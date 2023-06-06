فنلندا‭:‬طرد‭ ‬تسعة‭ ‬موظفين‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬لأسباب‭ ‬استخباراتية

دورية جوية مشتركة بين الصين وروسيا فوق شرق آسيا
بكين (أ ف ب) – هلسنكي – موسكو -الزمان
أعلنت فنلندا الثلاثاء أنها ستطرد تسعة دبلوماسيين يعملون في السفارة الروسية في هلسنكي لتصرفهم «بصفة استخباراتية». وقالت الحكومة في بيان «ستطرد فنلندا تسعة أشخاص يعملون في السفارة الروسية تصرفوا بصفة استخباراتية».
قامت الصين وروسيا بدورية جوية عسكرية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي الثلاثاء، ما دفع كوريا الجنوبية إلى نشر طائرات مقاتلة احترازيًا.
وهذه هي الدورية السادسة من نوعها التي تنفذها بكين وموسكو في المنطقة منذ العام 2019. وتنظم الدولتان الجارتان بانتظام تدريبات عسكرية مشتركة لتعزيز التنسيق بينهما. وأكّدت وكالة أنباء الصين الجديدة، نقلًا عن وزارة الدفاع الصينية، أن «الجيشَين أجريا دوريتهما الجوية المشتركة السادسة، وفقًا للخطة السنوية للتعاون العسكري بين الصين وروسيا».
ولم تعطِ أي تفاصيل حول طبيعة الأجهزة المشاركة في الدورية ومسارها وموقعها فوق هذه المساحات البحرية الشاسعة الواقعة بين شبه الجزيرة الكورية واليابان والصين وجزيرة تايوان. وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه أطلق مقاتلات بعدما دخلت أربع طائرات روسية وأربع طائرات صينية منطقة تحديد الدفاع الجوي الخاصة بسيول ظهر الثلاثاء. وقالت هيئة الأركان المشتركة «لقد نشرنا مقاتلين من القوات الجوية لاتخاذ إجراءات تكتيكية استعدادًا لحالة طوارئ». ولفتت إلى أن الطائرات الروسية والصينية لم تنتهك المجال الجوي الكوري الجنوبي. إن منطقة تحديد الدفاع الجوي هي منطقة كبيرة تحددها الدول من جانب واحد وتطلب فيها أن تعرّف الطائرات الأجنبية عن نفسها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وهذه المنطقة أكبر من «المجال الجوي» لدولة ما، أي المنطقة الجوية فوق أراضي ومياه هذه الدولة. لا معاهدات دولية تعرّف وتحدّد بوضوح منطقة تحديد الدفاع الجوي.
أيّدت كوريا الجنوبية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بعد بدء غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 وأرسلت مساعدات إنسانية لكييف.
عززت الصين وروسيا، الخصمان السابقان خلال الحرب الباردة، علاقاتهما الدبلوماسية والتجارية والعسكرية منذ أكثر من عشرة أعوام واستمر الأمر بعد الحرب في أوكرانيا.
وتدعو بكين، التي تؤكد حيادها حول النزاع في أوكرانيا، إلى احترام سيادة الدول، لكنها لم تدن أبدًا العملية العسكرية التي بدأها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شباط/فبراير 2022.