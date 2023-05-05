فندق طائر بالقوة النووية

واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬مصمم‭ ‬يمني‭ ‬عن‭ ‬تصميم‭ ‬لفندق‭ ‬طائر‭ ‬يعمـ‭.‬ـل‭ ‬بالطاقة‭ ‬النووية‭ ‬وبمقدوره‭ ‬استيعاب‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬شخص،‭ ‬ويضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الأساسية‭ ‬والترفيهية‭.‬

حيث‭ ‬أصبح‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي‭ ‬شبه‭ ‬واقعي‭ ‬بفضل‭ ‬المصمم‭ ‬العربي‭ ‬هاشم‭ ‬الغيلي،‭ ‬وظهر‭ ‬فيديو‭ ‬طموح‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬مفهوم‭ ‬طائرة‭ ‬فندقية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحمل‭ ‬5000‭ ‬راكباً‭ ‬ولن‭ ‬تحتاج‭ ‬أبداً‭ ‬إلى‭ ‬الهبوط‭ ‬لعدة‭ ‬سنوات‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬ستحتاج‭ ‬للوقود‭.‬

مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬الجديد‭ ‬يعرض‭ ‬تصميم‭ ‬مستقبلي‭ ‬لفندق‭ ‬طائر‭ ‬تمت‭ ‬تسميته‭ ‬باسم‭ ‬فندق‭ ‬سكاي‭ ‬كروز‭ ‬–‭ ‬Sky‭ ‬Cruise،‭ ‬وهو‭ ‬فندق‭ ‬طيران‭ ‬عملاق‭ ‬مستقبلي‭ ‬يعمل‭ ‬بالطاقة‭ ‬النووية‭.‬

ويملك‭ ‬سائل‭ ‬الراحة‭ ‬الأساسية‭ ‬مثل‭ ‬صالة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬وحوض‭ ‬السباحة‭ ‬مع‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬حوالي‭ ‬5000‭ ‬راكب‭.‬

تم‭ ‬عرض‭ ‬تصميم‭ ‬طموح‭ ‬للغاية‭ ‬للفندق‭ ‬الطائر‭ ‬والذي‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يستوعب‭ ‬5000‭ ‬راكب‭ ‬في‭ ‬رفاهية‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها،‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬“سكاي‭ ‬كروز”‭ ‬المدعوم‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬والذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬محرك‭ ‬مدعوم‭ ‬بالاندماج‭ ‬النووي،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يهبط‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬أبداً‭ ‬ويظل‭ ‬محلق‭ ‬في‭ ‬السماء‭. ‬تابعنا‭ ‬على‭ ‬أخبار‭ ‬غوغل‭ ‬نيوز‮ ‬‭ ‬أما‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬النزلاء‭ ‬للفندق‭ ‬الطائر‭ ‬فسيتم‭ ‬نقل‭ ‬الركاب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الطائرات‭ ‬التقليدية‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬Sky Cruise‭ ‬وحتى‭ ‬جميع‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الجارية‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬وهي‭ ‬محلقة‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬“نيويورك‭ ‬بوست”‭ ‬الأميركية‭ ‬عن‭ ‬هشام‭ ‬الغيلي‭ ‬قوله‭: ‬“ستمثل‭ ‬الرحلات‭ ‬على‭ ‬مركبات‭ ‬تعمل‭ ‬بالطاقة‭ ‬النووية‭ ‬مستقبل‭ ‬النقل‭ ‬والسفر”‭.‬

ووفق‭ ‬الغيلي‭ ‬فإن‭ ‬الطائرة‭ ‬ستحتاج‭ ‬لطيارين‭ ‬بداية،‭ ‬ولكنها‭ ‬قد‭ ‬تستغني‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬اللاحقة‭.‬

لكن‭ ‬“سكاي‭ ‬كروز”‭ ‬ستظل‭ ‬تتطلب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خدمة‭ ‬نزلاء‭ ‬الفندق‭ ‬الطائر‭ ‬الفاخر،‭ ‬يعد‭ ‬الفيديو‭ ‬الترويجي‭ ‬بمطاعم‭ ‬ومركز‭ ‬تسوق‭ ‬عملاق‭ ‬في‭ ‬السماء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صالات‭ ‬رياضية‭ ‬ومسارح‭ ‬وحتى‭ ‬حمام‭ ‬سباحة‭. ‬في‭ ‬الفيديو،‭ ‬تم‭ ‬اقتراح‭ ‬آلة‭ ‬الطيران‭ ‬العملاقة‭ ‬أيضاً‭ ‬كمكان‭ ‬مثالي‭ ‬لإقامة‭ ‬حفلات‭ ‬الزفاف،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬يتفق‭ ‬الجميع‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬المعلقين‭ ‬الذين‭ ‬وصفوا‭ ‬مفهوم‭ ‬سكاي‭ ‬كروز‭ ‬بأنه‭ ‬تيتانيكالجديد‭.‬

مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬مصاعد‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬الخارجي‭ ‬للطائرة‭ ‬سيكون‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الديناميكية‭ ‬الهوائية‭ ‬وأنه‭ ‬إذا‭ ‬تحطمت‭ ‬طائرة‭ ‬تعمل‭ ‬بواسطة‭ ‬مفاعل‭ ‬نووي،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تدمر‭ ‬مدينة‭. ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬أحد‭ ‬المعلقين‭: ‬“فكرة‭ ‬رائعة‭ ‬وضع‭ ‬مفاعل‭ ‬نووي‭ ‬في‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتعطل‭ ‬ويسقط‭ ‬من‭ ‬السماء‭.‬”

بينما‭ ‬علق‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬قائلاً‭ ‬“أنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أنني‭ ‬سأكون‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬تذكرة‭ ‬لأدنى‭ ‬سطح‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مساحة‭ ‬للساقين‭ ‬والدخول‭ ‬إلى‭ ‬الصالة”‭.‬

مع‭ ‬تكاليف‭ ‬التطوير‭ ‬الهائلة‭ ‬المتضمنة،‭ ‬توقع‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬رحلة‭ ‬“سكاي‭ ‬كروز”‭ ‬ستكلف‭ ‬ثرو،‭ ‬فقال‭ ‬معلق‭ ‬على‭ ‬يوتيوب‭: ‬“في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬مفهوم‭ ‬مثير‭ ‬للاهتمام‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬بنائه‭ ‬باستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحالية،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الشيء‭ ‬سيكون‭ ‬باهظ‭ ‬الثمن‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الأغنياء‭ ‬فقط‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يمكنهم‭ ‬حجز‭ ‬هذا‭ ‬الفندق”‭.‬