدريبات‭ ‬عسكرية‭ ‬مشتركة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬بينهما‭. ‬وأكّدت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة،‭ ‬نقلًا‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الصينية،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجيشَين‭ ‬أجريا‭ ‬دوريتهما‭ ‬الجوية‭ ‬المشتركة‭ ‬السادسة،‭ ‬وفقًا‭ ‬للخطة‭ ‬السنوية‭ ‬للتعاون‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تعطِ‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬طبيعة‭ ‬الأجهزة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورية‭ ‬ومسارها‭ ‬وموقعها‭ ‬فوق‭ ‬هذه‭ ‬المساحات‭ ‬البحرية‭ ‬الشاسعة‭ ‬الواقعة‭ ‬بين‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭ ‬واليابان‭ ‬والصين‭ ‬وجزيرة‭ ‬تايوان‭. ‬وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬أنه‭ ‬أطلق‭ ‬مقاتلات‭ ‬بعدما‭ ‬دخلت‭ ‬أربع‭ ‬طائرات‭ ‬روسية‭ ‬وأربع‭ ‬طائرات‭ ‬صينية‭ ‬منطقة‭ ‬تحديد‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الخاصة‭ ‬بسيول‭ ‬ظهر‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬نشرنا‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬لاتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬تكتيكية‭ ‬استعدادًا‭ ‬لحالة‭ ‬طوارئ‮»‬‭. ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطائرات‭ ‬الروسية‭ ‬والصينية‭ ‬لم‭ ‬تنتهك‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭. ‬إن‭ ‬منطقة‭ ‬تحديد‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬هي‭ ‬منطقة‭ ‬كبيرة‭ ‬تحددها‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬وتطلب‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬تعرّف‭ ‬الطائرات‭ ‬الأجنبية‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بالأمن‭ ‬القومي‭.‬‮ ‬

وهذه‭ ‬المنطقة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬‮«‬المجال‭ ‬الجوي‮»‬‭ ‬لدولة‭ ‬ما،‭ ‬أي‭ ‬المنطقة‭ ‬الجوية‭ ‬فوق‭ ‬أراضي‭ ‬ومياه‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭. ‬لا‭ ‬معاهدات‭ ‬دولية‭ ‬تعرّف‭ ‬وتحدّد‭ ‬بوضوح‭ ‬منطقة‭ ‬تحديد‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭.‬‮ ‬

أيّدت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬وأرسلت‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬لكييف‭.‬

عززت‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا،‭ ‬الخصمان‭ ‬السابقان‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة،‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والتجارية‭ ‬والعسكرية‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬واستمر‭ ‬الأمر‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وتدعو‭ ‬بكين،‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬حيادها‭ ‬حول‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬سيادة‭ ‬الدول،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تدن‭ ‬أبدًا‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭.‬